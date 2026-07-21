Les costumes traditionnels des Hà Nhi de Si Lo Lâu : un patrimoine tissé de fils et d'argent

21/07/2026

Située dans la province de Lai Châu, la commune de Si Lo Lâu est l'un des rares lieux où la culture traditionnelle Hà Nhi se perpétue avec une remarquable authenticité. Parmi les trésors de ce patrimoine, le costume traditionnel occupe une place à part. Bien plus qu'un simple vêtement, il incarne l'identité de cette communauté et se transmet de génération en génération.



Depuis des siècles, les Hà Nhi de Si Lo Lâu confectionnent eux-mêmes leurs vêtements. Le tissu est acheté, puis découpé, cousu et brodé à la main par les femmes de la famille. Chaque point d'aiguille témoigne de leur patience et de leur savoir-faire. La réalisation d'un costume traditionnel exige entre deux et trois mois de broderie minutieuse, ce qui lui confère une valeur à la fois matérielle et spirituelle inestimable.

Les femmes complètent souvent leur tenue traditionnelle par des bijoux. Photo : Thanh Giang/VI

Les vêtements diffèrent sensiblement selon l'âge de celle qui les porte. Les jeunes femmes privilégient des teintes éclatantes, telles que le rouge, le rose ou le violet, qui traduisent leur vitalité et leur jeunesse. Les femmes plus âgées, en revanche, optent pour des couleurs plus sombres et sobres, reflétant la dignité et la sagesse associées à leur statut.



La tenue traditionnelle des femmes Hà Nhi de Si Lo Lâu comprend une coiffe, un chemisier, un gilet et un pantalon. Le noir en constitue la couleur dominante, rehaussée de touches de bleu, de rouge, de rose et de violet harmonieusement disposées. Les broderies, particulièrement riches, ornent la poitrine, les manches, l'ourlet du chemisier ainsi que les jambes du pantalon. Triangles, spirales et lignes géométriques s'entrelacent avec finesse, illustrant le sens artistique des artisanes. Chaque motif est porteur d'une forte symbolique culturelle.

La coiffe traditionnelle se distingue par ses nombreux éléments décoratifs caractéristiques. Photo : Thanh Giang/VI

L'un des éléments les plus caractéristiques de cette tenue réside dans les pièces d'argent cousues sur le chemisier. Ces ornements métalliques ne lui confèrent pas seulement un aspect précieux ; ils lui apportent également éclat et élégance. Le gilet est rehaussé de fils d'argent sur le devant, tandis qu'une ceinture de laine nouée dans le dos complète la silhouette et renforce le charme singulier des femmes Hà Nhi.

Les Hà Nhi du village de Ty Phung, commune de Si Lo Lâu, perpétuent de génération en génération la transmission de leurs costumes traditionnels. Photo : Thanh Giang/VI

La coiffe mérite une attention particulière. Le devant est orné de tresses confectionnées à partir de cheveux artificiels bruns ou noirs. En dessous, plusieurs rangées de petits bracelets en argent scintillent, tandis que le sommet est décoré de fils de laine multicolores. Une grande fleur de laine assortie est généralement fixée sur le côté droit. La coiffe en coton roulé est traditionnellement réservée aux jeunes filles célibataires, tandis que les femmes mariées portent un foulard brodé, plus sobre.

La coiffe traditionnelle se distingue par ses nombreux éléments décoratifs caractéristiques. Photo : Thanh Giang/VI

À l'inverse de la richesse ornementale des tenues féminines, les vêtements masculins se distinguent par leur grande sobriété. La chemise, principalement noire, est agrémentée d'une rangée de boutons sur le devant et de quelques motifs discrets sur les manches. Plus épurés que ceux des femmes, ces vêtements n'en expriment pas moins l'identité culturelle et la dignité du peuple Hà Nhi.



Les femmes brodent une grande variété de motifs traditionnels sur leurs costumes. Photo : Thanh Giang/VI

De nos jours, la plupart des Hà Nhi ne portent plus leurs costumes traditionnels qu'à l'occasion des fêtes, des festivals ou des grandes célébrations familiales et communautaires. Malgré l'évolution des modes de vie, ces tenues demeurent une source de fierté et un symbole vivant de l'identité culturelle de la communauté Hà Nhi de Si Lo Lâu. Elles contribuent également à la richesse et à la diversité du patrimoine culturel des ethnies du Nord-Ouest du Vietnam./.

Texte: Ngân Hà- Photos: Trân Thanh Giang/VI



