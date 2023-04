Les produits de haute qualité Tomato Handmade

24/04/2023

Passionnés d'artisanat, Thanh Tùng et Hoài Anh ont créé Tomato Handmade, une marque pionnière dans le domaine de la production artisanale à partir de tissus.

Salle d’exposition des produits de Tomato Handmade à Hanoi. Photo : Khanh Long/VI

Après avoir travaillé dans diverses entreprises, Thanh Tùng, diplômé en finances, et Hoài Anh, diplômée en architecture, ont commencé à fabriquer des sacs en tissu et de petits animaux en peluche. Ils les vendaient aux marchés du week-end à Ecopark et au lac de l'Ouest. Les clients aimaient vraiment leurs articles alors ils ont pensé à créer leur propre marque et c'est ainsi que Tomato Handmade a vu le jour en 2016.

Selon Tùng, ils se sont d'abord concentrés sur les produits touristiques, qui étaient vendus à l'aéroport international de Nôi Bài et dans les rues Hang Bôt et Âu Triêu (Hanoi). De nombreux visiteurs étrangers les achetaient et l'entreprise gagnait 20 à 30 millions de dongs par jour. Mais lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté, l'entreprise a réorienté sa stratégie commerciale vers la production de cadeaux pour les entreprises.

Afin que Tomato Handmade apporte son propre souffle dans chacun de ses produits, les designs sont directement conceptualisés par Hoài Anh elle-même. Après, elle travaille avec ses partenaires pour continuer les étapes de construction du modèle, de calcul de la taille de l'échantillon, puis de couture et de broderie des produits.

Hoài Anh a partagé que les produits de Tomato Handmade utilisent des matières premières coréennes et américaines 100% coton, respectueuses de l'environnement. De plus, elle utilise aussi du brocart fabriqué par les Mông et autres ethnies minoritaires de Mai Châu (Hoa Binh). Les produits Tomato Handmade prêtent souvent attention à la fonction du produit. Par exemple, un portefeuille en plus de faire des compartiments pour l'argent et les cartes, la conception est souvent accompagnée d'un crochet pour la main ou d'une sangle croisée supplémentaire que les utilisateurs peuvent utiliser.

Particulièrement, les produits les plus chers de Tomato Handmade sont des sacs en tissu matelassé. Le matelassage est une technique de couture simple mais qui demande de la minutie et de la patience. La chose la plus difficile dans cette technique réside dans la façon de coordonner les couleurs et les textures afin d’exprimer l'esthétique et la créativité de l'artiste. Grâce à l'unicité de chaque pièce, le matelassage est devenu un art très apprécié. Actuellement, le prix d’un sac chez Tomato Handmade varie de quelques millions de dongs selon la taille et la forme.

Actuellement, les produits de Tomato Handmade sont très diversifiés, ciblant de nombreux clients différents tels que les sacs, les sacs à dos, la décoration intérieure ou les articles pour enfants... Lors de la visite d’une boutique de Tomato Handmade dans la rue Ha Dinh (Hanoi), on peut trouver de petits articles tels que sous-verres, nappes, couvertures, oreillers, accessoires de mode en tissu, ensembles de literie qui ne sont pas seulement beaux mais aussi de très bonne qualité.

Tùng a noté que l'industrie du tourisme s'est déjà remise de la pandémie, Tomato Handmade se concentre sur les produits pour ces entreprises et commence également à vendre sur des plateformes de commerce électronique au Vietnam, à des prix raisonnables./.

Des produits faits main de Tomato Handmade. Photo : NVCC

Texte: Ngân Hà- Photos: Khanh Long/VI & NVCC-Traduction : Hà Vu