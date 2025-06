Les entreprises, cœur de la croissance de l’ASEAN

10/06/2025

Pour promouvoir une coopération économique élargie au sein de l’ASEAN à l’avenir, les pays membres et le monde des affaires doivent renouveler les moteurs de croissance traditionnels, développer des ressources humaines de haute qualité, encourager activement de nouveaux leviers de développement - notamment dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique - et renforcer la connectivité des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Lors du Dialogue avec le Conseil consultatif des affaires de l’ASEAN (ASEAN-BAC), le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a salué les propositions du Conseil, en particulier celles portant sur le renforcement du commerce et des investissements intra-ASEAN, l’amélioration de l’intégration économique, la construction d’un avenir inclusif et durable, ainsi que le développement d’une ASEAN résiliente sur le plan numérique. Il a exprimé l’espoir que ces initiatives permettront de concrétiser une ASEAN plus inclusive et durable. Le chef du gouvernement a exhorté l’ASEAN-BAC à continuer de porter la voix du secteur privé pour améliorer le climat des affaires régional, renforcer la connectivité des chaînes d’approvisionnement et accélérer les transitions numérique et verte

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au dialogue des dirigeants de l’ASEAN et la jeunesse de la région. Photo: VNA

Des représentants de la jeunesse vietnamienne participent au dialogue. Photo : VNA

Sous le thème « Unifier les marchés pour une prospérité partagée », les délégués du Conseil consultatif ont proposé plusieurs axes prioritaires : le développement du commerce et des investissements intra-régionaux, la consolidation de l’intégration économique, la construction d’un avenir durable et la création d’une ASEAN résiliente sur le plan numérique.

La Semaine des produits vietnamiens s'est tenue dans la province d'Udon Thani, en Thaïlande, organisée par Central Retail Vietnam Group et Central Group Thailand, en coordination avec le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô-Chi-Minh-Ville (ITPC). Photo : VNA

Sélection des œufs dans la SARL QL VietNam Agroresources, dans le hameau de Thanh Xuan, commune de Mo Cong, district de Tan Bien, province de Tay Ninh. Photo: VNA

Soulignant la nécessité d’une intégration économique profonde, d’un développement durable et d’une transformation numérique globale, l’ASEAN-BAC a formulé de nombreuses propositions concrètes, telles que la création d’une entité commerciale ASEAN pour faciliter les opérations transfrontalières ; la mise en place rapide d’un marché des capitaux privés ASEAN; l’établissement d’un cadre commun pour le marché du carbone ; la conception d’une stratégie de promotion de la mobilité des jeunes talents ; la création d’une plateforme numérique régionale pour simplifier les procédures, réduire les délais et les coûts de transaction ; et l’objectif d’augmenter le PIB de l’ASEAN de 5,5 milliards de dollars grâce au commerce numérique.

Pham Minh Chinh a rappelé que les entreprises sont le cœur de la croissance de l’ASEAN. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien continuerait à bâtir des institutions favorables, des infrastructures efficaces et une gouvernance intelligente, afin de faire de l’ASEAN un bloc économique dynamique, résilient, inclusif et durable, capable de s’adapter aux mutations mondiales.

Cérémonie d'inauguration du parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) de Thai Binh. Photo : VNA

SM Green Electric Taxi Vietnam a démarré ses activités sur le marché indonésien. Photo : VNA Le Premier ministre a également lancé un appel aux gouvernements et au monde des affaires pour qu’ils innovent dans les moteurs de croissance traditionnels, encouragent les initiatives nouvelles et développent des ressources humaines hautement qualifiées, afin de répondre aux exigences du marché du travail dans une nouvelle ère. Il a insisté sur l’importance de renforcer la coopération entre l’État, le secteur privé et le monde de l’éducation. Lors d’un dialogue avec les jeunes de la région, dans l’après-midi du 26 mai, le chef du gouvernement vietnamien a souligné le rôle essentiel de la jeunesse, à la fois bénéficiaire et actrice de la construction de l’ASEAN de demain. Il a appelé les jeunes à faire preuve d’initiative, de créativité, et à s’impliquer activement dans l’apprentissage, l’innovation, l’entrepreneuriat, le renforcement des capacités institutionnelles et l’intégration internationale, tout en préservant la paix, la stabilité et l’identité culturelle de l’ASEAN.

Des visiteurs explorent le stand dédié aux machines à coudre et à coller automatiques lors du Salon international de l'industrie du textile et de l'habillement 2024. Photo : VNA

Il a proposé cinq axes prioritaires pour les pays membres : développer une éducation ouverte ; soutenir les sciences, les technologies et la transformation numérique ; promouvoir l’esprit entrepreneurial ; créer des espaces de dialogue pour faire entendre la voix des jeunes ; encourager la participation des jeunes à la protection de l’environnement et au développement durable.

Des hôtesses de l’air posent devant un avion arborant le logo « Visit Malaysia Year 2026 » lors de la cérémonie de lancement de l'Année du tourisme 2026. Photo : Bernama/VNA

Le Vietnam, a-t-il affirmé, continuera d’accompagner l’ASEAN en plaçant le développement global de la jeunesse au cœur de ses priorités, considérant cette génération comme une ressource stratégique. Le Premier ministre s’est dit convaincu que l’avenir prometteur de l’ASEAN sera écrit par une jeunesse audacieuse, capable de penser, d’agir et d’innover pour bâtir une communauté cohésive, résiliente et durable./.

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA