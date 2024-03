Lucian Rodriguez Lovell et sa passion pour les produits artisanaux utilisant la technologie AR

Lucian Rodriguez Lovell est maître de conférences en design à l'Université RMIT au Vietnam. Dans le domaine de la création contemporaine, la pratique de Lucian s'articule autour des jeux de réalité mixte, de la conception d'expériences numériques expérimentales et des flux de traitement visuel de la physique à la 3D. À partir de là, il a créé des produits pour aider la communauté à découvrir l'artisanat vietnamien comme fabrication de lanternes, de « banh chung » - un plat emblématique du Têt, des jeux pour découvrir l'histoire vietnamienne... tout en utilisant des technologies de pointe.

Lucian Rodriguez Lovell, créateur de produits artisanaux vietnamiens sur les plateformes AR et VR.

Lucian Rodriguez Lovell est un chercheur et développeur XR ou la réalité étendue (eXtended Reality). Il sait donc manier la réalité virtuelle (VR, soit Virtual Reality en anglais), la réalité augmentée (AR, soit Augmented Reality en anglais) et la réalité mixte (RM, soit Mixed Reality en anglais). Il a son bureau à Naarm, Melbourne, en Australie. Lucian Rodriguez Lovell suit un programme de doctorat à l'Université RMIT au Vietnam. Il a eu de nombreuses activités communautaires pour diffuser la beauté des produits artisanaux vietnamiens sur les plateformes XR.

En décembre 2023, dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoi 2023, en collaboration avec la designer Bui Quynh Nhu, il a participé à un atelier sur le thème « Fabriquer des lanternes AR : pratiques futures pour préserver le passé » (Crafting AR lanternes: Future Pratice to Preserve the Past) où il a guidé des jeunes vietnamiens dans la fabrication de lanternes grâce à la technologie AR. De là, il a mené un voyage pour découvrir l'intersection enchanteresse entre tradition et innovation à travers la conception de produits artisanaux traditionnels.

En tant que designer expérimenté, Lucian Rodriguez Lovell suggère de nouvelles idées pour préserver les pratiques culturelles vietnamiennes à l'ère du numérique. Il a emmené des participants dans le processus de décoration de lanternes grâce à des méthodes manuelles combinées à la technologie numérique 3D. Ils ont pu apprendre comment intégrer des lanternes dans les systèmes AR avec quelques jeux simples.

Pour apporter une expérience unique, Lucian Rodriguez Lovell utilise la technologie AR transformant les boîtes à gâteaux et les lanternes en outils de narration de manière créative et culturelle. Grâce à cela, le simple conte populaire porte une nouvelle « chemise » moderne et pourtant très traditionnelle.

Les jeunes ont dessiné des images d'animaux tels que poissons, lapins, « Hang Nga » (Déesse de la Lune), « Chu Cuoi » (gardien de buffles au visage comique), buffles, clair de lune,... après avoir participé à la séance d’apprentissage de la technologie AR enseignée par Lucian Rodriguez Lovell.

Quant au « banh chung », un plat proche du peuple vietnamien, il a également été conçu de manière vivante par Lucian Rodriguez Lovell. Il a guidé des jeunes sur la façon de composer des images, de créer des effets virtuels vifs.

Lucian Rodriguez Lovell a déclaré : « Le Vietnam est un pays avec un riche patrimoine artisanal. La conception créative utilisant la technologie AR est une tendance grâce à laquelle les spectateurs auront diverses expériences de réalité virtuelle. En maîtrisant cette technologie, les jeunes bénéficieront d'une bonne orientation professionnelle pour leur carrière dans l'industrie créative, du monde en général et du Vietnam en particulier »./.

Texte: Bich Vân - Photos: Thanh Giang - Traduction: Hà Vu