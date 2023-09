Les nids de salanganes Anna, un cadeau de Huê

04/09/2023

Un jeune homme nommé Le Van Lôc, originaire de la province de Thanh Hoa, s’est installé à Huê pour faire carrière. Surmontant bien des défis, il a finalement réussi à créer un produit nutritionnel haut de gamme qui capture le goût élégant de l'ancienne ville impériale, le nid de salanganes (une espèce d'hirondelle maritime nichant dans les grottes côtières) du label Anna. C'est désormais un cadeau de premier choix pour les touristes visitant la ville.

Lê Van Lôc, directeur de la société Anna

Dans les temps anciens, les nids de salanganes étaient l'un des huit plats spéciaux (bat tran) servis aux empereurs. Ils sont toujours très appréciés pour leurs bienfaits nutritionnels, notamment sur le système nerveux, les os et les tendons, et l'immunité du corps contre les agents pathogènes.

Selon le prof.-agrégé Ngo Dang Nghia, de l'Institut de biotechnologie et d'environnement de l'Université de Nha Trang, les substances contenus dans les nids ont la capacité de stimuler la division cellulaire et le développement des tissus, favorisant ainsi la croissance et la régénération cellulaires. Il est scientifiquement prouvé que ces nids sont efficaces pour traiter les maladies, aider à la guérison, rajeunir la peau, inhiber les virus et bactéries.

En Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, ces nids sont aussi exploités. Mais le Vietnam est reconnu comme le pays ayant de meilleures conditions pour élever les salanganes avec de hauts rendements et une bonne qualité.

Dans l'ancienne capitale impériale, il existe diverses entreprises qui élèvent ces oiseaux, dont la société à responsabilité limitée de production et de commercialisation de nids d'hirondelles Huê Anna, située au n° 7/66 de la rue Hai Trieu. Elle est considérée comme l'une des plus prometteuses en raison de ses fermes et de ses technologies modernes d''élevage, d’exploitation et de transformation.

Son directeur, Le Van Loc, a déclaré qu'il avait visité de nombreuses régions célèbres de cet élevage au Vietnam, telles que Nha Trang (Khanh Hoa), Cu Lao Cham (Quang Nam). Huê dispose d'un riche réseau de surfaces aquatiques, de lagons et elle est proche des zones côtières et des îles, ce qui offre une nourriture abondante pour ces oiseaux.

En 2014, il a investi dans la construction d'une maison de quatre étages d'une superficie totale de 600 m² pour démarrer son élevage. Au bout d’un an, il récolta ses premiers nids et, à partir de ce moment, la taille de sa production augmenta rapidement. Il possède désormais quatre grandes fermes. L'entreprise a investi dans une chaîne de transformation pour produire une variété de produits de haute qualité.

Environ 70.000 oiseaux nichent dans ces bâtiments. L'entreprise a mis en place un processus de production fermé, depuis l'élevage jusqu'à l’exploitation et la transformation des nids. Elle a lancé environ 20 lignes de produits de haute qualité sur le marché, telles que des nids crus et raffinés de diverses sortes et d'autres articles basés à 100 % sur des nids purs.

Tous ses produits sont entièrement naturels et frais, sans additifs, conservateurs, colorants artificiels ou tout type de substance chimique. Leurs productions sont soumises à des tests et inspections scientifiques rigoureux, garantissant que chaque article répond aux normes de qualité les plus strictes.

De nos jours, lorsque les touristes se rendent à Huê, en plus de déguster les fameuses spécialités traditionnelles comme le keo me xung (bonbon au sésame), le mam tom chua (pâte de crevettes aigre), le banh tep (crêpe), le banh loc (tapioca dumpling) et le bun bo (soupe de nouilles au bœuf), ils peuvent également avoir le privilège de goûter à un plat haut de gamme et nutritif qui incarne l'essence de la cuisine impériale d’antan, le nid de salanganes Anna./.