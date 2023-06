Lutte contre la pêche INN: le Vietnam est sur la bonne voie

29/06/2023

Plus de cinq ans après que la Commission européenne (CE) a adressé un avertissement sous forme de «carton jaune» au Vietnam (à partir du 23 octobre 2017) concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la CE a confirmé que le Vietnam était sur la bonne voie, avec des améliorations positives.

Depuis 2017, le gouvernement vietnamien s'est fixé pour objectif de mettre en œuvre de manière synchrone, efficace et efficiente les dispositions de la loi sur la pêche, de surmonter les lacunes et les limites selon les recommandations de la CE sur la pêche INN. Le gouvernement vietnamien et tous les organes concernés ont multiplié les actions de lutte contre la pêche INN afin de convaincre la CE de retirer son carton jaune.

Des gardes-frontières de Soc Trang renforcent l’inspection et la propagande auprès des pêcheurs hauturiers. Photo: Trung Hieu/VNA

Actuellement, le pays compte près de 90 000 navires de pêche, dont près de 56 000 d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres, plus de 30 000 d'une longueur supérieure à 15 mètres. Fin avril 2023, l'ensemble du pays compte 86 syndicats de pêche dans 16 de ses 28 provinces et villes côtières, avec plus de 17 000 membres et plus de 6,2 mille navires de 15 mètres ou plus.

Actuellement, le pays compte plus de 4,2 mille équipes de production en mer avec la participation de près de 29,6 mille véhicules et près de 180 000 travailleurs. Habituellement, les modèles incluent 5 à 10 navires travaillant dans le même métier, exploitant un même lieu de pêche, ayant une relation étroite (même famille, même village, etc.). L'avantage est d'améliorer l'efficacité de la production et de réduire les risques lors des opérations en mer.

Tran Dinh Luan, directeur du Département général de l’aquaculture, a déclaré que la CE continue de maintenir son "carton jaune", causant bien des difficultés aux activités d'exportation de produits de la mer.

Afin de faire lever le carton jaune, le Premier ministre a pris la décision n° 208/QD-TTg en date du 10 mars 2023, approuvant un projet de reconversion de certains métiers de la pêche affectant les ressources et l'environnement écologique.

« Afin d’accélérer le retrait du "carton jaune" imposé par la CE, notre pays doit réduire la production de la pêche maritime. Pour développer l'économie et assurer la vie des pêcheurs, la valeur des produits de la mer doit être augmentée. Par conséquent, il n'y a pas d'autre moyen que d'améliorer l'efficacité des activités d'exploitation et d'augmenter la valeur de transformation. Les localités doivent continuer à développer et surveiller les flottes de pêche… », a souligné Tran Dinh Luan.

En 2023, le secteur agricole s'est fixé pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 50 milliards de dollars, dont plus de 11 milliards de dollars de produits de la mer. Cependant, en raison de la récession économique, dès le début de 2023, le chiffre d'affaires à l'exportation a fortement diminué. « Pour lutter contre la pêche INN, il faut donc réduire la flotte de pêche. Par conséquent, l'industrie et les localités doivent avoir rapidement des solutions pour changer d'emploi, dégager la source des biens d'exportation, investir dans la modernisation de la technologie et la valeur ajoutée, dans la transformation intensive, réduire la transformation brute… », a déclaré Phung Duc Tien, vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural.

Phung Duc Tien a déclaré que le Vietnam a de nombreux potentiels et atouts pour développer l'aquaculture marine. Selon la feuille de route à l'horizon 2025, il doit atteindre l'objectif de 850 000 tonnes, actuellement plus de 700 000 tonnes, mais principalement l'élevage en cage près du rivage, trop forte densité, combiné avec un environnement pollué augmente le risque. Par conséquent, il est nécessaire de promouvoir l'aquaculture offshore pour augmenter la production de produits halieutiques destinés à l'exportation.

“La politique créera des conditions et un environnement favorables pour que les entreprises, les organisations et les individus participent à la promotion de la valeur des produits aquatiques. Pour ce faire, l'industrie aquacole et les autorités locales devraient examiner, synthétiser les détails, conseiller rapidement et efficacement pour traiter complètement les questions en suspens”, a souligné Phung Duc Tien./.

Le gouvernement vietnamien soutient que la prévention et l'élimination de la pêche INN relèvent de la responsabilité de chaque pays côtier pour gérer et développer durablement ses ressources aquatiques au profit des populations et du pays, accroître la position internationale du Vietnam dans la mise en œuvre des engagements et traités internationaux en matière de protection de l’environnement marin et des écosystèmes marins, assurer la défense et la sécurité, la souveraineté maritime et insulaire de la Patrie.

Texte : Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction : Hà Vu