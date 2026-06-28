Les trains patrimoniaux un nouveau créneau dans la stratégie touristique du Vietnam
Les trains patrimoniaux un nouveau créneau dans la stratégie touristique du Vietnam
Les trains patrimoniaux transforment le paysage touristique vietnamien, offrant à chaque voyage une immersion totale dans les paysages et la culture du pays.
Identité locale à bord
Un matin de week-end, le train patrimonial « 5 Cua O » (Cinq portes de Hanoi) quitta la gare de Hanoi au son du « xâm tau diên », une musique folklorique traditionnelle qui résonnait dans un wagon-salon. Par la fenêtre, l’agitation du Vieux Quartier s’estompa peu à peu et la structure métallique du pont historique de Long Biên apparut à l’horizon.
Contrairement à un trajet classique en train de banlieue, l’atmosphère à bord est une véritable immersion culturelle. Les passagers voyageant de la capitale à Bac Ninh traversent des espaces patrimoniaux reconstitués, au son de spectacles folkloriques « xâm », d’histoires du vieux Hanoi et profitent de la chaleur du personnel. Moins d’un an après son lancement, le train a transporté près de 70.000 passagers.