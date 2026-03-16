Les signes d’une élection réussie

16/03/2026

Les élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 se sont déroulées dans de bonnes conditions, avec un taux de participation national atteignant 99,69 %. La réussite du scrutin repose sur une préparation méthodique et coordonnée de l’ensemble du système politique, ainsi que sur le recours aux technologies numériques pour la gestion des données et l’information des électeurs, dans le respect des règles démocratiques et de la loi.



Le 15 mars 2026, au bureau de vote, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a déclaré que la campagne électorale avait été préparée avec rigueur « dès le début », dans tous ses aspects. Selon lui, cette organisation anticipée a permis d’offrir les conditions les plus favorables afin que chaque électeur, quelle que soit sa situation, puisse exercer pleinement son droit de vote.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également secrétaire de la Commission militaire centrale, vote le matin du 15 mars au bureau de vote n° 2 du quartier de Ba Dinh, à Hanoï, pour élire les députés de la XVIe Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Le processus électoral s’est déroulé conformément aux orientations du Bureau politique, à la résolution n° 199/2025/QH15 de l’Assemblée nationale, ainsi qu’aux directives du Premier ministre relatives à l’organisation des élections. Les différentes étapes prévues — affichage des listes électorales, mise en place des bureaux de vote, cérémonie d’ouverture et déroulement du scrutin — ont été mises en œuvre selon un cadre rigoureux et précis.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, rencontre les électeurs au bureau de vote n° 2. Photo : VNA

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse rencontrent les électeurs au bureau de vote n° 21, dans le quartier de Tay Ho, à Hanoï. Photo : VNA

À l’issue du vote, le taux de participation a atteint 99,69 % à l’échelle nationale. Dans plusieurs provinces montagneuses du Nord, malgré des conditions géographiques difficiles, les électeurs se sont fortement mobilisés et ont largement eu recours au vote anticipé. Ce résultat reflète à la fois la confiance des citoyens et leur sens civique, ainsi que la qualité de l’organisation du scrutin, menée de manière rigoureuse et conforme aux dispositions légales.

Les élections des députés de l’Assemblée nationale de la XVIe législature et des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 constituent également un indicateur de la capacité d’organisation et de pilotage des autorités, en particulier au niveau local. Elles illustrent, selon les responsables, l’aptitude à garantir à la fois la démocratie et la sécurité, tout en intégrant efficacement les outils numériques au processus électoral.

Le matin du 15 mars 2026, dans une atmosphère solennelle et joyeuse marquant le « Jour des élections nationales », des millions d’électeurs à Hanoï votent pour élire les députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Photo : Khanh Long/VI

Des électeurs de Hanoï votent au temple Kim Ngan. Photo : Le Minh Son

Selon Bui Danh Tuyen, directeur du Département de la transformation numérique relevant de l’Assemblée nationale, les données constituent l’élément central de la transformation numérique du processus électoral. L’exploitation de la base de données nationale de la population permet de standardiser les informations relatives aux électeurs. La numérisation, la gestion des listes électorales et la mise à jour rapide des données contribuent ainsi à rendre le scrutin plus « scientifique », plus précis et plus transparent.

Ambiance animée dès le petit matin, le jour des élections, au Village culturel et touristique des groupes ethniques du Vietnam. Photo : Viet Cuong/VI

Malgré la distance et un terrain difficile, dès l’aube du 15 mars, de nombreux électeurs de la commune de Lung Cu, province de Tuyen Quang, se sont rendus par monts et par vaux au bureau de vote du village de Lo Lo Chai. Photos : Nam Nguyen

Dans le cadre de cette modernisation, les électeurs peuvent également accéder à leurs informations via l’application d’identification électronique VNeID. Ils ont notamment la possibilité de consulter leur bureau de vote directement sur l’application. En cas de changement de bureau, pour des raisons d’organisation le jour du scrutin, ils peuvent également soumettre une demande en ligne.

Les électeurs du bureau de vote n° 14, dans la zone spéciale de Truong Sa, votent pour élire les députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Lors de la 4e Conférence du Comité du Parti de l’Assemblée nationale pour le mandat 2025-2030, tenue dans l’après-midi du 16 mars 2026, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a souligné que le succès de ces élections résultait des efforts conjugués du Parti, des forces armées et de l’ensemble du peuple. Il a attribué cette mobilisation à l’impulsion du Comité central du Parti, du Bureau politique et du Secrétariat, sous la direction du secrétaire général du PCV, Tô Lâm.

Des autorités transportent du matériel électoral vers les plates-formes DK1 en mer Orientale afin de soutenir le processus électoral. Photo : Phan Giang

Électeurs de la commune insulaire de Minh Chau, bulletins de vote à la main, remplis de confiance et d’espoir. Photo : Cong Dat/VI

En conclusion, les élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des représentants aux Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 apparaissent, au vu des éléments communiqués, comme un processus abouti. Leur réussite repose sur une préparation et une organisation systématiques, proactives, coordonnées et conformes à la loi, menées par l’ensemble du système politique./.

Texte: Synthèse de la VI - Photos: VI, VNA - Traduction: Hà Vu