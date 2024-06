Les marais salants de la province de Ninh Thuan

27/06/2024

Des saliniers à Tri Hai, province de Ninh Thuan.

L’image des tas de sel pareils à des «montagnes» toutes blanches est familière auprès des saliniers qui exercent ce métier datant d’une centaine d'années dans la province de Ninh Thuan.

Ninh Thuan est actuellement l'une des 19 provinces côtières possédant les plus grandes zones de saliculture et les plus grands rendements du pays. Parmi ceux-ci, les districts de Ninh Hai et Thuan Nam sont considérés comme les berceaux de la production salinière, avec une superficie totale dépassant les 3 000 ha. Une saison de récolte du sel dure entre sept et dix jours, produisant en moyenne 10 tonnes par hectare. Les saliniers travaillent et récoltent le sel huit mois par an, produisant un total de 440 000 tonnes de divers types de sel par an. Le prix d'achat du sel varie de 700 à 1 100 dongs le kilo. En profitant d’un soutien en capital, de conseils sur les nouvelles techniques de production, les saliniers dans la province ont tous des revenus stables.

La province de Ninh Thuan compte étendre sa zone de production de sel à 3 267 ha d'ici 2025, avec une production annuelle de 550 000 tonnes. D'ici 2030, la province prévoit de maintenir une zone de production stable de 3 267 ha, avec une production annuelle atteignant 650 000 tonnes.

La production de sel à Ninh Thuan est concentrée dans les communes de Phuong Hai, Tri Hai, Nhon Hai (district de Ninh Hai), Ca Na, Phuoc Diem et Phuoc Minh (district de Thuan Nam).

Le processus de fabrication artisanale du sel à Ninh Thuan est similaire à celui pratiqué dans d’autres régions du pays. Il s'agit de construire des champs de sel, de préparer le sol, de canaliser l'eau de mer dans les champs, de la sécher au soleil, de surveiller les niveaux de salinité à l'aide d'un compteur Baume, de drainer la saumure, de ratisser le sel en tas et enfin de sécher et de récolter le sel. Le climat tropical de mousson de Ninh Thuan, caractérisé par un ensoleillement abondant, des vents forts, des taux d'évaporation élevés et une faible humidité de l'air, offre des conditions favorables à la fabrication du sel, contribuant ainsi à des temps de cristallisation plus courts.

Pour promouvoir le développement durable de la saliculture, la province de Ninh Thuan se concentre sur l'investissement dans la modernisation des infrastructures, le renforcement des systèmes d'irrigation et l'encouragement des modèles de production coopérative. La province fournit une formation et un soutien technique, investit dans des équipements de transformation pour diversifier les produits et aide les producteurs à accéder à des prêts pour passer des méthodes traditionnelles à la technique plus moderne et plus efficace permettant d'améliorer la productivité et la qualité.

La production salinière de Ninh Thuan est profondément liée à l'identité et à la culture de la province. La préservation de cette pratique traditionnelle garantit non seulement l'approvisionnement continu d'un produit vital, mais sauvegarde également un élément précieux du patrimoine de la région./.

Texte: Son Nghia - Photos: Công Dat/Revue Vietnam Illustré - Traduction: Hà Vu