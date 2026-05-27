Les marchés aux poissons, cœur battant des communautés côtières du Vietnam
Plages baignées de rosée, bateaux chargés de poissons et de crevettes fraîchement pêchés..., les marchés aux poissons du matin dévoilent un rythme de vie unique, celui des habitants du littoral vietnamien. Travail, culture et liens humains s' entremêlent dans un espace à la fois rustique et vibrant, où chaque jour s’éveille au rythme de la mer.
Avec plus de 3 260 kilomètres de côtes s’étirant du nord au sud, le Vietnam possède un environnement marin d’une richesse exceptionnelle. Les marchés aux poissons du matin marquent le point de départ de la vie côtière. Dès l’aube, lorsque les bateaux de pêche accostent, l’espace s’anime, révélant tout à la fois le labeur des hommes et la force de la cohésion communautaire. Le long du littoral, chaque région possède son marché typique : Cua Van (Quang Ninh), Sam Son (Thanh Hoa), Nhat Le (Quang Binh), Tam Tien (Da Nang) ou encore Xom Luoi (Hô Chi Minh-Ville). Chacun a son caractère propre, mais tous partagent un même pouls : celui d’une vie rythmée par la mer.
Le marché ouvre ses portes très tôt, dès que les barques, après une nuit en mer, regagnent peu à peu la côte. Sur le sable encore humide de rosée, les filets sont remontés, dévoilant des poissons et des crevettes aux reflets argentés. Les transactions se font directement sur les bateaux ou sur le rivage, dans un ballet rapide, simple et sans intermédiaire. Vendeurs et acheteurs se rencontrent dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Les fruits de mer du marché matinal sont toujours d’une fraîcheur incomparable et d’une grande variété. Ils constituent une source d’approvisionnement essentielle pour les familles, les restaurants, et même pour les expéditions au long cours. Le bruit des vagues, le vrombissement des moteurs et les cris des marchands s’entremêlent pour créer un rythme singulier. Au milieu de la foule animée, des scènes familières se répètent : des femmes coiffées du chapeau conique sélectionnant le poisson d’un geste expert, des pêcheurs triant activement leur cargaison, des enfants observant leurs parents avec une attention silencieuse.
Chaque région côtière imprime sa personnalité au marché : le Nord, paisible, évoque les villages de pêcheurs traditionnels où le temps semble suspendu. Le Centre, dynamique, installe ses étals directement sur le sable fin. Les affaires s’y concluent rapidement, sous le soleil, le vent et la lumière éclatante du levant. Le Sud, quant à lui, dégage une atmosphère de liberté et d’ouverture. Les marchés y sont animés dès l’aube, les bateaux se frôlent, les transactions bourdonnent et le rythme trépidant de la vie côtière s’impose à quiconque s’en approche.
Plus que de simples lieux d’échanges commerciaux, les marchés matinaux des zones côtières sont de véritables centres de vie communautaire. On y partage des histoires de météo, de saisons de pêche et du quotidien. Aujourd’hui, ces marchés sont devenus des destinations touristiques prisées, offrant une expérience authentique de la culture maritime vietnamienne./.
Texte: Công Dat - Photos: Kim Son, Công Dat, Thanh Hòa, Dinh Hai Ngoc, Trinh Bô/VI - Traduction: Hà Vu