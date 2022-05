Liberté de religion et de croyance: non à la déformation de la vérité!

Depuis la fondation du pays en 1945, l’État de droit socialiste du Vietnam poursuit une politique cohérente de protection et de promotion des droits de l’Homme, de respect et de garantie du droit à la liberté de religion et de croyance.

Le droit à la liberté de croyance et de religion est inscrit dans les clauses 1 et 2 de l'article 24 de la Constitution de 2013, à savoir : « 1. Toute personne a le droit à la liberté de croyance et de religion, de suivre ou de ne pas suivre une religion. L'égalité religieuse devant la loi ; 2. L'État respecte et protège le droit à la liberté de croyance et de religion ».

A l’occasion du Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmay du peuple khmer du Sud, le matin du 7 avril 2022, le président Nguyen Xuan Phuc s'est rendu à l’Académie bouddhique Khmer Theravada à Cân Tho (Sud). En image : Le président Nguyen Xuan Phuc offre un cadeau à l’Académie bouddhique Khmer Theravada. Photo: Thông Nhât-AVI

Dans cet esprit, notre État a toujours adhéré à la politique de respect et de création de conditions favorables à l'exercice par tous de leur droit à la liberté de religion et de croyance, et s'efforce d'assurer au mieux le droit à la liberté de religion et à l'égalité entre religions.

L’Assemblée nationale de la 14e législature a adopté le 18 novembre 2016 la loi sur la croyance et la religion. Le droit à la liberté de croyance et de religion a été concrétisé dans de nombreux documents juridiques tels que l’Article 6 de la Loi sur la croyance et la religion de 2016, le Code civil, le Code de procédure pénale, la Loi foncière, la Loi de l’éducation, le Code pénal (modifié), le décret gouvernemental N°162/2017, créant un cadre juridique solide pour mieux garantir ce droit.

La liberté de religion et de croyance au Vietnam est de plus en plus garantie dans la pratique. 95% des Vietnamiens sont croyants. Parmi eux, 26,5 millions sont adeptes de différentes religions, soit 28% de la population vietnamienne. Selon les statistiques du Comité des affaires religieuses du gouvernement, on compte au Vietnam 16 religions et 43 organisations religieuses: Bouddhisme, Catholicisme, Protestantisme, Caodaïsme, Bouddhisme Hoà Hao, Islam, communauté religieuse Baha’i, association bouddhiste de la Terre Pure, Christianisme Adventiste, Bouddhiste Tu Ân Hiêu Nghia, Minh Su Dao, Minh Ly Dao - Tam Tong Miêu, Brahmanisme, Mormonisme, Bouddhisme Hiêu Nghia Tà Lon et Buu Son Ky Huong.

Le pays crée également des conditions favorables pour que les organisations religieuses élargissent leurs relations internationales. Chaque année, des centaines de délégations d’organisations et d’individus du pays participent à des activités à l’étranger. De nombreux dignitaires étrangers viennent également régulièrement au Vietnam pour des visites, congrès ou formations.

Une cérémonie d'adeptes du caodaïsme au Saint-Siège de Tây Ninh. Photo : AVI

Le Vietnam a informé de manière proactive les pays et organisations intéressés par le biais de sessions de travail, de forums bilatéraux et multilatéraux et de canaux de dialogue réguliers sur les droits de l'homme depuis des années avec les États-Unis, l'UE, l'Australie et la Norvège.

En plus de garantir le droit de chacun à la liberté de croyance et de religion, l'État lutte résolument contre les actes de violation des droits, portant atteinte aux intérêts d'autres individus et organisations de la société.

Le rituel « tảo mộ » est une coutume et une croyance populaire du peuple Cham Ba Ni à Binh Thuan pour commémorer leurs ancêtres. Photo : Nguyên Thanh-AVI

Ces derniers temps, des activités religieuses illégales ont concerné Hà Mon, Tân Thiên Dia, kl'Église de Dieu la Mère qui sont contraires à la culture traditionnelle de la nation, teintées de superstition et de velléités de profits. De plus, on a vu l’apparition d'organisations d’opposition telles que « L'Association d’Amitié des Prisonniers Politiques et Religieux Vietnamiens », « Le Bouddhisme de l'Opposition Hoà Hao », « Le Bureau de Justice et Paix de l'Ordre Rédemptoriste de Ho Chi Minh-Ville », « Association des frères pour la démocratie »,...

Le Vietnam est déterminé à combattre et à prévenir toutes les actes qui enfreignent la loi, profitent d’une religion ou d’une croyance pour mener des activités de superstition, troubler l’ordre public, désunir le bloc de grande union nationale, s’opposer au Parti et à l’État, porter atteinte aux intérêts de la nation et entraver son développement et son intégration internationale.

Dans tous les pays, les activités religieuses sont réglementées et gérées conformément à la loi. Le Vietnam fait toujours preuve de bonne volonté et d'ouverture dans l'échange et la fourniture d'informations aux pays et organisations internationales intéressés par les questions des droits de l'homme, dont la religion et la croyance, les invitant même à venir sur place pour voir de leurs propres yeux les efforts réels ainsi que les changements positifs du Vietnam pour garantir le droit à la liberté de croyance et de religion./.