Les ailes de la passion : l'incroyable collection d'un jeune maquettiste

17/01/2025

Né en 2002, Vo Hoàng Hiêu est un jeune étudiant en 3e année de génie mécanique à l’université Thuy Loi de Hanoï. Jusqu’à présent, il a conçu plus de 200 maquettes d’avions radiocommandés, inspirées de divers modèles, tels que les Boeing 787, Boeing 777, Su-37, Su-27, F22 et F35.

Un espace de création de modèles d’avion réduits à Hanoï.

En 2014, alors qu’il était en 8e classe, Vo Hoàng Hiêu se souvient d’avoir vu par hasard une vidéo montrant le pilotage d’un modèle réduit d’avion, ce qui l’a captivé. Il a alors demandé à ses parents un avion radiocommandé en récompense de ses bons résultats scolaires. À la fin de l’année, ses parents, satisfaits de ses performances, lui ont offert une maquette. C’est à ce moment-là que sa passion pour la fabrication de modèles réduits a véritablement commencé.

Hiêu a connu plusieurs échecs, et il n’a pu réussir à faire voler que sa 16e maquette. Le jeune homme réalise des répliques d’avions en utilisant des matériaux courants tels que la mousse pour la carlingue, le bambou, le carbone et l’aluminium pour la structure. Chaque modèle est conçu avec des proportions précises ; il les étudie minutieusement avant de les modéliser sur ordinateur, puis il découpe les pièces au laser, assemble la carlingue et installe le moteur.

Hieu a dû abandonner plusieurs fois ses modèles et recommencer à zéro. Car pour qu’un avion puisse voler, de nombreux facteurs doivent être pris en compte, tels que l’aérodynamisme et l’équilibre. « Le modèle F22 est celui sur lequel j’ai investi le plus de temps. Je l’ai fabriqué à plusieurs reprises, mais il n’a pas pu voler, car l’équilibre n’était pas assuré. Et si je ne respecte pas le moindre petit détail, la maquette aura tendance à osciller », a expliqué Hiêu.

Les coûts pour réaliser un modèle réduit d'avion varient entre 2 et 3 millions de dongs, comprenant les dépenses pour le moteur, les batteries, la télécommande, le revêtement en mousse, etc. « Pour ceux qui débutent, il est préférable de choisir des modèles simples, prêts à l'emploi, qui coûtent entre 4 et 5 millions de dongs », a-t-il précisé. Les avions qu'il a construits peuvent atteindre une vitesse maximale d’environ 180 km/h, tandis que ses modèles à réaction peuvent filer à 100 à 120 km/h.

Chaque atterrissage réussi lui procure une joie indescriptible. Bien que le décollage puisse être difficile, l’atterrissage n’est pas moins exigeant, surtout dans des espaces restreints ou par vent fort. Cependant, au fil des années, Hiêu a appris à surmonter ces défis et à gérer les problèmes qui se présentent.

Vo Hoàng Hiêu et ses modèles d’avion lors d’une manifestation célébrant le 50e anniversaire de la victoire « Hanoï - Diên Biên Phu en air ».

Le Hanoïen nourrit le rêve d'établir un atelier de fabrication et de commerce de modèles réduits d'avions pour pouvoir partager sa passion avec d'autres. Il aspire également à devenir technicien aéronautique. Espérons que ses rêves se réaliseront et qu'il pourra ainsi allier sa passion à une carrière professionnelle enrichissante./.

Texte : Công Dat. Photos : Khanh Long/VI Graphique; Huong Thao Traduction : Diêu Vân