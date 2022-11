Maison intelligente Lumi Vietnam, fruit de l’intelligence vietnamienne

04/11/2022

La marque de la maison intelligente Lumi s’est affirmée ces dix dernières années, comme la première société du Vietnam pionnière en termes de production d'équipement d’une maison intelligente et exporte graduellement un large éventail de technologies de maison intelligente envers le monde entier.

Des technologies “made in Vietnam”

En 2011, trois étudiants de la discipline d’automatisation de la Polytechnique de Hanoï, Nguyên Tuân Anh, Nguyên Duc Tai et Dam Duc Quang partageaient ensemble l’idée de créer des maisons intelligentes pour appliquer l’intelligence artificielle dans la vie et faire de la maison intelligente un critère fondamental de la vie moderne dans le futur.

La naissance de Lumi Vietnam marque l’aspiration des Vietnamiens de créer une maison connectée qui restait dans le passé un rêve des Vietnamiens.

Les membres de Lumi Vietnam ont connu des débuts difficiles. En 2011, les maisons intelligentes n’existaient que dans quelques pays du monde mais au Vietnam, personne ne connaissait ce concept et n'utilisait d'équipements intelligents. A cette époque, le téléphone mobile intelligent Iphone 3 a insufflé un nouveau souffle aux consommateurs, et les ingénieurs de Lumi Vietnam ont nourri l’idée de créer un produit appliquant cette technologie.

La prise électrique tactique a été le premier produit de Lumi Vietnam, et aussi la première solution de maison intelligente créée au Vietnam.

Au bout de trois années de développement du marché, les fondateurs de Lumi Vietnam ont réussi en 2015 à développer un réseau de vente, de distributeurs et commencé à affirmer leur marque commerciale lors des foires de matériaux de construction Vietbuild et à présenter leurs produits sur les site de vente en ligne internationaux tels que Alibaba, Amazon…

Lumi Vietnam a produit des articles permettant aux consommateurs de contrôler des équipements intelligents de la maison avec les produits d’Apple tels que iPhone, iPad, Apple Watch. Elle propose aux clients un éventail de 65 articles intelligents par exemple prises électriques tactiques, système de commande centralisé, smart ampoule LED, modules, lampes SmartLighting, rideaux intelligents, éclairage intelligent…

Lumi est la première marque de maison intelligente du Vietnam certifiée QUACERT et de qualité européenne CE. Plus qu'un fabricant, Lumi Vietnam coopère avec de grandes sociétés vietnamiennes et étrangères tout en profitant des avantages de chacune pour perfectionner au plus la maison connectée à un Smartphone ou à des équipements intelligents.

Actuellement, Lumi Vietnam compte 150 distributeurs au Vietnam et fournit des solutions intelligentes à plus de 50.000 clients.

A la conquête du marché international

Lumi a commencé à conquérir le marché international grâce à des commandes venues d’Inde et les technologies de maisons intelligentes Lumi sont désormais exportées vers Singapour, le Cambodge, l’Australie, le Brésil, Israël. La société envisage l’année prochaine de pénétrer dans les marchés de Thaïlande, d’Indonésie, de Malaisie.

Le label Lumi a été élu deux années consécutives, en 2020 et 2021, comme la marque commerciale préférée du programme d’élection des meilleurs produits technologiques Tech Awards. La page web Vnexpess l'a honoré comme la meilleure maison intelligente du Vietnam en 2020 et le label a aussi gagné à trois reprises le prix Sao Khuê (Prix de la Constellation).

En 2022, Lumi a sorti de nouveaux produits dont Camera Ai, Smart Lighting, WallPad, Smartlook de deuxième génération, offrant un choix plus diversifié aux consommateurs. La société prélève chaque année 11-14% de ses recettes pour la recherche et le développement de produits.

Lumi Vietnam est en train d’investir dans une nouvelle usine qui devrait entrer en activité en 2023. Elle coopère avec l’Université FuNix, avec l’Université de Technique et d’Industrie de Thai Nguyên dans la création de la Chambre d’études et de développement Smarthome- IoT, ce pour former des ingénieurs spécialisés dans les technologies des maisons intelligentes.

Prenant la qualité du produit comme le facteur décisif, Lumi s’affirme comme une marque commerciale intelligente, créative et esthétique. Leslie, directeur de la société Innotel Solutions, distributeur de la maison intelligente Lumi à Singapour, a confié: « Grâce à de solides bases techniques, et d’un cycle de recherche, de créativité et de production fermé réalisé par du personnel vietnamiens, la maison intelligente de Lumi Vietnam m’a donné une voie d’accès favorable aux marchés ». /.

Texte : Bich Vân – Photos : Viêt Cuong et archives. Traduction : Diêu Vân