Les lanternes, beauté de la culture vietnamienne

02/12/2023

Les lanternes du projet Magic of color (MOC) faites de papier “do” et de bambous, combiné à des images des peintures folkloriques de Hang Trong et Dong Ho, créent une atmosphère chaleureuse et vibrante, tout en mettant en valeur la culture traditionnelle.

Nguyen Thi Huu, fondatrice du projet, a déclaré qu'au début, elle avait organisé des séances permettant aux gens de ressentir la beauté des peintures folkloriques. Il a alors l'idée de les appliquer sur différents objets, comme des céramiques, de la papeterie ou des sacs, afin de les introduire dans la vie de tous les jours. Parmi eux, les lanternes sont devenues le produit préféré en raison de leur beauté exceptionnelle qui est sublimée par la lumière lorsqu'elles sont éclairées.

Pour fabriquer une lanterne, la première étape consiste à esquisser le dessin et la suivante à construire le cadre. Les designs s'inspirent de symboles de la culture populaire, par exemple des images de tambours en bronze vietnamiens ou de la pagode au pilier unique. De plus, des pièces sont également réalisées à la demande du client.

Pour fabriquer une lanterne, la première étape consiste à esquisser le dessin et la suivante à construire le cadre. Les designs s'inspirent de symboles de la culture populaire, par exemple des images de tambours en bronze vietnamiens ou de la pagode au pilier unique. De plus, des pièces sont également réalisées à la demande du client.

Une fois le design terminé, les images sont dessinées sur du papier fabriqué à partir de l'écorce de l'arbre “do” (Rhamnoneuron balansae) et collées autour du cadre. Le MOC s'attache toujours à choisir des thèmes issus d'estampes populaires vietnamiennes, comme celles de Dong Ho, qui représentent des activités de la vie quotidienne, des rituels,... ou celles de Hang Trong, avec les danses du lion et du dragon, les jeux folkloriques pour enfants comme le « Bịt mắt bắt dê » (Capture de la chèvre les yeux bandés), le « Kéo co » (Tir à la corde), le « Rồng rắn lên mây » (Dragon-serpent montant vers les nuages),.... Ces images sont réalisées par des étudiants de l'Université des Beaux-Arts, tous membres du projet.

« De nos jours, les gens peuvent penser que les peintures populaires ne conviennent pas. Par conséquent, notre désir est de rendre cette forme d’art plus compatible avec les espaces de vie modernes, en les intégrant progressivement dans notre vie quotidienne. », a expliqué Huu.

Ce qui distingue les lanternes du MOC est leur applicabilité quotidienne, par rapport aux lanternes traditionnelles, qui ne sont utilisées que lors de la fête de la mi-automne. Ces lanternes peuvent être utilisées comme lumières décoratives dans divers endroits tels que les centres de villégiature et les restaurants./.