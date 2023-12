Les anciennes maisons du village de Loc Yen

02/12/2023





L’une des huit maisons anciennes du village de Loc Yen. Photo: Thanh Hòa/VI

Situé dans une belle vallée au centre de la commune de Tien Canh, district de Tien Phuoc, province de Quang Nam, le village de Loc Yen conserve toujours huit anciennes maisons datant de 100 à 150 ans ou plus.



Ces maisons constituées de trois travées sont faites principalement de bois de jacquier, et conçues dans le style traditionnel des maisons du peuple de Quang Nam. Elles ont été préservées intactes, portant la beauté du temps et l'empreinte culturelle des habitants locaux et créant une destination appréciée des touristes. En septembre 2019, Loc Yen a été classé vestige national et est devenu l'un des quatre plus beaux anciens villages du Vietnam. Le village de Loc Yen a été formé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle lorsque des familles de la région de Thanh Nghe suivirent Lord Nguyen pour défricher des terres afin de construire des villages dans les plaines de la côte du Centre.

Touristes visitant une maison ancienne de Loc Yen. Photo: Thanh Hòa/VI

Ce qui est intéressant à propos du village, c'est que les gens ont exploité des pierres de la région puis les ont ramenées pour construire des puits, des clôtures, des portails, des jardins, des ruelles, des allées dans le village,... Au fil du temps, la mousse s'est collée aux rochers en créant un paysage unique d'un ancien village calme du Centre. Sur les flancs des montagnes, les gens ont construit de belles maisons en bois, la plupart font face aux rizières.

Les anciennes maisons sont un espace de vie et aussi de préservation des souvenirs des habitants du village de Loc Yen. Photo: Thanh Hòa/VI

Après des centaines d’années, les structures en bois à l’intérieur des maisons sont toujours belles, avec des lignes finement sculptées. Les anciennes maisons de Loc Yen ont non seulement une valeur physique, mais constituent également un espace de vie pour les personnes, contenant un espace culturel et historique précieux pour la famille et le village.

La plus grande et la plus belle des anciennes maisons du village, datant d'environ 200 ans, et appartient aux frères de Nguyen Dinh Suu. On raconte qu'avant 1975, le président de Saigon, Ngo Dinh Diem, proposa à deux reprises d'acheter cette maison, mais les propriétaires refusèrent de la vendre.

Les motifs de décoration sont sculptés de façon minutieuse. Photo: Thanh Hòa/VI

Docteur Hoang Dao Kinh, architecte, lors de sa première visite dans l'ancien village de Loc Yen, a déclaré que grâce à leur structure, leur décoration et leur architecture unique, les anciennes maisons de Loc Yen seront une attraction touristique dans cette région semi-montagneuse./.



Les anciennes maisons de Loc Yen deviennent une attraction touristique de la région. Photo: Thanh Hòa/VI

Texte et Photos: Thanh Hòa/VI - Traduction: Hà Vu