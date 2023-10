Mets végétariens de Hué

05/10/2023

En parlant de la cuisine de Hué, outre la popularité de la cuisine de rue et de la cuisine royale, il est impossible de ne pas mentionner la cuisine végétarienne, une caractéristique culturelle unique et particulière d’une région profondément influencée par la culture royale et la culture bouddhiste.

Un banquet végétarien. Photo: Thanh Hòa/VI

La gastronomie végétarienne fut en vogue à Huê dès les dynasties des Ly (1009-1225) et des Trân (1225-1400) à la période du seigneur Nguyên Phuc Chu (1691-1725). Le bouddhisme joue toujours un rôle important dans la vie culturelle et religieuse des Huéens. La gastronomie végétarienne est un art à Thua Thiên-Huê qui recense plus de 400 pagodes et 230 lieux de culte bouddhique. Particulièrement, la culture végétarienne n'est pas seulement présente dans les lieux de culte mais est également populaire dans la vie quotidienne des gens.

La cuisine végétarienne de Hué est très riche et variée, de la saveur à la préparation, comprenant des centaines de plats différents. Auparavant, consommer végétarien se limitait aux journées sacrées (chaque 1er et 15e jours du calendrier lunaire). Dans les pagodes, les plats végétariens sont préparés par les bonzes et les fidèles bouddhistes avec des ingrédients en provenance notamment de leurs propres jardins. De nos jours, à Hué, on peut trouver un peu partout des restaurants végétariens. Chacun propose ses propres plats selon le savoir-faire du chef. Tous observent bien les critères de bonne saveur, de belle présentation et de qualité nutritive.

Si vous avez l'occasion de visiter les pagodes à Hué à l’occasion des journées sacrées des 1er et 15e jours de chaque mois lunaire, vous aurez l'occasion de vous faire offrir un délicieux repas végétarien par les moines. Photo: Thanh Hòa/VI

La façon dont les Huéens préparent les plats végétariens s'inspire à la fois de la cuisine populaire et de la cuisine royale. Photo: Thanh Hoà/VI

Les plats végétariens de Hué sont non seulement frugaux, délicieux et bons pour la santé, mais aussi attrayants et joliment présentés. Par conséquent, il n’est pas faux de dire que cuisiner des plats végétariens de Hué est un processus artistique, car il combine les arts culinaires et les arts visuels pour créer des plats à la fois attrayants et savoureux, à la fois en forme et en couleur.

Ainsi, en venant à Hué, en plus de découvrir la cuisine de rue et la cuisine royale, les visiteurs devraient explorer la cuisine végétarienne pour en savoir plus sur la culture culinaire unique de l'ancienne capitale féodale./.

Texte et Photos: Thanh Hòa/VI - Traduction: Hà Vu