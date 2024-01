Master chef Christine Hà, ambassadrice de l'art vietnamo-américain

04/01/2024

La cuisinière Christine Hà a été invitée par l'ambassade des États-Unis au Vietnam en tant qu'ambassadrice de l'art. Bien que ses journées passées au Vietnam n'aient pas été longues, Christine Hà a laissé de nombreuses bonnes impressions dans le cœur de chacun. Ses histoires de vie sont une source d'inspiration pour le public vietnamien.

La cuisinière en chef Christine Hà.

Lors du programme « Art Ambassador » (Ambassadeur de l’art), Christine Hà a guidé des enfants aveugles dans la préparation de gâteaux de lune à partir d'une recette spéciale combinant des ingrédients américains et vietnamiens tels que citrouille, cannelle, gingembre et fromage. Christine Hà inspire et encourage également les enfants à se lancer dans la cuisine même s'ils ont une déficience visuelle.

Christine Hà a également participé à une discussion sur le thème « Les femmes dans l'entrepreneuriat : défis et opportunités au Vietnam et aux États-Unis ». Elle a cuisiné avec des femmes de minorités ethniques à Ban Buot, province de Son La ; a eu une rencontre avec des jeunes défavorisés qui suivent une formation professionnelle à l'Institut REACH. En tant que membre du jury, elle a participé au Concours de cuisine créative avec du poulet américain à l'Université Huch organisé par l'Association américaine de la volaille et des œufs. Christine Hà est accueillie et appréciée par le public vietnamien partout où elle se rend.

Christine Hà est née et a grandi aux États-Unis. Ses parents sont vietnamiens. Toute son enfance a été associée aux plats vietnamiens cuisinés par sa mère. Son amour pour son pays d'origine, le Vietnam, lui est venu principalement à travers l’héritage culturel qu’elle a vécu. Quand elle avait 14 ans, sa mère est décédée. Elle a également vécu le plus grand événement de sa vie, perdant progressivement la vue. Grâce à son indépendance, Christine Hà a obtenu un baccalauréat en administration des affaires de l'Université du Texas à Austin puis elle a accompli son master en beaux-arts selon le programme d'écriture créative de l'Université de Houston.

Elle a été rédactrice en chef du magazine littéraire Gulf Cotas. La carrière d'écrivaine et son talent culinaire ont trouvé un écho et l'ont aidée à briller lorsqu'elle s'est inscrite au concours « Master Chef » aux États-Unis. Surmontant 30 000 participants, Christine Hà a remporté le championnat. Après avoir remporté ce prix, de nouvelles portes de carrière se sont ouvertes. Son premier livre de cuisine, « Recipes from My Home Kitchen », a été classé dans la liste des best-sellers du New York Times. Grâce à son style de vie actif, elle a prononcé un discours sur la protection des droits des personnes handicapées aux Nations Unies, qui a eu un grand écho et a gagné beaucoup d'amour de la part de la communauté vietnamienne aux États-Unis.

En plus d'être ambassadrice culinaire de l'ambassade des États-Unis à l'étranger, animatrice de l'émission culinaire « Four Sensés » au Canada et juge pour « Master Chef » Vietnam, Christine Hà s’est lancée dans l’entrepreneuriat grâce à ses talents culinaires. En 2020, elle a ouvert son premier restaurant « The Blind Goat » à Houston. En septembre 2020, en collaboration avec le chef Tony Nguyen, elle a ouvert un deuxième restaurant nommé « Hello ». Le troisième, « Stuffed Belly », a ouvert ses portes en juin 2023.

Ses trois restaurants sont réputés pour leurs nombreux plats rustiques comme le poisson braisé, le porc au caramel et aux œufs... Particulièrement, Christine Hà utilise de la sauce de poisson (nuoc mam) vietnamienne comme assaisonnement pour la plupart de ses plats. Elle combine également des ingrédients et des épices vietnamiens avec des plats américains et canadiens pour créer une diversité culturelle.

Christine Hà a partagé qu'elle avait en toujours en souvenir les plats cuisinés par sa mère dans son enfance. Christine Hà cuisinait de tout son cœur et participait à l'enseignement des plats vietnamiens à des amis américains. Les ingrédients et les épices vietnamiennes sont l'inspiration et aussi la différence pour faire des plats réussis. Plus que quiconque, Christine Hà aime son pays d'origine, le Vietnam. /.