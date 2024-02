Les points de croyance lumineux dans la région montagneuse du Nord-Ouest

24/02/2024



L’année 2022, le Vietnam a été élu la deuxième fois (la 1ère fois en 2013) au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Cet événement manifeste la reconnaissance de la communauté internationale envers les politiques, les efforts et acquis du pays en termes d’assurance et de respect des droits des habitants dans tous les domaines, dont la croyance pour les populations des régions montagneuses.



L’église située au sommet de la montagne Hâu Thao, relevant du village de Hang Da, commune de Hâu Chu, commune de Hâu Thao , bourg de Sa Pa, province de Lao Cai (Nord) se prépare en grande pompe au Noël 2023. A 9 heures du matin, la troupe de musiciens de l’église joue des airs avec jubilation, en costume traditionnel aux couleurs vives. L'ambiance effervescence et paisible réchauffe du climat froid du jour.

Au sanctuaire, le prêtre Phêrô Pham Thanh Binh de la paroisse Sa Pa, responsable de la sous-paroisse Hâu Thao est en train de donner une messe portant sur la foi et le slogan « Servir Dieu, la Patrie et la nation », adressant aux catholiques ses vœux de Noël.

L’église de la lignée Hâu Thao est une belle construction, à l’architecture gothique décoré de motifs inspirés de la culture locale H’Mông. C’est le lieu de culte de plus de 700 catholiques de cette ethnie.

Nous recevant avec un sourire Ma A Sinh, âgé de 40 ans, un catholique H’Mông du village de Hang Da, a partagé : « autrefois, lorsqu’il n'y avait pas de voies menant au village, on devait marcher toute une journée sur des sentiers escarpés. A cette époque, les catholiques ont dû venir au bourg de Sa Pa pour amener des prêtres à la paroisse afin d'organiser des messes. D’aujourd’hui, grâce à l’aide du Parti et de l'État, des voies asphaltées relient les hameaux à l’église, ce qui facilite nos activités religieuses".



Après avoir participé à la messe, nous sommes revenus avec le prêtre Phêrô Pham Thanh Binh au bourg de Sa Pa et avons participé à la messe de Noël le soir à l’église. Située en plein cœur du bourg, l’église de Sa Pa est connue pour son architecture historique, c'est aussi le plus préservé des ouvrages de l’époque coloniale française. Il s’impose comme un haut lieu de rencontre des habitants et des visiteurs, et sur son parvis se déroulent des manifestations festives animées les week-ends. Les fidèles de la sous-paroisse d'Hâu Thao viennent à l’église un jour férié. Photo : Tât Son/ VI

Erigée en 1895 par les Français, l’église est également connue sous le nom d’église Saint-Rosaire de Sapa. De taille modeste, elle a pour particularité d’être construite entièrement en pierres dans le style gothique. Sa façade donne à l’est pour accueillir le soleil ou la lumière de Dieu. A l’ouest, se dresse la tour de la cloche, représentant le lieu de naissance de Jésus-Christ.

D'une superficie de 6000 m², elle bénéficie d’une situation en harmonie avec l'environnement naturel, avec le mont Ham Rong derrière. Son architecture gothique, rare dans la région, est belle à voir avec les caractères typiques qui s’apprécient notamment à travers toiture, tour de la cloche et voûte.



C’est aussi le lieu de vie et d'études d'enfants des ethnies minoritaires des sous-paroisses du bourg de Sa Pa. Les enfants sont initiés par les sœurs aux compétences souples, à s’instruire dans le sens du slogan « Servir Dieu, la Patrie et la nation », rattraper le rythme de la vie moderne.

La paroisse de Sa Pa, similaire à d’autres localités de la région Nord-Ouest, est une région démunie où les fidèles vivent du tourisme et de l’agriculture. L’administration locale a déployé de nombreuses politiques et directives du Parti et de l’Etat pour aider les habitants à développer l’économie, préserver leur culture, se solidariser, développer le tourisme pour rendre la région plus prospère et paisible.

Une fête est solennellement organisée à l’église de Sa Pa. Photo : Thanh Giang/VI

Le prêtre Phêrô Pham Thanh Binh en conversation avec des enfants à l’église de Sa Pa. Photo : Thanh Giang/VI

Le village de Sin Suôi Hô (commune de Sin Suoi Hô, district de Phong Thô, province de Lai Châu, Nord) dénombre 149 foyers H’Mông totalisant plus de 650 personnes dont plus de 500 protestants. Ce village est le lieu touristique le plus attrayant de la province de Lao Cai. En 2023, il a été élu, lors du forum de la Foire touristique internationale en Indonésie, comme site touristique communautaire le plus attrayant de l’ASEAN en 2022.

Les fidèles protestants de Sin Suoi Hô au costume traditionnel participent à une messe. Photo : Tât Son/ VI

Nous sommes avec un groupe de protestant H’Mông de Sin Suôi Hô en fin d’année, en costume traditionnel, qui viennent fêter Noël. Outre les leçons de catéchisme, le prêtre Hang A Xa encourage les fidèles à s’unir, à développer l’économie, à s'enrichir légalement, à ne pas croire les forces hostiles dénigrant les directives et politiques visant à détruire le Parti et l’Etat.

En abordant le changement de Sin Suôi Hô, les gens répètent toujours des mots tels que « Acquis de Sin Suôi Hô », « miracle de Sin Suôi Hô ». Auparavant, le village était démuni, spécialisé dans la culture de l’opium et plus de 90% des habitants étaient drogués. L’opium a rendu la vie des locaux misérable, les habitants vivaient dans la pauvreté, et bien des maux sociaux touchaient la communauté.

« Ma famille avait d’autrefois des membres drogués mais après avoir écouté l’administration expliquer les dangers de l’opium, ils se sont volontairement désintoxiqués. La désintoxication est très difficile au début, j’ai dû implanter ma famille dans la forêt, en donnant l’exemple aux villageois. La désintoxication réussie en a incités d’autres à faire de même. Le village de Sin Suôi Hô ne compte désormais aucun drogué », a partagé le prêtre Hang A Xa.

Pour ses efforts de propagande et d’encouragement des habitants à bien mettre en œuvre les directives et politiques du Parti et de l'État, de s’unir et de développer l’économie et la société, particulièrement ses efforts pour faire de Sin Suôi Hô le site de tourisme communautaire le plus attrayant de l’ASEAN, le prêtre Hang A Xa a eu l’honneur d’être élu en 2023 parmi les "75 visages exemplaires du pays" et a été récompensé d’un satisfecit du Premier ministre.

Grâce au mouvement de construction de la Nouvelle Ruralité, depuis 2012, les voies menant au village de Sin Suôi Hô ont été asphaltées, les habitations H’Mông sont plus propres et plus belles et de nouveaux métiers tels que culture de pêcher, de prunier, d’orchidées ….sont apparus, permettant de développer l’économie et de donner au village une belle physionomie.

Particulièrement, plusieurs villageois sont venus participer à des cours sur le tourisme communautaire pour appliquer ce modèle. Leurs efforts ont été récompensés, le Comité populaire provincial de la province de Lai Châu a reconnu, en 2015, Sin Suôi Hô comme village de tourisme communautaire. Le village compte une dizaine de foyers pratiquant l'"homestay", qui ont construit ou rénové leur habitation pour répondre aux attentes des touristes, et qui gagnent chaque année des milliards de dongs.

En plus, les habitants pratiquent le modèle des « six zéros » consistant à ne pas se droguer, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, ne pas jouer aux cartes, ne pas jeter de détritus et ne pas polluer l’environnement.

La séance de marché de Sin Suoi Hô se tient le samedi. Photo: Tât Son/ VI

Le Parti et l’Etat, l’administration de tous niveaux ont accordé, ces derniers temps, une attention particulière au village et au groupe de protestants de Sin Suôi Hô. Particulièrement, les Commissions gouvernementales et provinciales de religion et d’éducation, l’administration locale ont créé des conditions favorables à la pratique religieuse et ils sont venus fêter avec les locaux des événements religieux./.