Les 31e SEA Games, empreinte et position du Vietnam, pays hôte

Le Vietnam a organisé avec succès les 31es SEA Games, l’événement sportif le plus important de l’Asie du Sud-Est. Ce succès a affirmé la position du pays dans la région, donnant aux amis internationaux une image d'un beau Vietnam développé qui a réussi à contrôler l’épidémie de Covid-19, et est prêt à accueillir les touristes étrangers en toute sécurité.

Les 31e SEA Games, tenus au Vietnam, ont promu l'esprit de l’événement sportif “ Pour une Asie du Sud-Est plus forte’’, de solidarité et d’amitié, de plus de 600 millions d’habitants de 11 pays, et l’image d’un pays brillant dans sa lutte contre l’épidémie de Covid-19 qui a duré plus de deux ans.

L’événement a été organisé à Hanoï et dans 11 provinces vietnamiennes, dans des stades modernes qui ont été rénovés ou récemment construits.

Le palais Quy hoạch (Planification) de la province de Quang Ninh se trouve au bord de la baie d’Halong, reconnue patrimoine de l’Humanité où se déroulent plusieurs activités des 31e SEA Games. Photo : Công Dat/VI

Plusieurs d’entre-eux répondent aux normes internationales et ont impressionné fortement les spectateurs étrangers à l'image du stade de My Dinh, du Palais des Sports de Quan Ngua, du palais des jeux sportifs nautiques, du centre d’entraînement sportif national de Hanoï (Hanoï), des stades de Thiên Truong, Cam Pha, du complexe de compétitions de sports de plage de Tuan Chau, province de Quang Ninh, des terrains de tennis Hanaka, province de Bac Ninh, du terrain de golf de Dam Vac, province de Vinh Phuc, du centre de compétitions de bateaux de Thuy Nguyên (Hai Phong)…

Par exemple, le stade de Thiên Truong, province de Nam Dinh, a attiré lors des 31e SEA Games un nombre record de spectateurs à chaque compétition et témoigné d’une atmosphère extrêmement effervescente. « Quelle atmosphère effervescente, 30.000 fans sont présents dans le stade de Thien Truong ce soir (7 mai 2022), le match a établi un nouveau record en terme de spectateurs d’un stade dans l’histoire des SEA Games », a commenté la page web de la Fédération du football d’Asie du Sud-Est (ASEAN Football) en affichant des photos « surprenantes » sur ce lieu.

Le stade Thiên Truong, province de Nam Dinh, a surpris les médias internationaux pour avoir établi un record de toutes les éditions des SEA Games en termes de nombre de spectateurs venus à un match. Photo : Viet Du

Les pays participants ont hautement apprécié les préparatifs du Vietnamen termes de logistique. Thana Chaiprasit, chef de la délégation thaïlandaise, a estimé : « vous avez bien fait les préparatifs sur tous plans, que ce soit la qualité professionnelle, les normes techniques des lieux de compétitions, la sécurité, le tableau des horaires et les moyens de transport, la logistique pour les délégations sportives participantes…. En 2003, où le Vietnam a accueilli pour la première fois les SEA Games, nous avons dû séjourner dans un village de sports, mais aux 31e SEA Games, tout le monde a logé dans des hôtels 4 ou 5 étoiles. Il s’agit d’un grand changement ».

Photo: VNA Le Vietnam a accordé une attention particulière à la qualité de vie des sportifs et amis internationaux en les invitant à participer à des circuits touristiques attrayants tels que « Hanoi City tour » à bord de bus à impériale à toit ouvert, la découverte du village de poterie de Ba Trang, de la Cité impériale de Thang Long la nuit, le site touristique dédié aux rois fondateurs Hung, une séance de chant Xoan au temple Hung Lo, province de Phu Tho, une croisière à bord d’un bateau en baie d’Halong, province de Quang Ninh….

Vidéo reflétant les Hanoïens célébrer en grande pompe la victoire des sélections de football masculin et féminin aux 31e SEA Games.

"Organiser ces Jeux en pleine pandémie a rendu les choses encore plus compliquées », a déclaré le président du Parlement de Singapour, Tan Chuan-Jin, président du Conseil national olympique de Singapour (SNOC). « L'organisation a vraiment été de première classe. En parlant à nos sportifs et officiels, ils ont confié n'avoir ressenti que de la chaleur, de l’amitié et de l’hospitalité », a-t-il partagé.

Considérant les SEA Games sont un terrain de jeux pour que les pays d’Asie du Sud-Est rehaussent leurs performances sportives, le Vietnam, pays hôte, était déterminé à organiser des SEA Games équitables, objectifs et d’amitié en renouvelant les activités d’arbitrage, appliquant de nouvelles technologies de définition du score des matchs.

Les Hanoïens célèbrent en grande pompe les victoires des sélections de football masculin et féminin qui ont gagné les médailles d’or des 31e SEA Games. Photo : Khanh Long/VI

Ces SEA Games a vu plusieurs records régionaux battus, par exemple par le Philippin Ernest John Obiena qui a établi un nouveau record en saut à la perche, le Thaïlandais Puripol Boonson qui a remporté l’or en 200 m masculin, la Vietnamienne Nguyên Thi Oanh qui a établi un nouveau record du 3.000 m steeple féminin, la Singapourienne Quah Jing Wen, qui a remporté l’or en 200 m nage libre féminine, le Vetnamien Nguyên Huy Hoang qui a établi un nouveau record du 400 m en nage libre…

Les 31e SEA Games ont fermé leurs portes, cependant, leurs échos résonnent encore car au-delà de ses performances sportives, le pays hôte a laissé de très belles impressions sur les amis internationaux, celles d’un Vietnam aimant le sport, hospitalier, dynamique et développé, qui a surmonté les défis de l’épidémie de Covid-19 et organisé avec brio les Jeux sportifs les plus importants de la région./.