Long Dien Son, une oasis de verdure au cœur de Tây Ninh

30/05/2026

Lorsque l’on évoque Tây Ninh, on pense souvent au mont Ba Den, le « toit du Sud-Vietnam », une destination spirituelle et d’exploration réputée dans la région. Pourtant, à seulement 3 km de là, un espace écologique luxuriant attire de plus en plus de jeunes et de familles durant les chaudes journées d’été : la zone touristique de Long Dien Son (arrondissement de Binh Minh).

Vue panoramique de la zone écotouristique de Long Dien Son, avec sa végétation luxuriante et ses paysages pittoresques, située dans le quartier Binh Minh, à seulement 3 km du mont Ba Den.Photo: Nguyên Luân/VI

S’étendant sur environ 27 hectares, Long Dien Son était autrefois une rizière improductive. Grâce à la vision audacieuse de son directeur général, Nguyên Van Nung, le site a été transformé en une zone touristique écologique et verdoyante.

La zone touristique de Long Dien Son, d'une superficie totale de 27 hectares. Des rizières improductives et des marécages ont été transformés en un lieu de loisirs réputé à Tay Ninh.

Surnommé « l’oasis de verdure » de Tây Ninh, Long Dien Son séduit par sa végétation luxuriante, son relief vallonné et ses lacs artificiels. Au cœur d’une nature préservée, les visiteurs peuvent s’évader du quotidien et profiter d’une tranquillité absolue en s’immergeant dans un paysage pittoresque.

Grâce à sa situation idéale, à environ 40 km de la frontière cambodgienne, Long Dien Son est devenu une destination prisée des touristes locaux et internationaux, ainsi que de nombreux visiteurs cambodgiens.

Des touristes s'essaient au pédalo.

Sur place, les visiteurs peuvent se détendre en faisant du canotage sur le lac des Cygnes ou du pédalo, tout en admirant le paysage et en profitant de la fraîcheur de l’eau. L’espace de loisirs, riche en attractions, propose également des jeux à sensations fortes tels que des balançoires, des montagnes russes et des maquettes de Formule 1. On y trouve aussi une zone immersive, une simulation des « 18 cercles de l’enfer », ainsi qu’un cinéma 5D moderne.

Vue panoramique du parc aquatique de Long Dien Son, un lieu prisé des touristes désireux de se divertir et d'échapper à la chaleur estivale.

Le parc aquatique constitue l’un des principaux points forts du site : les visiteurs peuvent s’y baigner dans des eaux turquoise, profiter de vagues artificielles ou dévaler des toboggans colorés depuis des hauteurs impressionnantes. Une option idéale pour se rafraîchir pendant les fortes chaleurs estivales.

Lors de notre visite, nous avons rencontré un groupe de douze jeunes venus de la province de Svay Rieng (Cambodge). Après avoir effectué des recherches en ligne, ils avaient choisi de passer le week-end à Tây Ninh. Après l’ascension du mont Ba Den et une visite des temples, ils ont poursuivi leur itinéraire vers Long Dien Son pour profiter de l’ambiance estivale animée.

La piscine à vagues artificielles attire de nombreux visiteurs.

Avec son mélange harmonieux d’écotourisme et d’attractions modernes, Long Dien Son s’impose progressivement comme l’une des destinations touristiques les plus prisées de Tây Ninh, offrant aux visiteurs des moments de détente et des expériences inoubliables.

Texte : Son Nghia - Photos : Nguyen Luan/VI Traduction: Diêu Vân



