Les épices vietnamiennes à la conquête du monde grâce à DH Foods

Le personnel dévoué, passionné du travail et actif de DH Foods. Photo: Thông Hai

La société DH Foods, qui est présente sur le marché vietnamien depuis dix ans, contribue à réaliser le rêve de son fondateur, le PDG Nguyên Trung Dung, un ancien résident vietnamien de Pologne. C’est de figurer dans le repas des Vietnamiens et les repas de pays du monde entier.

“En Pologne, les épices vietnamiennes me manquaient. C’est pourquoi lorsque j'en recevais, offerts par des proches, j'étais content comme si l'on m'avait offert de l’or. On a commencé à importer et vendre des épices vietnamiennes en Pologne cependant je devais parcourir des centaines de km pour les acheter. Puis des supermarchés ont été ouverts mais ne vendaient le plus souvent que des épices japonaises, thaïlandaises. Les épices vietnamiennes étaient encore rares », a partagé le fondateur de DH Foods, Nguyên Trung Dung, sur son amour pour les épices vietnamiennes lorsqu’il vivait à l’étranger.





En une trentaine d’années de vie en Europe de l’Est, il a pu comprendre la valeur des épices vietnamiennes à l’étranger et à cette époque, il nourrissait comme rêve d’apporter des épices naturelles vietnamiennes de qualité au monde entier.

En 2010, il est retourné au Vietnam et a trouvé avec regret que les épices traditionnelles de son enfance avaient considérablement changé, elles avaient perdu leur goût traditionnel, contenaient des colorants, des conservateurs et des arômes artificiels.

Durant ses tournées de travail du Nord au Sud, de la province de Ha Giang à celle de Ca Mau, il a pu déguster des épices typiques de chaque localité ou région. Cependant, il a constaté qu’elles n'étaient pas largement vendues et que le commerce restait de petite envergure.





Son amour pour les épices de son enfance l’a incité à créer sa société, DH Foods, à plus de 50 ans. DH Foods a été créé en 2012 et se heurte au plus grand défi, c’est de changer les habitudes de consommation des Vietnamiens qui pour la plupart se sont habitués aux épices industrielles.





DH Foods a comme priorité absolue de ne pas utiliser de conservateurs, de colorants ou d'arômes alimentaires. Cela permet de créer des produits bio.

Les produits de DH Foods envahissent les supermarchés au Vietnam, sont exportés vers le Japon, la Corée du Sud, des Pays-Bas, l’Australie, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Russie... Au Japon et aux Pays-Bas, les ventes enregistrent chaque année, une croissance de 30-50%.





DH Foods a commencé à coopérer depuis le février 2022, avec la société Heritage Beverage, une société d’import et de distribution de produits vietnamiens haut de gamme aux États-Unis.

« Pour les pêcheurs, d’abondantes pêches en mer sont un bonheur, pour DH Foods, ce sont la fierté, la joie de présenter les valeurs du Vietnam au monde entier ». Selon Philip Kotler, père du marketing moderne, que « le Vietnam est la cuisine du monde » et DH Foods souhaite être le fournisseur d’épices de cette cuisine./.