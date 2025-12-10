Lo Lo Chai et Quynh Son parmi les Meilleurs Villages Touristiques du Monde 2025, selon l’ONU Tourisme

10/12/2025

Le 17 octobre 2025, à Huzhou, en Chine, l’Organisation mondiale du tourisme (ONU Tourisme) a désigné deux villages vietnamiens parmi les Meilleurs Villages Touristiques du Monde 2025 : Lo Lo Chai (province de Tuyên Quang) et Quynh Son (province de Lang Son). Cette distinction internationale récompense les efforts de ces territoires pour préserver leur culture et promouvoir un tourisme durable. Malgré leur éloignement géographique, Lo Lo Chai et Quynh Son partagent une approche commune : préserver leur architecture, leurs coutumes et modes de vie traditionnels, tout en offrant aux visiteurs une immersion authentique.

Situé dans la commune de Lung Cu, province de Tuyên Quang, Lo Lo Chai s’étend au cœur de paysages karstiques majestueux. Avec plus de 120 foyers, majoritairement habités par la minorité Lo Lo, le village allie nature sauvage et patrimoine humain, devenant un symbole de résilience et d’identité.

Des maisons “trình tường” aux toits de tuiles “yin-yang” (tuiles traditionnelles à double courbure - une concave et l’autre convexe), entourées de murets de pierre, sont typiques du village de tourisme culturel de Lo Lo Chai. Photo : Thông Thiên/VI

Son architecture traditionnelle est particulièrement remarquable. Les maisons « trình tường », construites selon des techniques artisanales anciennes, possèdent des murs épais en terre mêlée d’argile, adaptés au froid hivernal et à la chaleur estivale. Les toits, couverts de tuiles yin-yang, dessinent des courbes gracieuses sur des bases solides, tandis que des murets de pierre s’intègrent harmonieusement au paysage.

Des maisons “trình tường” sont devenues des hébergements chez l'habitant, offrant un cadre architectural et culturel unique aux touristes désireux de découvrir de l'intérieur le mode de vie des Lo Lo. Photo : Thông Thiên/VI

Costumes et agriculture traditionnels des Lo Lo sont présentés aux touristes. Photo : Hoàng Hà/VI

Sinh Di Gai, chef du village, explique : « La maison +trình tường+ n’est pas seulement un lieu de vie, mais le témoin des générations passées. Aujourd’hui, nous nous efforçons de préserver son authenticité. Les visiteurs viennent ici pour admirer le paysage, mais aussi pour ressentir l’âme de notre peuple. » Lo Lo Chai valorise également le patrimoine immatériel : l’art du brocart, les fêtes traditionnelles (cérémonies de purification, hommages aux ancêtres, invocation de la pluie), les tambours de bronze et le khèn (orgue à bouche) résonnent encore dans les montagnes et forêts, créant une véritable symphonie culturelle. Selon la province de Tuyen Quang, le village de Lo Lo Chai a accueilli environ 50 000 visiteurs et touristes au cours des neuf premiers mois de 2025. Photo : Thông Thiên/VI

Compétitions de poussée de bâton et de tir à la corde lors du Festival d'échange culturel entre les Lo Lo du village de Lo Lo Chai et les Lo Lo du Yunnan (Chine). Photo : Viêt Cuong/VI

Diu Thi Huong, jeune hôte d’un homestay, témoigne : « Grâce au tourisme, nous avons rénové nos maisons pour les transformer en hébergements confortables tout en préservant leur charme. Nous enseignons aux visiteurs la fabrication de gâteaux, la broderie et la danse. Le tourisme nous permet de vivre et de transmettre nos valeurs culturelles. »

Le tourisme communautaire place les populations locales au cœur du dispositif. À Lo Lo Chai et à Quỳnh Sơn, les habitants participent directement aux activités touristiques, à l’hébergement et à la restauration, tout en animant les expériences culturelles proposées aux visiteurs. Ce modèle assure une répartition plus équitable des retombées économiques du tourisme et favorise l’implication des communautés dans la préservation du patrimoine culturel.

Le village touristique communautaire de Quynh Son se niche paisiblement dans la vallée de Bac Son (province de Lang Son) pendant la saison des récoltes de riz. Photo : Duong Doan Tuân

À Quynh Son, village touristique communautaire de la commune de Bac Son, province de Lang Son, la culture Tay s’exprime pleinement. Situé dans le Monument national du Soulèvement de Bac Son et le Géoparc mondial de Lang Son, le village offre un cadre idyllique : rizières verdoyantes, montagnes calcaires et villages authentiques.

Démonstration de parapente dans les champs du village de Quynh Son. Photo : Hoàng Hà/VI

Les maisons sur pilotis en bois se distinguent par leur double étage : le rez-de-chaussée accueille outils et activités agricoles, tandis que l’étage supérieur est réservé à l’habitation. Les toits en tuiles yin-yang ou en palmes s’intègrent au paysage vallonné, offrant une vue imprenable sur la vallée.

Duong Cong Luong, habitant de l’ethnie Tay, explique : « La maison sur pilotis symbolise notre attachement à nos racines. Le rez-de-chaussée est dédié aux activités familiales et la cuisine ; l’étage supérieur reste intime. Nous voulons préserver cela pour que nos enfants comprennent d’où ils viennent. »

Concours de récolte et de battage du riz par le peuple Tay dans le village de Quynh Son lors du Festival de la Saison dorée de Bac Son 2025. Photo : Thông Thiên/VI

Des touristes s'essaient à l'équitation dans les champs du village de Quynh Son. Photo : Hoàng Hà/VI

La culture Tay se manifeste également à travers le chant Then, reconnu par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel. Les visiteurs peuvent assister ou participer aux danses « sạp » (danse des bambous) et aux fêtes traditionnelles, comme celles du printemps ou de Long Tong (fête des moissons).

Concours de confection de “bánh chưng đen” (gâteau de riz noir), une spécialité culinaire des Tay de Quynh Son, dans le cadre du Festival de la Saison dorée de Bac Son 2025. Photo : Thông Thiên/VI

Démonstration de pilage du riz à l'aide d'outils agricoles traditionnels des Tay dans le village de Quynh Son, dans le cadre du Festival de la Saison dorée de Bac Son 2025. Photo : Thông Thiên/VI

Duong Thi Du, membre de la coopérative touristique communautaire, souligne : « Quynh Son a beaucoup changé. Nous proposons des ateliers d’agriculture, de pilonnage du riz, de fabrication d'alcool de maïs et de gâteaux. Notre objectif est de faire découvrir la culture locale et de vivre en harmonie avec la nature. Cette distinction nous encourage à persévérer. »

Démonstration du rituel de culte Then des Tay dans le village de Quynh Son. Photo : Hoàng Hà/VI

Touristes et habitants de l’ethnie Tay exécutent ensemble la danse “sạp” (danse des bambous) au village de Quynh Son. Photo : Hoàng Hà/VI

Lo Lo Chai et Quynh Son, deux villages au patrimoine culturel, historique et naturel exceptionnel, ont été choisis parmi des centaines de candidatures venues de 65 pays. Cette reconnaissance témoigne non seulement de leur beauté et de leur potentiel touristique, mais aussi de l’engagement des minorités ethniques vietnamiennes pour préserver leur héritage tout en développant un tourisme responsable et durable./.

Texte: Thông Thiên - Photos: Hoàng Hà, Thông Thiên, Viêt Cuong/VI, Duong Doan Tuân et Archives - Traduction: Hà Vu - Graphisme: Thao Nguyên

