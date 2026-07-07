Les joyaux de l'architecture coloniale française à Hô Chi Minh-Ville

07/07/2026

Malgré la multiplication des gratte-ciel, Hô Chi Minh-Ville préserve de nombreux édifices d'architecture coloniale française, considérés comme de précieux témoins de son histoire. Plus d'un siècle après leur construction, ces bâtiments ont non seulement résisté à l'épreuve du temps, mais sont aussi devenus une composante essentielle du paysage urbain, contribuant à forger l'identité singulière de la ville la plus dynamique du Vietnam.

Le Musée Hô Chi Minh, installé dans l'ancien port de Nha Rong, constitue un remarquable exemple de fusion entre les architectures occidentale et orientale. Il a été construit en 1863.

Le port Nha Rong, édifié sur les rives de la rivière Saïgon par la compagnie maritime française Messageries Maritimes, se distingue par ses solides colonnes, ses toitures de style français et son toit orné de deux dragons encadrant une lune.

La présence de l'architecture française à Hô Chi Minh-Ville est étroitement liée à la mise en place des infrastructures administratives et au développement urbain entrepris par les autorités coloniales durant la seconde moitié du XIXe siècle. Après la prise de Gia Dinh en 1859, l'administration française fit édifier une série de bâtiments administratifs, d'églises, de théâtres, d'écoles et de villas de style occidental. Bien que construits dans un contexte historique particulier, ces édifices ont profondément marqué le paysage urbain de la ville pendant plus d'un siècle.

L'un des principaux attraits de cette architecture réside dans la fusion harmonieuse des styles européens – roman, gothique, Renaissance et baroque – avec une adaptation remarquable au climat et à la culture locaux. Les bâtiments présentent généralement des plans symétriques, de solides colonnes, des dômes, de riches décors en relief et de nombreux éléments ornementaux raffinés.

Afin de s'adapter au climat tropical chaud et humide du Sud-Vietnam, ces édifices ont été conçus avec de larges galeries, de nombreuses ouvertures favorisant la ventilation naturelle, des toitures en pente facilitant l'évacuation des eaux de pluie, ainsi que des éléments décoratifs d'inspiration orientale. Cette alliance entre les techniques de construction occidentales et l'esprit des cultures d'Asie orientale a donné naissance au style architectural indochinois, qui confère encore aujourd'hui à ces bâtiments toute leur vitalité.

La cathédrale Notre-Dame de Saïgon, inaugurée en 1880, présente une architecture néo romane caractéristique, avec ses arcs en plein cintre, ses deux clochers élancés et ses murs de briques rouges laissées apparentes.

En flânant dans le centre-ville, les visiteurs peuvent admirer plusieurs édifices emblématiques de l'architecture française. Parmi eux figurent la cathédrale Notre-Dame, reconnaissable à ses briques rouges et à son architecture d'inspiration romane et gothique ; la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville, avec sa spectaculaire charpente métallique et ses élégantes lignes néoclassiques ; ainsi que le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville (ancien Hôtel de Ville), dont l'allure évoque un château européen.

La cathédrale Notre-Dame de Saïgon, inaugurée en 1880, présente une architecture néo romane caractéristique, avec ses arcs en plein cintre, ses deux clochers élancés et ses murs de briques rouges laissées apparentes.

À l'intérieur de la Poste centrale, un vaste plafond voûté repose sur une impressionnante charpente métallique soutenue par de robustes piliers en fer.

Construit en 1934, le Musée des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville adopte un style mêlant architecture française du début du XXe siècle et influences asiatiques. En flânant dans le centre-ville, les visiteurs peuvent admirer plusieurs édifices emblématiques de l'architecture française. Parmi eux figurent la cathédrale Notre-Dame, reconnaissable à ses briques rouges et à son architecture d'inspiration romane et gothique ; la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville, avec sa spectaculaire charpente métallique et ses élégantes lignes néoclassiques ; ainsi que le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville (ancien Hôtel de Ville), dont l'allure évoque un château européen.

Le musée de Ho Chi Minh-Ville construit en 1885 sur une superficie de plus de 1 700 m² et comprend un bâtiment principal à deux étages et un bâtiment annexe conçu dans un style classique-Renaissance.

Le Musée des Beaux-Arts de Hô Chi Minh-Ville, ancienne demeure de l'homme d'affaires Hua Bon Hoa (plus connu sous le nom d'« Oncle Hoa »), illustre parfaitement la rencontre entre l'architecture française et les arts décoratifs orientaux. Le Théâtre municipal, avec sa riche décoration inspirée du style Beaux-Arts français, ainsi que le marché Ben Thanh et sa célèbre tour de l'horloge, comptent également parmi les joyaux architecturaux qui façonnent l'identité de la ville.

Aujourd'hui, ces édifices hérités de l'époque coloniale ne constituent pas seulement un patrimoine historique : ils occupent une place essentielle dans la vie contemporaine. Ils sont devenus des lieux de promenade prisés des habitants comme des visiteurs, des espaces où l'on se retrouve, où l'on photographie le quotidien et où l'on découvre l'histoire de la ville.

Le siège du Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville, inauguré en 1885 et conçu par l'architecte Jules Bourard, est l'un des plus anciens et des plus imposants édifices d'architecture française de la ville.