Les valeurs des "soldats de l'Oncle Hô" : un héritage vivant

16/12/2024

Ces derniers mois, les provinces de Yen Bai, Lao Cai, Lai Chau, Quang Ninh, Hai Phong, Quang Binh, Nghe An..., et d'autres encore, ont été durement éprouvées par des catastrophes naturelles et des inondations dévastatrices. Face à l'urgence de la situation, les forces armées se sont déployées sans relâche, n'hésitant pas à risquer leur vie pour secourir les populations sinistrées. Les soldats ont ainsi effectué des opérations de sauvetage périlleuses, évacuant des personnes et des biens, prodiguant des soins aux blessés et recherchant les disparus. Ces actes de courage ont une nouvelle fois illustré l'engagement indéfectible des "soldats de l'Oncle Hô" envers leur peuple.

L'année 2024 a été marquée par une succession de catastrophes naturelles au Vietnam. Entre juin et septembre, trois typhons et de longues périodes de pluies torrentielles ont dévasté de nombreuses régions du pays. Ces événements extrêmes ont engendré des inondations dévastatrices, des crues soudaines et des glissements de terrain, entraînant de lourdes pertes en vies humaines et des dommages matériels considérables, tant pour les particuliers que pour les infrastructures publiques.





Des gardes-frontières de la province de Quang Tri aident des pêcheurs à réparer leurs bateaux. Photo: VNA

Le passage du typhon Yagi a entraîné des conséquences désastreuses dans le Nord du Vietnam. Les fortes pluies qui ont suivi ont provoqué des crues soudaines, des inondations dévastatrices et des glissements de terrain, détruisant de nombreux villages. La montée rapide des eaux du fleuve Rouge a notamment causé l'effondrement de deux travées du pont de Phong Chau (province de Phu Tho), coupant les communications et aggravant la situation des populations déjà sinistrées. Cet événement tragique a laissé de nombreuses familles endeuillées et sans abri.

Dès les premières minutes suivant l'effondrement du pont, le lieutenant-général Pham Hong Chuong, commandant de la Région militaire 2, s'est rendu sur place et a immédiatement ordonné à la brigade du génie 543 de mobiliser tous les moyens nécessaires pour porter secours aux victimes. Les équipes de sauvetage ont ainsi été déployées sans délai pour évacuer les personnes en danger, prodiguer les premiers soins aux blessés et mettre en place un pont flottant afin de rétablir les liaisons interrompues.

Le 10 septembre au petit matin, une tragédie a frappé le village de Lang Nu, dans le district de Bao Yen, province de Lao Cai. Des crues soudaines et des inondations ont causé la mort ou la disparition de 66 personnes. Face à l'ampleur de cette catastrophe, plus de 650 secouristes, parmi lesquels des soldats de la Région militaire 2, des gardes-frontières, des policiers, des milices locales et des équipes cynophiles, ont été immédiatement mobilisés pour mener des opérations de recherche et de sauvetage intensives. Une fois les opérations de sauvetage terminées, le Corps d'armée 12 et la société de Truong Son, en étroite collaboration avec les autorités locales, se sont attelés à la reconstruction du village. Grâce à des efforts soutenus, les premières maisons ont été construites et couvertes dès le 15 octobre. Un mois après le début des travaux, le 22 octobre, la première maison sur pilotis, dotée d'une toiture en béton, était achevée, témoignant de la rapidité et de l'efficacité des opérations.