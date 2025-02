Les yeux de garde de Hoi An : un héritage culturel mystérieux

19/02/2025

À Hôi An, outre la beauté envoûtante de la vieille ville, les touristes sont souvent fascinés par les yeux de garde, ces étranges ornements qui surplombent les portes des maisons et semblent les observer avec une mystérieuse vigilance.



La beauté ancienne de la vieille ville de Hôi An, avec ses maisons traditionnelles et la mystérieuse coutume des yeux de garde.

Les yeux de garde sont présents à l’entrée de chaque maison, au-dessus des portes. Selon les statistiques du Centre de gestion et de conservation du patrimoine culturel de Hôi An, l'ancienne ville compte plus de 200 modèles différents d'yeux de garde. La forme des yeux varie, incluant des formes rondes, octogonales, hexagonales, carrées, ou encore des demi-sphères plates. Bien que leur forme diffère, chaque paire se compose toujours de deux parties principales : le noyau et le bord. Le centre est souvent décoré de symboles yin-yang, noirs et blancs, tandis que le bord entourant le centre est délicatement sculpté en forme de chrysanthème à 6 ou 8 pétales, ou en forme de feuille de Bodhi, entre autres.

On estime qu'à Hôi An, il existe actuellement plus de 200 types différents d'yeux de garde.

Selon de nombreux chercheurs, ces yeux de garde pourraient être apparus lorsque les commerçants chinois vinrent faire des affaires dans le port de Hôi An aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Le chercheur culturel Phùng Tân Dông, un expert de Hôi An, estime que la coutume de décorer et vénérer les yeux de garde repose sur des croyances animistes (selon laquelle toutes les choses ont une âme). Cette pratique consiste à honorer le dieu de la porte, qui protège la maison ou le temple. Selon son analyse, la coutume de vénérer les dieux de la porte à Hôi An s’est simplifiée. Ce qui distingue cette coutume à Hôi An est la diversité des yeux de garde et leur lien avec le feng shui et le Yi King (le Livre des Changements). Par exemple, une paire d’yeux de garde pourrait être conçue pour correspondre à l’heure et à l’année de naissance du propriétaire.

De nombreux touristes étrangers sont surpris voire fascinés par ces yeux de garde.

En plus de cette explication, certains pensent que, comme Hôi An était autrefois un port commerçant animé avec de nombreux bateaux circulant, les habitants auraient imité la coutume des communautés littorales de dessiner des yeux de garde sur les côtés de la proue de leurs bateaux pour que les dieux les protègent des tempêtes. Ces yeux de garde auraient ensuite été transférés pour décorer les maisons avec la même symbolique.

Quelles que soient les explications, dans l’esprit des habitants de Hôi An, les yeux de garde sont toujours considérés comme des yeux divins qui protègent la maison. Ils sont censés repousser les mauvais esprits et maintenir un équilibre entre le yin et le yang.

À Hôi An, de nombreuses maisons anciennes comportent des yeux de garde, comme celles de Quan Thang, de Tân Ky et de Duc An, du 87 rue Trân Phu. A la maison ancienne de Quan Thang, les yeux sont ronds, sculptés comme un chrysanthème et décorés de tissu rouge.

Les yeux de garde sont présents sur la plupart des vieilles maisons de Hôi An.



Malgré les changements au fil du temps, la vieille ville de Hôi An a su conserver ses valeurs uniques de ville patrimoniale au bord de la rivière Hoài, notamment à travers des éléments culturels distinctifs comme le culte des yeux de garde./.