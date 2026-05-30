Long Dien Son, une oasis de verdure au cœur de Tây Ninh
Lorsque l’on évoque Tây Ninh, on pense souvent au mont Ba Den, le « toit du Sud-Vietnam », une destination spirituelle et d’exploration réputée dans la région. Pourtant, à seulement 3 km de là, un espace écologique luxuriant attire de plus en plus de jeunes et de familles durant les chaudes journées d’été : la zone touristique de Long Dien Son (arrondissement de Binh Minh).
S’étendant sur environ 27 hectares, Long Dien Son était autrefois une rizière improductive. Grâce à la vision audacieuse de son directeur général, Nguyên Van Nung, le site a été transformé en une zone touristique écologique et verdoyante.
Surnommé « l’oasis de verdure » de Tây Ninh, Long Dien Son séduit par sa végétation luxuriante, son relief vallonné et ses lacs artificiels. Au cœur d’une nature préservée, les visiteurs peuvent s’évader du quotidien et profiter d’une tranquillité absolue en s’immergeant dans un paysage pittoresque.
Grâce à sa situation idéale, à environ 40 km de la frontière cambodgienne, Long Dien Son est devenu une destination prisée des touristes locaux et internationaux, ainsi que de nombreux visiteurs cambodgiens.
Sur place, les visiteurs peuvent se détendre en faisant du canotage sur le lac des Cygnes ou du pédalo, tout en admirant le paysage et en profitant de la fraîcheur de l’eau. L’espace de loisirs, riche en attractions, propose également des jeux à sensations fortes tels que des balançoires, des montagnes russes et des maquettes de Formule 1. On y trouve aussi une zone immersive, une simulation des « 18 cercles de l’enfer », ainsi qu’un cinéma 5D moderne.
Le parc aquatique constitue l’un des principaux points forts du site : les visiteurs peuvent s’y baigner dans des eaux turquoise, profiter de vagues artificielles ou dévaler des toboggans colorés depuis des hauteurs impressionnantes. Une option idéale pour se rafraîchir pendant les fortes chaleurs estivales.
Lors de notre visite, nous avons rencontré un groupe de douze jeunes venus de la province de Svay Rieng (Cambodge). Après avoir effectué des recherches en ligne, ils avaient choisi de passer le week-end à Tây Ninh. Après l’ascension du mont Ba Den et une visite des temples, ils ont poursuivi leur itinéraire vers Long Dien Son pour profiter de l’ambiance estivale animée.
Avec son mélange harmonieux d’écotourisme et d’attractions modernes, Long Dien Son s’impose progressivement comme l’une des destinations touristiques les plus prisées de Tây Ninh, offrant aux visiteurs des moments de détente et des expériences inoubliables.