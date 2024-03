Les « trésors » de la vallée de Bac Son

21/03/2024

Les valeurs archéologique, historique, culturelle, géomorphologique et géologique unique de la vallée de Bac Son sont non seulement considérées comme un « trésor » par les scientifiques mais aussi comme une « clé » pour que la province de Lang Son développe le tourisme autour du futur géoparc mondial.



Aube dans la vallée de Bac Son. Photo: Truong Tuân Anh

Situé dans la vallée de Bac Son, le géoparc de Lang Son a été créé le 13 décembre 2021 selon la décision n° 2424/QD-UBND de la province de Lang Son. Fin novembre 2022, l’Institut d’archéologie relevant de l'Académie des sciences sociales du Vietnam et le musée de la province de Lang Son ont effectué des fouilles archéologiques dans la grotte Doi (hameau de Kha Ha, commune de Vu Lê, district de Bac Son) qui ont permis d'exhumer la dépouille d’un enfant enterré en position couchée, les genoux pliés.

« La nuit où nous avons découvert l’enfant, un chaman de la région m'a tenu la main en larmes et m'a dit que la découverte de cette dépouille était de bon augure pour les villageois », a raconté le docteur Pham Thanh Son de l’Institut d'archéologie. Il a ajouté que dans la grotte Doi, plus de 600 artefacts portant des empreintes de la culture de Bac Son ont été trouvés, tels que outils en pierre, haches plates, houes, poteries, ustensiles en céramique et en porcelaine, traces d’enterrement... .

La culture de Bac Son (période néolithique) va de 10 000 à 7 000 ans av. J.-C. Le docteur Pham Thanh Son a affirmé que ces découvertes sont d'autant plus importantes dans le contexte où la province de Lang Son est en train d’élaborer son dossier de candidature pour la création d'un géoparc mondial.

Créé en 2021, le géoparc de Lang Son englobe les districts de Bac Son, Binh Gia, Chi Lang, Huu Lung et Van Quan. Sa superficie est de plus de 3.800 km² avec une population de 375.656 habitants, représentant environ 46,3% de la superficie de la province et 48,1% de sa population. La montagne de Bac Son est un ancien massif calcaire de 60 km de long, 50 km de large, d'une hauteur moyenne de 400 à 1200m, englobant cinq districts de la région frontalière de Lang Son. « Les premiers résultats de l'enquête préliminaire montrent que les cinq districts de Lang Son sont géographiquement très différents des autres régions du Vietnam. », a affirmé le docteur Trân Tân Van, ancien directeur de l'Institut de la géologie et des minéraux, relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement.

En 1980, après avoir assisté à la conférence commémorant le 600e anniversaire de la naissance de Nguyen Trai, l'un des poètes et des écrivains les plus célèbres du Vietnam, un historien français a visité la porte de Chi Lang et il a extrêmement surpris en s'exclamant : « C'est le plus grand musée d'histoire en plein air du monde. »

Le mont Phja Pò, d'une altitude de 1541 mètres, est le point culminant de la province de Lang Son. Photo : Archives du Centre de promotion du tourisme de la province de Lang Son

Le défilé de Chi Lang, long de 20 km sur 3 km de large, relie les districts de Chi Lang et Huu Lung de la province de Lang Son. Il est entouré à l’ouest par la chaîne montagneuse Kai Kinh, et à l’est, par celle de Bao Dai. Aux deux extrémités de ce défilé se trouvent des montagnes isolées et grandioses qui en font un lieu difficile d’accès. Pendant plus de 10 siècles, s’y déroulèrent des centaines de batailles acharnées : deux fois contre la dynastie Song (en 981 et 1077), deux guerres de résistance contre l’armée Yuan (1285 et 1287) et l’armée Ming (1427), la guerre de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains. Chi Lang est un lieu qui démontre la stratégie et l'art militaire de nos ancêtres au cours de l'histoire.... Cependant, à l'intérieur de ces montagnes calcaires ondulantes se cachaient des valeurs archéologiques remontant à 40 000 à 10 000 ans av. J.-C qui n'ont été découvertes que plus tard. Au fil des années, les archéologues ont découvert de nombreux artefacts préhistoriques typiques tels que des outils de coupe rudimentaires et de la poterie, prouvant que la terre de Chi Lang était habitée par des peuples préhistoriques. Le Docteur Nguyên Gia Dôi, directeur de l'Institut d'archéologie, a déclaré que dans le district de Chi Lang, de nombreuses reliques archéologiques préhistoriques de différentes périodes ont été découvertes. On peut citer les vestiges des grottes de Bo Nam, de Lai Ta, de Bang Mac, de Bo Lam (datant de 10000-8000 ans av. J.-C).



Spectacle de chant « then » - « đàn tính » (ou tính tâu, un luth à manche long dont la caisse de résonance est constituée d’une demi-calebasse séchée). Photo: Archives du Centre de promotion du tourisme de la province de Lang Son

Le district de Bac Son compte environ 50 clubs de chant « then » - « đàn tính ». Photo: VNA

Le Comité populaire de la province de Lang Son, en collaboration avec l’Université nationale de Hanoï et la Fondation FNF Vietnam, a organisé le 29 novembre 2021 une conférence internationale sur le partenariat public-privé dans le développement du géoparc de Lang Son. De nombreux experts y ont affirmé qu'en termes de géomorphologie, de géologie, d'histoire et de valeur archéologique, la zone des montagnes calcaires de Bac Son peut pleinement répondre aux exigences strictes proposées par l'UNESCO, en tant que géoparc mondial. Cependant, il est nécessaire d’élaborer une planification globale pour faire du géoparc de Lang Son une destination touristique au niveau national et améliorer les conditions de vie des habitants locaux.

Le docteur Nguyen Van Hieu de l’Université Nationale de Hanoï, a déclaré que cette région fait converger les cultures uniques des minorités ethniques vivant ensemble telles que les Tày, Nùng, Dao, Hoa... avec des fêtes traditionnelles telles que la cérémonie «cấp sắc», la fête de Na Nhèm, la fête de Phài Lua... ; des chants anciens tels que Phongslu, Luon Tay - Nung... ; des danses (du lion, Xieng Tang, Chau)... et particulièrement le chant « then ».

Le village touristique et culturel de Quynh Son, dans le district de Bac Son, possède de nombreuses grottes et d'anciennes maisons sur pilotis du peuple Tày. Photo: Archives du Centre de promotion du tourisme de la province de Lang Son

Le chant « then » est un type de spectacle musical religieux folklorique, dont le contenu raconte le voyage des gens vers le ciel pour prier. Les Tày et Nùng confient en le « then » sentiments, pensées profondes, désirs, aspirations.... Le « then » est une force spirituelle qui les aide à surmonter toutes les difficultés. Le « then » contient également des règles de morales, des louanges aux belles vertus, des critiques des mauvaises habitudes, fait l’éloge de l'amour entre l'homme et la femme, de l'amour pour la nature et du patriotisme. Lorsqu'ils étudient les cérémonies traditionnelles du « then », les chercheurs voient clairement le regard sur la vie et le monde ainsi que l'identité culturelle des Tày et Nùng dans la vallée de Bac Son.

Les Nùng du district de Lôc Binh conservent encore de nombreuses maisons traditionnelles aux murs en terre. Photo : Nguyên Thang/VI

Grâce à des enquêtes culturelles dans les districts de Bac Son et Huu Lung, les autorités ont déterminé que le chant « then » - un patrimoine immatériel de l'humanité reconnu par l'UNESCO en 2019 - était pratiqué par les groupes ethniques Tày et Nùng (le peuple thaï est le propriétaire de ce patrimoine) qui le préservent et le valorisent très bien. Cinq ans après la reconnaissance de ce patrimoine par l'UNESCO, le chant « then » constitue toujours un élément fondamental dans la vie spirituelle des Tày et Nùng vivant dans la chaîne de montagnes calcaires de Bac Son. Si le chant « then » existe dans 11 provinces du Vietnam, il se concentre dans les provinces du Nord-Est. La province de Lang Son compte à elle seule le plus grand nombre d’artistes « then », plus de 500.