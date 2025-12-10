Lo Lo Chai et Quynh Son parmi les Meilleurs Villages Touristiques du Monde 2025, selon l’ONU Tourisme
Le 17 octobre 2025, à Huzhou, en Chine, l’Organisation mondiale du tourisme (ONU Tourisme) a désigné deux villages vietnamiens parmi les Meilleurs Villages Touristiques du Monde 2025 : Lo Lo Chai (province de Tuyên Quang) et Quynh Son (province de Lang Son). Cette distinction internationale récompense les efforts de ces territoires pour préserver leur culture et promouvoir un tourisme durable. Malgré leur éloignement géographique, Lo Lo Chai et Quynh Son partagent une approche commune : préserver leur architecture, leurs coutumes et modes de vie traditionnels, tout en offrant aux visiteurs une immersion authentique.
Situé dans la commune de Lung Cu, province de Tuyên Quang, Lo Lo Chai s’étend au cœur de paysages karstiques majestueux. Avec plus de 120 foyers, majoritairement habités par la minorité Lo Lo, le village allie nature sauvage et patrimoine humain, devenant un symbole de résilience et d’identité.
Son architecture traditionnelle est particulièrement remarquable. Les maisons « trình tường », construites selon des techniques artisanales anciennes, possèdent des murs épais en terre mêlée d’argile, adaptés au froid hivernal et à la chaleur estivale. Les toits, couverts de tuiles yin-yang, dessinent des courbes gracieuses sur des bases solides, tandis que des murets de pierre s’intègrent harmonieusement au paysage.
Sinh Di Gai, chef du village, explique : « La maison +trình tường+ n’est pas seulement un lieu de vie, mais le témoin des générations passées. Aujourd’hui, nous nous efforçons de préserver son authenticité. Les visiteurs viennent ici pour admirer le paysage, mais aussi pour ressentir l’âme de notre peuple. »
Lo Lo Chai valorise également le patrimoine immatériel : l’art du brocart, les fêtes traditionnelles (cérémonies de purification, hommages aux ancêtres, invocation de la pluie), les tambours de bronze et le khèn (orgue à bouche) résonnent encore dans les montagnes et forêts, créant une véritable symphonie culturelle.
Diu Thi Huong, jeune hôte d’un homestay, témoigne : « Grâce au tourisme, nous avons rénové nos maisons pour les transformer en hébergements confortables tout en préservant leur charme. Nous enseignons aux visiteurs la fabrication de gâteaux, la broderie et la danse. Le tourisme nous permet de vivre et de transmettre nos valeurs culturelles. »
Le tourisme communautaire place les populations locales au cœur du dispositif. À Lo Lo Chai et à Quỳnh Sơn, les habitants participent directement aux activités touristiques, à l’hébergement et à la restauration, tout en animant les expériences culturelles proposées aux visiteurs. Ce modèle assure une répartition plus équitable des retombées économiques du tourisme et favorise l’implication des communautés dans la préservation du patrimoine culturel.
À Quynh Son, village touristique communautaire de la commune de Bac Son, province de Lang Son, la culture Tay s’exprime pleinement. Situé dans le Monument national du Soulèvement de Bac Son et le Géoparc mondial de Lang Son, le village offre un cadre idyllique : rizières verdoyantes, montagnes calcaires et villages authentiques.
Les maisons sur pilotis en bois se distinguent par leur double étage : le rez-de-chaussée accueille outils et activités agricoles, tandis que l’étage supérieur est réservé à l’habitation. Les toits en tuiles yin-yang ou en palmes s’intègrent au paysage vallonné, offrant une vue imprenable sur la vallée.
Duong Cong Luong, habitant de l’ethnie Tay, explique : « La maison sur pilotis symbolise notre attachement à nos racines. Le rez-de-chaussée est dédié aux activités familiales et la cuisine ; l’étage supérieur reste intime. Nous voulons préserver cela pour que nos enfants comprennent d’où ils viennent. »
La culture Tay se manifeste également à travers le chant Then, reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Les visiteurs peuvent assister ou participer aux danses « sạp » (danse des bambous) et aux fêtes traditionnelles, comme celles du printemps ou de Long Tong (fête des moissons).
Duong Thi Du, membre de la coopérative touristique communautaire, souligne : « Quynh Son a beaucoup changé. Nous proposons des ateliers d’agriculture, de pilonnage du riz, de fabrication d'alcool de maïs et de gâteaux. Notre objectif est de faire découvrir la culture locale et de vivre en harmonie avec la nature. Cette distinction nous encourage à persévérer. »
Lo Lo Chai et Quynh Son, deux villages au patrimoine culturel, historique et naturel exceptionnel, ont été choisis parmi des centaines de candidatures venues de 65 pays. Cette reconnaissance témoigne non seulement de leur beauté et de leur potentiel touristique, mais aussi de l’engagement des minorités ethniques vietnamiennes pour préserver leur héritage tout en développant un tourisme responsable et durable./.
