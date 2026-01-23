Liste des membres du Bureau politique du Comité central du Parti du 14ᵉ mandat

23/01/2026

Le secrétaire général du Parti To Lam et des membres du Bureau politique, du Secrétariat du Comité central du Parti, du Comité central du Parti du 14e mandat se présentent lors du 1er Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat. Photo : VNA

3.TRAN CAM TU, membre du Bureau politique du 13e mandat, permanent du Secrétariat, secrétaire du Comité du Parti des organes du Parti du ressort central.

4.LE MINH HUNG, membre du Bureau politique du 13e mandat, secrétaire du Comité central du Parti, Président de la Commission centrale de l'organisation du Parti.

5.DO VAN CHIEN, membre du Bureau politique du 13e mandat, vice-secrétaire permanent du Comité du Parti de l’Assemblée nationale, vice-président permanent de l’Assemblée nationale.