Maison préfabriquée DSDHome, une habitation intelligente pour l’avenir

La société DSD opère dans le domaine de l’architecture et de la construction depuis 2015 sous sa marque commerciale DSDArchitecture. En 2017, la société a construit sa marque commerciale de design pour enfant DSDkids. Cette dernière, qui conçoit et produit des intérieurs pour enfants, est considérée comme le numéro 1 du genre au Vietnam. Elle s’est vu attribuer le titre de « Produits et services de qualité d’Asie ». DSD a créé en 2021 la société DSDHome.