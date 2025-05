L’Oncle Hô dans la revue Vietnam Illustré, période 1954 – 1969

Hình ảnh Việt Nam (ancien nom de la revue Báo ảnh Việt Nam, aujourd’hui Vietnam Illustré) a eu l’honneur de publier, entre 1954 et 1969, des milliers de photos retraçant les activités intérieures et extérieures du président Hô Chi Minh.

Il y a 71 ans, soit cinq mois après la victoire historique de Diên Biên Phu et cinq jours après la libération de Hanoï, le président Hô Chi Minh et le Comité central du Parti communiste du Vietnam décidèrent de créer le journal Hình ảnh Việt Nam (ancien nom de la revue Báo ảnh Việt Nam, aujourd’hui Vietnam Illustré).

Cette publication visait à présenter, en images, aux amis internationaux la victoire retentissante de Diên Biên Phu ainsi que le peuple vietnamien entrant dans une nouvelle phase : celle de la construction socialiste au Nord, et de la lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale. Hình ảnh Việt Nam a eu l’honneur et la fierté de publier, entre 1954 et 1969, des milliers de photos illustrant les activités du président Hô Chi Minh, tant sur le plan intérieur qu’à l’étranger.

La revue Vietnam Illustré a eu l’honneur de présenter sur ses pages de nombreuses images exceptionnelles du président Hô Chi Minh.



Le président de l’Assemblée nationale, Truong Chinh, en visite à la revue Vietnam Illustré le 15 octobre 1969, soit un peu plus d’un mois après le décès du président Hô Chi Minh, a déclaré : « De son vivant, le président Hô Chi Minh a accordé une attention particulière à la revue Vietnam Illustré, tout comme à d’autres journaux. Il a commenté les publications de Vietnam Illustré, sélectionné lui-même certaines photos et demandé leur publication. Bien que l’Oncle Hô ne soit plus parmi nous, son Testament et ses précieuses instructions à l’intention de la revue en particulier, et de la presse en général, restent à jamais vivants. Ces recommandations nous poussent à redoubler d’efforts pour améliorer la qualité des publications. Aujourd’hui, sous la direction du Bureau politique du Comité central du Parti, tout le pays mène le mouvement politique : “Étudier et suivre l'exemple moral du Président Hô Chi Minh”. Engagez-vous dans l’action révolutionnaire, animez des mouvements patriotiques, unissez vos efforts pour rendre la revue plus attrayante et plus percutante, répondant ainsi aux attentes du Comité central, du peuple vietnamien tout entier et des amis internationaux. Soyez un instrument affûté du Parti et de l’État dans le domaine des relations extérieures. »