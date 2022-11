Les céramiques Hao Canh à la conquête du marché international

10/11/2022

Après plus de deux décennies de développement, la marque de céramiques Hao Canh constituée dans la province de Thai Binh, a été impliquée dans de nombreux grands projets nationaux mais s'est également propagée dans de nombreux pays du monde.

En 2001, la SARL de poterie Hao Canh a été créée dans le parc industriel de Tien Hai dans le but de produire des équipements sanitaires hauts de gamme, des carreaux céramiques, de la fritte,… de haute qualité.

Tô Xuân Canh, directeur de l'entreprise : « J'ai été ouvrier, donc je comprends leurs difficultés. L'équipe dirigeante doit essayer d'assurer des revenus stables aux employés afin qu'ils puissent se sentir en sécurité ».

À cette époque, le marché vietnamien était évalué comme ayant un potentiel de croissance et de développement avec des capitaux d'investissement étrangers et des opportunités commerciales ouvertes. Consciente de cette opportunité, l'entreprise s'est concentrée stratégiquement sur le développement de ressources humaines qualifiées, de modèles et de conceptions pour mieux répondre à la demande. L'entreprise considère la technologie comme un facteur essentiel pour amener ses produits sur le marché étranger. Grâce à sa stratégie, elle a créé des produits en porcelaine de marque Hao Canh, qui sont bien appréciés par les consommateurs nationaux et étrangers.

Ses équipements sanitaires répondent aux normes ISO 9001 : 2008, des normes de qualité européennes, au certificat de gestion de la qualité ISO 9001 : 2000 et à d'autres reconnaissances prestigieuses pour les biens de consommation vietnamiens.

La SARL de poterie Hao Canh innove toujours dans la conception et la technologie, en suivant le développement continu du secteur de l'ameublement. Ses produits sont présents sur divers marchés en Europe, en Asie et en Amérique latine.

Ces dernières années, elle a investi dans une ligne de production moderne, importée d'Allemagne, et dans la technologie de la porcelaine osseuse d'Angleterre pour fabriquer une gamme de produits en porcelaine osseuse Minh Châu de qualité exceptionnelle. Après le lancement des articles sur le marché, des signaux positifs ont été obtenus auprès des consommateurs. L'entreprise a ensuite élargi son échelle, augmentant la production à 500.000 unités par jour pour répondre à la demande du marché national et international.

Les produits en porcelaine Minh Châu sont sans danger pour la santé et à bas prix par rapport aux autres articles importés du même type. La porcelaine osseuse se compose de six parties de cendre d'os, de quatre parties de pierre de porcelaine et de trois parties et demie de kaolin.

La porcelaine osseuse est fabriquée de manière plus compliquée que la céramique ordinaire. La cuisson de la porcelaine osseuse à haute température élimine toutes les substances nocives, telles que les métaux lourds. Par conséquent, les pièces Minh Châu sont à la fois sûres, belles et durables. Elles sont actuellement utilisées dans de nombreux restaurants et hôtels, et sont exportées vers des marchés exigeants tels que l'Europe de l'Est et le Japon.

Après 21 ans de développement, Hao Canh a confirmé sa marque et conquiert de plus en plus de marchés nationaux et mondiaux. /.

Quelques coffrets de cadeaux de la marque de poterie Hao Canh. Photo : Công Dat



Texte : Thao Vy – Photos : Công Dat – Traduction : Hà Vu