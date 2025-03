Les villages artisanaux du Nord : entre tradition et innovation

Les villages à métiers traditionnels sont un modèle économique qui existe depuis longtemps au Vietnam. Ces villages ont connu un changement vigoureux pour suivre le rythme de développement de l’ère numérique. Selon les données de l’Association des villages à métiers traditionnels du Vietnam, le pays en compte plus de 5.400, dont environ 1.500 au Nord, notamment à Hanoï et dans les provinces de Nam Dinh, Thai Binh, Bac Ninh, etc. Les produits typiques de ces villages contribuent non seulement à préserver la culture mais aussi à développer l’économie et le tourisme durable.

Ces villages, témoins vivants d'un passé riche, perpétuent des métiers ancestraux tels que la poterie, la broderie, la fabrication de chapeaux coniques et de papier, le tressage du bambou et du rotin, et bien d'autres. Chaque métier, porteur d'une histoire et de secrets transmis de génération en génération, est un trésor culturel à préserver.

Malgré le déclin de certains métiers, plusieurs villages du Nord ont su préserver leurs traditions séculaires, à l'image des quatre fleurons de Thang Long (l'ancien Hanoï) : la soie raffinée de Yen Thai, la poterie emblématique de Bat Trang, l'orfèvrerie délicate de Dinh Cong et le travail du cuivre de Ngu Xa..

Le village séculaire des fondeurs de fonte et d’acier de My Dông, actif depuis des centaines d'années, continue de créer des emplois pour des milliers de travailleurs. Photo : Trân Thê Phong

Le village de Kiêu Ky (Hanoï), fondé au 14e siècle, est spécialisé dans la sculpture de statues de Bouddha, les sentences parallèles et la laque poncée et dorée. Photo : Khanh Long/VI

Le village de Dinh Cong, niché sur les rives de la rivière To Lich à Hanoï, incarne à lui seul l'excellence de l'artisanat vietnamien. Spécialisé dans la joaillerie, il perpétue un savoir-faire transmis de génération en génération, se hissant au rang des quatre métiers les plus prestigieux de l'ancienne capitale, aux côtés de la soie de Yen Thai, de la poterie de Bat Trang et du cuivre de Ngu Xa.

Les villages artisanaux, tels que celui de fonderie de cuivre de Ngu Xa, de joaillerie de Dinh Cong, de vannerie de Phu Vinh, de fabrication de libellules en bambou à Thach Xa, de chapeaux coniques à Chuong, de laque poncée à Ha Thai, d’éventails en papier à Chang Son, de marionnettes sur l'eau à Dao Thuc, de floriculture à Tay Tuu, et de broderie à Quat Dong, sont réputés dans l’ensemble du pays. Particulièrement, les produits des villages de tissage de soie naturelle à Van Phuc, de céramique à Bat Trang, ou le village de com (jeunes grains de riz gluant pilés) à Me Tri, sont reconnus comme des marques commerciales nationales.…

La province de Nam Dinh (à 86 km de Hanoï), surnommée « terre des cent métiers », abrite des centaines de villages artisanaux traditionnels séculaires. Parmi les plus typiques, on peut citer les villages de fonderie de cuivre à Tong Xa, de sculpture sur bois à La Xuyen, de laque poncée à Cat Dang (district de Yen), de vannerie à Vinh Hao (district de Vu Ban), de plantes ornementales à Vi Khe, de marionnettes sur l'eau à Ban Thach, de fabrication de turbans en étoffe (khan xep) à Giap Nhat (district de Nam Truc), de sériciculture à Co Chat et de tissage d’étoffe à Cu Tru (district de Truc Ninh), etc.

Actuellement, les villages artisanaux du Nord se concentrent, dans le cadre d’une économie de marché, sur deux facteurs principaux : l’application des sciences et technologies dans la production et le développement du tourisme. Par exemple, le village de poterie de Bat Trang, dans le district de Gia Lam (Hanoï), a rapidement adopté cette tendance pour perfectionner sa production, enrichir ses designs et améliorer la qualité de ses produits afin de satisfaire les exigences de la clientèle.

Dans la province de Nam Dinh, le village artisanal de Binh Minh, situé dans la commune de Hai Minh, district de Hai Hau, s'est illustré par un investissement stratégique dans la modernisation de sa production. Spécialisé dans la fabrication de meubles en bois incrustés de nacre, le village a acquis des machines modernes et des technologies automatisées, notamment des machines de sculpture CNC. Cette alliance harmonieuse entre la mécanisation de la production et l'excellence du savoir-faire artisanal permet aux artisans de Binh Minh de créer des meubles d'une qualité esthétique remarquable, alliant beauté et raffinement du design.

Dans un souci d'expansion de leur production et de conquête de nouveaux marchés, les artisans du village de laque poncée de Ha Thai (district de Thuong Tin, Hanoï) ont entrepris une modernisation de leurs méthodes de vente, intégrant les technologies numériques à tous les niveaux : gestion, production et commercialisation. Parallèlement à la mécanisation de leurs ateliers, ils explorent activement les opportunités offertes par les réseaux sociaux et les plateformes de commerce électronique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour leur artisanat ancestral.

Le village du tressage de bambou et rotin Bao Minh (Hanoï) emploie de nombreux travailleurs locaux du district de Chuong My. Photo : Viêt Cuong/VI

Mme Ha Thi Vinh, directrice de la SARL de céramiques et de porcelaines Quang Vinh, l’un des premiers établissements de céramiques de Bat Trang, a déclaré : « La société dispose de deux ateliers à Bat Trang et à Dong Trieu (province de Quang Ninh), et plus de 90 % de nos céramiques sont exportées vers une vingtaine de pays, ce qui contribue à augmenter le chiffre d'affaires de l’entreprise et à diffuser la culture vietnamienne à l'international ».

M. Tran Duong Quy, entrepreneur du web depuis quatre ans, témoigne de l'essor du village de Bat Trang grâce au commerce en ligne. Selon ses chiffres, plus de huit millions de consommateurs ont pu découvrir les créations en poterie et céramique de Bat Trang via les plateformes Facebook et les sites web dédiés. Le e-commerce a ainsi joué un rôle crucial dans la promotion de la marque Bat Trang, permettant à de nombreux établissements commerciaux d'autres provinces de découvrir de nouvelles gammes de produits et de nouer des partenariats.

Le foyer de Mme Dao Thi Duyên est l’un des plus importants producteurs de drapeaux dans le village de Tu Vân (Hanoï). Photo : Viêt Cuong/VI

L’étape de découpe est entièrement mécanisée au village de tissage Phung Xa (Hanoï).

Grâce à la mécanisation, le village artisanal de fonderie de métaux à Tong Xa, dans le district de Yen, qui fabriquait autrefois des marmites, poêles, brûle-parfums, est désormais capable de produire des articles sophistiqués tels que des statues de Bouddhas, de personnalités et des objets géométriques.

Parmi les monuments de cuivre les plus remarquables réalisés par les artisans du village de Tong Xa, on peut citer le Monument de la victoire de Dien Bien Phu, haut de 16,2 mètres et d’un poids de 220 tonnes, ou les statues des 14 rois de la dynastie Tran installées au complexe des Monuments historiques et culturels Thien Truong (province de Nam Dinh), ainsi que la statue du Bouddha Tathagata de 35 tonnes trônant sur la montagne Non Nuoc, district de Soc Son (Hanoï). Les trois statues colossales de Bouddhas en bronze noir représentant les Bouddhas des trois ères (passé, présent et futur), de 50 tonnes chacun, à la pagode Bai Dinh, province de Ninh Binh, sont également sont des réalisations remarquables des artisans de Tong Xa, alliant prouesse technique, signification spirituelle et héritage culturel. …

L’étape de découpe est entièrement mécanisée au village de tissage Phung Xa (Hanoï).

Les villages artisanaux du Nord, avec leur charme authentique et leurs savoir-faire ancestraux, sont devenus des destinations touristiques prisées tant par les visiteurs vietnamiens qu'étrangers. Nombre d'entre eux, situés à Hanoï et dans les provinces de Nam Dinh, Thai Binh, Bac Giang, etc., sont désormais intégrés aux circuits proposés par les agences de voyages.

Leurs caractéristiques uniques, puisant leur essence dans les valeurs culturelles traditionnelles locales, offrent une expérience immersive et mémorable aux visiteurs. Ainsi, à travers le tourisme, les villages de métiers traditionnels du Nord contribuent activement à la préservation et à la promotion de la richesse culturelle vietnamienne à l'échelle internationale./, .

Texte : Thông Thiên

Photos : Thanh Giang, Công Dat, Thông Thiên, Khanh Long, Viêt Cuong/VI et Trân Thê Phong

Graphisme : Huong Thao

Traduction : Diêu Vân