Martín Rama : « Pour l'amour de Hanoï »

06/12/2023

L'expert économique uruguayen Martín Rama est attaché à Hanoï depuis de nombreuses années. « Pour l'amour de Hanoï » est un livre qu'il vient de publier en juillet 2023. Il s’agit d’un recueil d'articles sur les mesures de préservation du patrimoine et de développement urbain qu'il a proposées et mises en œuvre alors qu'il travaillait à Hanoï.

Martín Rama ressent un amour particulier pour Hanoï.

Martín Rama est actuellement conseiller du président de la Banque mondiale. La première fois qu'il est venu à Hanoï en 1998, il est tombé amoureux de cette ville. Il a exprimé cet amour en proposant des solutions pour protéger son patrimoine. En tant qu'expert économique de la Banque mondiale travaillant au Vietnam (2002-2010), Martín Rama a contribué à Hanoï à sa manière. En 2014, il a publié le livre « Hanoi, un endroit à s’amuser », reprenant des histoires et des images qu'il a prises lors de ses promenades dans la capitale, grâce auquel il s’est vu remettre le Grand Prix du Prix « Bui Xuân Phai - pour l’amour de Hanoï ».

De 2017 à 2020, il a été directeur de projet honoraire au Centre pour le développement urbain durable de l'Académie vietnamienne des sciences sociales. En 2023, il a coopéré avec Tri Thuc Tre Books pour présenter son deuxième livre intitulé « Pour l'amour de Hanoï », collection de 45 articles comprenant des histoires et des solutions enthousiastes sur la conservation et le développement urbain au Vietnam que l'auteur a écrits de 2016 à 2022.

Hanoï pour lui est tellement charmante qu'il l'appelle du nom familier d'« Elle ». Le projet de développement urbain durable « Piloter un nouveau modèle dans un seul bloc », visant à fournir un modèle pour aider l'ancienne Hanoï, riche en culture et de sa propre identité, à devenir une Hanoï moderne. Ce projet a également été classé dans la liste des nominés pour le Prix « Bui Xuân Phai - pour l’amour de Hanoï » de 2018.

Pour Martín Rama, Hanoï est liée aux images des anciennes villas françaises, des KTT (Khu Tap Thé, littéralement « quartier de logement collectif »), des trottoirs, des rues du livre... Ces valeurs patrimoniales doivent être préservées. À partir de là, il a défini ce qu’est le patrimoine et a expliqué pourquoi les étrangers aiment tant le Vietnam. Grâce aux campagnes de conservation auxquelles Martín Rama a participé telles que: la gare de Hanoï, la station de métro, la station de radio de Bach Mai, la fresque révolutionnaire, le quartier du district de Ba Dinh... Martín Rama est très heureux que Hanoï ait préservé des bâtiments d'importance historique et culturelle. Le jeune artiste Dang Viêt Lôc a illustré le livre « Pour l'amour de Hanoï » pour se rapprocher des lecteurs.

« Pour l'amour de Hanoï » témoigne du parcours et des efforts de Martín Rama pour protéger et développer les caractéristiques précieuses de Hanoï. L’image de Hanoï est ancienne et présente ses caractéristiques les plus uniques aux touristes internationaux.

Martín Rama partage : « J'ai choisi d'être directeur honoraire du Centre pour le développement urbain durable de l'Académie vietnamienne des sciences sociales. Je serai très heureux si je peux contribuer, ne serait-ce qu'un petit peu, à faire briller Hanoï en tant que ville merveilleuse parce que c'est une ville aimée de tout le monde » ./.

Texte: Bich Vân - Photos: Thanh Giang - Traduction: Hà Vu