Les efforts de l'ASEAN pour développer une pêche durable

23/03/2023

Avec plus de 600 millions d'habitants, l'ASEAN est l'une des régions importantes pour la production et la consommation de produits halieutiques. Ces dernières années, les pays de l'ASEAN ont pris conscience de l'importance et ont fait des efforts pour promouvoir la coopération dans le développement de l'économie marine, en particulier dans le développement d'une pêche durable.

L'Asie du Sud-Est présente des conditions favorables au développement des industries de la pêche et de l'aquaculture, avec comme potentiel d'apporter une grande valeur au développement économique, à la sécurité alimentaire et au bien-être social. Récemment, les pays du bloc ont lancé de nombreuses initiatives pour construire conjointement un mécanisme de développement d'une industrie de la pêche moderne, durable, responsable et efficace.

Bateaux de pêche dans la province de Ninh Thuan. Photo : Nguyên Thanh/VNA

La région de l'ASEAN contribue pour environ 25 % à la production mondiale de produits de la mer, avec quatre sur les 10 premiers pays producteurs de fruits de mer au monde, que sont l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande et le Vietnam.

Cependant, les activités de pêche illégales, non déclarées et non réglementées (INN) ont causé des pertes économiques importantes aux pays de l'ASEAN, estimées à environ six milliards de dollars en 2019. L'Indonésie a subi les pertes les plus importantes, à environ trois milliards de dollars américains, tandis que le Vietnam a perdu environ 1,6 milliard de dollars par an.

Après de nombreux efforts dans la prévention et le contrôle de la pêche INN pour lever le « carton jaune » de l'UE, le Vietnam a désormais plus de 95 % de ses navires de pêche équipés de dispositifs de surveillance satellitaire et 49 ports de pêche dans des 28 provinces côtières capables de tracer l'origine des produits halieutiques, répondant aux exigences de confirmation et de certification. Avec la détermination de l'ensemble du système politique ainsi que l'unanimité des pêcheurs, le Vietnam développera des industries de pêche durables et répondra à la demande d'exportation vers les marchés les plus exigeants.

En tant que plus grand pays archipel du monde avec une zone maritime gérable de 6,4 millions de km², l'Indonésie capture chaque année un maximum de 13 millions de tonnes de fruits de mer. Son secteur de la pêche a contribué pour environ 30 milliards de dollars américains, soit 2,7 % de son PIB en 2019.

Aux Philippines, le gouvernement forme simultanément davantage de personnel de sécurité maritime et achète des équipements modernes pour les navires et des systèmes de suivi et de surveillance connectés par satellite. Actuellement, dans les principales zones de pêche des Philippines, les pêcheurs respectent toujours strictement les réglementations telles que le non-dépassement des quotas de capture, la pêche pendant la saison appropriée et l'utilisation d'engins de pêche conformes aux normes.

La Thaïlande a renforcé sa coopération avec différents pays pour mieux lutter contre la pêche INN. Le Département thaïlandais des pêches affirme que le pays est désormais en mesure de garantir que tous les produits de la mer récoltés, transformés, importés et exportés de Thaïlande ne sont pas liés à la pêche INN ou au travail forcé.

Lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brunei début février 2023, les deux parties ont signé un programme d'action sur la mise en œuvre du partenariat global Vietnam-Brunei pour la période 2023-2027. Les deux parties ont convenu d'envisager la possibilité de coentreprises dans le traitement des produits halieutiques et aquacoles.

Afin de développer l'industrie de la pêche ainsi qu'une économie marine durable, l'ASEAN a besoin d'un cadre juridiquement contraignant et d'un cadre de coopération régionale efficace./.

Lors de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh dans l'UE fin 2022, le Commissaire européen à l'environnement, aux océans et à la pêche, Virginijus Sinkevicus, a déclaré que le Vietnam avait fait des progrès dans la lutte contre la pêche INN et que donc l'avertissment sous forme de "carton jaune" pourrait être levé sous peu.

Texte : Revue Vietnam Illustré – Photo : VNA – Traduction : Hà Vu