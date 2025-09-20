Moc Huong : L’essence des herbes vietnamiennes pour une beauté durable

Moc Huong a insufflé un souffle nouveau sur le marché des cosmétiques grâce à ses produits de beauté vietnamiens purs à base de plantes. Plus qu’une simple marque de cosmétiques écologiques locaux, Moc Huong incarne le respect des valeurs traditionnelles, la fierté des ressources naturelles du Vietnam et la volonté de cultiver une beauté saine et durable pour les Vietnamiens.

Un parcours ancré dans les plantes médicinales indigènes

La création de Moc Huong trouve son origine dans les épreuves vécues par Hoang Thi Thanh Huyen, fondatrice de la marque. Elle confie : « Après mon accouchement, j’ai ignoré les précieux conseils de mes grands-parents. Je n’ai pas observé les abstinences traditionnelles et n’ai pas cru aux expériences transmises par nos ancêtres. En conséquence, j’étais épuisée physiquement et mentalement. Alors que j’étais désespérée face à l’inefficacité de la médecine moderne, j’ai eu la chance de rencontrer un professeur de médecine orientale compétent. Ses paroles m’ont réveillée : “Les herbes vietnamiennes sont nées pour prendre soin du peuple vietnamien, car notre corps et notre climat diffèrent de ceux des Européens.” »

Zone de plantes médicinales de Moc Huong cultivées selon les normes biologiques.

À partir de là, Mme Thanh Huyen a décidé de revenir à la nature. Des thérapies traditionnelles comme le shampoing à l’écorce de pamplemousse, le bain au gingembre et au curcuma, ou encore l’utilisation de feuilles de chèvrefeuille pour les enfants, ont apporté des changements miraculeux. Sa santé s’est rétablie peu à peu, et ses enfants sont devenus plus vigoureux et faciles à élever.

Ces expériences ont renforcé sa conviction en la puissance de la phytothérapie transmise de génération en génération. « J’ai découvert que les plantes vietnamiennes ne sont pas seulement bénéfiques, mais qu’elles constituent le trésor par excellence de la Terre Mère. ». Elle ajoute : « Pour que ces trésors puissent pleinement déployer leur efficacité, il est nécessaire de les cultiver et de les exploiter méthodiquement, correctement et au bon endroit. » .

Dans cet esprit, elle a parcouru les campagnes et les forêts à la recherche de plantes rares. Elle a découvert, par exemple, l’huile de camélia issue des forêts anciennes, réputée pour dissoudre les calculs rénaux, ou encore les bains aux feuilles d’armoise, utilisés par les habitants des plaines pour prévenir les maladies osseuses et articulaires.

Constatant que ces trésors traditionnels disparaissent peu à peu, elle a fondé Moc Huong avec la mission de créer des cosmétiques écologiques à base de plantes, tout en préservant et diffusant l’héritage laissé par les ancêtres.

La quintessence de la terre vietnamienne dans chaque produit

Animée par sa passion pour les herbes et son exigence de sécurité, l’équipe fondatrice de Moc Huong a redécouvert les vertus de nombreuses plantes traditionnelles : baie de savon, basilic, citronnelle, écorce de pamplemousse, curcuma, thé vert… Autant d’ingrédients qui apportent des nutriments précieux pour la peau et les cheveux.

La gamme de soins de la peau de Moc Huong est particulièrement appréciée pour sa douceur et son efficacité.

Fidèle à sa devise – « Cosmétiques verts indigènes » – Moc Huong met tout son cœur à exploiter durablement les matières premières naturelles, grâce à un processus de production méticuleux qui préserve la quintessence du ciel et de la terre.

La gamme capillaire Moc Huong est particulièrement appréciée : shampoing traditionnel à la baie de savon, après-shampoing rafraîchissant au basilic, après-shampoing parfumé à l’écorce de pamplemousse… Des soins qui nettoient naturellement, nourrissent les cheveux et le cuir chevelu, les rendent forts, brillants et réduisent la casse.

Les soins de la peau Moc Huong séduisent également grâce à leur douceur et leur efficacité. Nettoyant au thé vert, eau de rose, masque au curcuma ou encore crème aux herbes précieuses purifient en douceur, hydratent, illuminent le teint et soulagent naturellement divers problèmes cutanés.

Moc Huong ne se limite pas aux soins capillaires et cutanés : la marque propose aussi des gels douche aux herbes, des savons naturels et des huiles essentielles pures, toujours dans l’esprit « vert » et « local ».

La particularité de Moc Huong réside dans la valorisation des matières premières vietnamiennes. Là où de nombreuses marques « vertes » s’appuient encore sur des produits importés, Moc Huong exploite avec assurance les herbes et les bois familiers aux Vietnamiens. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de créer une identité forte et une empreinte nationale unique.

Cette approche séduit aussi bien les clients d’âge mûr, attachés aux valeurs traditionnelles, que la génération Z, de plus en plus sensible à la transparence des origines et à l’authenticité des produits.

Les produits phares de Moc Huong.

Moc Huong n’est donc pas seulement une marque de cosmétiques, mais un voyage à la découverte des valeurs originelles, un lien profond entre l’homme et la nature, et une fierté pour la beauté vietnamienne./.

Texte: Thao Vy/Revue Vietnam Illustré - Photos: Moc Huong - Traduction: Diêu Vân - Graphisme: Thao Nguyên