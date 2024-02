Le marché flottant est typique de la région fluviale du Sud-Ouest. Bien que cette image familière s'estompe progressivement en raison de nouveaux modes de vie, la vitalité du marché flottant de Nga Nam est toujours aussi forte.

Le marché flottant de Nga Nam, dans le bourg de Nga Nam, province de Soc Trang, est situé juste à l'intersection de cinq bras de rivière allant dans cinq directions : Vinh Quoi, Thanh Tri (province de Soc Trang), Long My, Phung Hiep (province de Hau Giang) et Ca Mau. C'est l’un des plus anciens marchés flottants existant encore dans le Sud-Ouest. Il a conservé toutes les caractéristiques uniques de la vie fluviale du delta du Mékong.

Auparavant le marché flottant de Nga Nam était le lieu de rencontre entre bateaux marchands et commerçants. En raison du développement du transport routier, les habitants locaux se sont progressivement déplacés vers le marché de gros de Nga Nam à côté de la rivière pour un commerce plus pratique. Actuellement, les activités sur le marché flottant consistent principalement à transporter des produits agricoles vers les marchés de gros ou à faire passer des gens d'une rive à l'autre. En outre, il y a aussi des bateaux à rames transportant et vendant de la nourriture, des produits de première nécessité, du café, des boissons, ... aux familles vivant le long de la rivière. Il existe également des bateaux touristiques transportant les visiteurs désireux d'explorer le marché flottant, de découvrir la vie quotidienne des habitants, de déguster des spécialités locales ou visiter l'étang qui se trouve à 1km du marché. Thu Phuong, commerçante au marché flottant depuis plus de 30 ans, nous l'a fait visiter. Elle nous a présenté avec enthousiasme de nombreux endroits. « Dans le passé, le marché se tenait très tôt, les lumières étaient vives, le bruit des gens qui appelaient et vendaient résonnait tout au long de la rivière. Maintenant, c'est plus calme. Lorsque vous venez ici, vous devriez prendre un bateau pour visiter l'étang aux lotus, prendre des photos et déguster de la nourriture sur le bateau », a partagé Phuong avec enthousiasme.

En prenant un café juste à côté du marché flottant de Nga Nam, nous avons eu l'occasion d'écouter Doan Van Vuong, 74 ans, un habitant local. Selon lui, ce marché flottant conserve encore le mode de vie fluvial typique du delta du Mékong...

De nos jours, même si la vie des habitants locaux s'améliore de plus en plus, tous ont à cœur de voir se perpétuer encore longtemps ce marché flottant caractéristique. /.