Les marchés aux poissons, cœur battant des communautés côtières du Vietnam

27/05/2026

Plages baignées de rosée, bateaux chargés de poissons et de crevettes fraîchement pêchés..., les marchés aux poissons du matin dévoilent un rythme de vie unique, celui des habitants du littoral vietnamien. Travail, culture et liens humains s' entremêlent dans un espace à la fois rustique et vibrant, où chaque jour s’éveille au rythme de la mer.

Lever de soleil sur le marché aux poissons de Tam Tiên (Da Nang). Photo : Dinh Hai Ngoc

Avec plus de 3 260 kilomètres de côtes s’étirant du nord au sud, le Vietnam possède un environnement marin d’une richesse exceptionnelle. Les marchés aux poissons du matin marquent le point de départ de la vie côtière. Dès l’aube, lorsque les bateaux de pêche accostent, l’espace s’anime, révélant tout à la fois le labeur des hommes et la force de la cohésion communautaire. Le long du littoral, chaque région possède son marché typique : Cua Van (Quang Ninh), Sam Son (Thanh Hoa), Nhat Le (Quang Binh), Tam Tien (Da Nang) ou encore Xom Luoi (Hô Chi Minh-Ville). Chacun a son caractère propre, mais tous partagent un même pouls : celui d’une vie rythmée par la mer.

Le marché aux fruits de mer de Long Hai (Vung Tau) est réputé pour ses produits frais, mais aussi pour l’atmosphère animée et les couleurs vibrantes d’un marché traditionnel en bord de mer. Photo : Kim Son/VI

Tôt le matin, le long de la côte vietnamienne, le poisson fraîchement pêché est vendu directement sur les marchés du rivage. Photo : Kim Son/VI

Le marché ouvre ses portes très tôt, dès que les barques, après une nuit en mer, regagnent peu à peu la côte. Sur le sable encore humide de rosée, les filets sont remontés, dévoilant des poissons et des crevettes aux reflets argentés. Les transactions se font directement sur les bateaux ou sur le rivage, dans un ballet rapide, simple et sans intermédiaire. Vendeurs et acheteurs se rencontrent dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Les fruits de mer du marché matinal sont toujours d’une fraîcheur incomparable et d’une grande variété. Ils constituent une source d’approvisionnement essentielle pour les familles, les restaurants, et même pour les expéditions au long cours. Le bruit des vagues, le vrombissement des moteurs et les cris des marchands s’entremêlent pour créer un rythme singulier. Au milieu de la foule animée, des scènes familières se répètent : des femmes coiffées du chapeau conique sélectionnant le poisson d’un geste expert, des pêcheurs triant activement leur cargaison, des enfants observant leurs parents avec une attention silencieuse.

La petite Nguyen Thi Lan reçoit un pomfret argenté en cadeau après la sortie en mer de son père, au marché matinal du quartier de Sa Huynh (Quang Ngai). Photo : Cong Dat/VI

Des touristes visitent le marché aux poissons de Man Thai (ville de Da Nang) tôt le matin, principalement pour observer les transactions et admirer les différents fruits de mer exposés. Photo : Thanh Hoà/VI

Chaque région côtière imprime sa personnalité au marché : le Nord, paisible, évoque les villages de pêcheurs traditionnels où le temps semble suspendu. Le Centre, dynamique, installe ses étals directement sur le sable fin. Les affaires s’y concluent rapidement, sous le soleil, le vent et la lumière éclatante du levant. Le Sud, quant à lui, dégage une atmosphère de liberté et d’ouverture. Les marchés y sont animés dès l’aube, les bateaux se frôlent, les transactions bourdonnent et le rythme trépidant de la vie côtière s’impose à quiconque s’en approche.

Le port de pêche de Pho Thach (Quang Ngai) est en activité dès 6 h du matin, au retour des chalutiers. Photo : Cong Dat/VI

Plus que de simples lieux d’échanges commerciaux, les marchés matinaux des zones côtières sont de véritables centres de vie communautaire. On y partage des histoires de météo, de saisons de pêche et du quotidien. Aujourd’hui, ces marchés sont devenus des destinations touristiques prisées, offrant une expérience authentique de la culture maritime vietnamienne./.

Texte: Công Dat - Photos: Kim Son, Công Dat, Thanh Hòa, Dinh Hai Ngoc, Trinh Bô/VI - Traduction: Hà Vu