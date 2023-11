Les sabots de Binh Nham

07/11/2023

L'artisanat de sabotier à Binh Nham (ville de Thuan An, province de Binh Duong) est né il y a plus de 100 ans. Cet endroit était autrefois célèbre dans toute l'Asie du Sud-Est pour ses sabots uniques, beaux et durables.



Les sabots de Binh Nham sont uniques, beaux et durables.

Depuis les années 1900, grâce à des immigrés, les sabots en bois sont apparus dans les six provinces de Cochinchine. À cette époque, tout le monde ne pouvait pas se permettre de porter des vêtements et des chaussures occidentales et les sabots en bois étaient très populaires. Le son des sabots signalait l'arrivée d'invités ou de proches. Beaucoup de femmes devaient avoir 2-3 paires, une pour sortir, une pour aller au marché....



L'image de la femme avec des sabots en bois en costume traditionnel ou l'image du vieil homme du Sud portant des sabots et un chignon avec une tenue noire typique du Sud sont populaires dans l’esprit des Vietnamiens.

Les matières premières pour la fabrication des sabots sont généralement des bois légers et poreux, faciles à scier et à façonner, tels que jacquier, manguier, cocotier, agar, pin, ... Pour fabriquer des sabots, les artisans doivent passer par de nombreuses étapes : l'arbre doit être coupé en morceaux, paré puis placé dans la machine à scier. Une fois l'ébauche obtenue, le façonnage commence. Suivent le polissage puis la décoration par pulvérisation. La dernière étape consiste à fixer les lanières.

Lorsque les machines sont devenues disponibles, les étapes de sciage et de ponçage ont été utilisées par les artisans pour fabriquer des sabots plus rapidement. Il fut un temps à Binh Nham où les villageois oubliaient de manger et de dormir pour faire des sabots en réponse aux commandes des clients.

Les sabots sont entièrement faits à la main.

Binh Nham est considérée comme la « capitale nationale » des sabots en bois car elle fournit non seulement des sabots aux provinces du Sud, mais les exporte également vers les pays européens.

Il existe de nombreux types de sabots: en bois, peints et à motifs. Peu à peu, avec les demandes des clients, sont nés des sabots de plus en plus créatifs, combinés avec d'autres métiers tels que la peinture, la broderie à la main et le perlage pour créer des sabots à haute valeur esthétique.

Grâce à leur qualité durable et à leurs designs riches, les sabots de Binh Nham affirment peu à peu leur réputation sur le marché. Les populations locales améliorent également constamment leurs produits en les combinant avec des peintures à laque traditionnelles, créant ainsi des produits aux motifs et aux couleurs impressionnants.

Les sabots de Binh Nham sont très appréciés des clients.

Si les sabots en bois existent encore et se développent sur de nombreux marchés, c'est bien grâce à la créativité et le dynamisme des artisans de Binh Nham./.

Réalisé par: Thông Hai/VI - Traduction: Hà Vu