Les 162 motifs gravés sur les neuf urnes dynastiques inscrites au registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO

14/06/2024

Les neuf urnes dans la Cité impériale de Huê.

Les motifs gravés sur les neuf urnes de la dynastie des Nguyên (Cuu dinh) dans la Cité impériale de Huê (Centre) ont été inscrites le 8 mai au registre « Mémoire du monde » lors de la 10e réunion en Mongolie du Comité régional « Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique » (MOWCAP). Une immense fierté pour le Vietnam, pour la province de Thua Thiên Huê en particulier.



Considérées comme « L’Encyclopédie en bronze vivante » du Vietnam dans la première moitié du 19e siècle, les 162 motifs gravés finement sur les neuf urnes dynastiques de Huê ont été inscrites le 8 mai au registre « Mémoire du monde ». Jusqu’à présent, Huê compte huit patrimoines honorés par l'UNESCO. Il ne s’agit pas seulement d'une joie pour la province de Thua Thiên Huê, mais aussi d'un honneur et d'une fierté pour tout le peuple vietnamien.

Les neuf urnes se trouvent devant la cour du temple Thê Miêu (temple dynastique consacré au culte des empereurs).

Ces neuf urnes ont été moulées sur ordre du roi Minh Mang pendant l’hiver 1835 et achevées le 1er mars 1837. Elles ont été placées dans la cour du temple Thê Miêu (temple dynastique consacré au culte des empereurs) et derrière Hiên Lâm Cac (Pavillon de la Splendeur) au sud-ouest de la Cité impériale. Chacune désignait un roi de la dynastie des Nguyên, et était nommée après la mort de celui-ci. Par exemple, l'urne Cao, du roi Gia Long, a été nommée «Cao Hoàng Dê», l’urne Nhân, du roi Minh Mang, «Nhân Hoàng Dê»,... Chacune d’elles sont gravées en haut-relief d'images représentant l’univers et des paysages naturels du Vietnam.

Les motifs gravés sur les urnes sont étroitement liés au chiffre 9. Par exemple : 9 étoiles dans l'univers ; 9 grandes montagnes ; 9 grands fleuves ; 9 canaux et autres rivières ; 9 portes maritimes et portes mandarines ; 9 grosses bêtes à quatre pattes ; 9 animaux spirituels ; 9 espèces d'oiseaux ; 9 types de cultures vivrières ; 9 types de légumes et tubercules ; 9 types de fleurs ; 9 types d'arbres fruitiers ; 9 types d'herbes médicinales précieuses ; 9 espèces de plantes ligneuses ; 9 types d'armes ; 9 espèces de poissons, escargots et insectes ; 9 types de bateaux et de véhicules.

Des images des mers du Vietnam. Photo: Archives

Parmi les 162 motifs on dénombre 90 images d'animaux et de plantes typiques du Vietnam, créant une représentation vivante de la richesse et de la beauté du Vietnam. Par exemple: l’urne Tuyên porte le fleuve Rouge, Huyên le Mékong, Cao un tigre en forêt, Nhân une baleine.

On y voit de nombreux noms de montagnes, de rivières et d'îles maritimes du Vietnam inscrits de façon très claire. Cela prouve une nouvelle fois que nos ancêtres avaient une conscience profonde de la souveraineté nationale, notamment sur les mers et les îles.

Des paysages typiques du Vietnam. Photo: Archives

Images de quatre animaux sacrés, véhicules et phénomènes naturels.

Sur trois urnes, le roi Minh Mang fit graver l'image de la mer pour représenter de manière exhaustive la situation des mers et des îles du Vietnam à cette époque. La souveraineté du pays sur les archipels des Spratly et Paracels apparaît clairement sur l'urne Cao, avec trois scènes : mer de l’Est (Dông Hai), bateau de l’armée et tortue (trionyx). En outre, sur l'urne Nhân, on peut voir la mer du Sud (Nam Hai), une baleine et une tortue carette. Sur l'urne de Chuong, la mer de l'Ouest (Tây Hai), un bateau en forme de dragon et une tortue. Sur les urnes Nghi et Thuân, l'estuaire de Thuân An, l'estuaire de Dà Nang et la mer de Cân Gio...

Ainsi, aux côtés d'une série de documents anciens en écriture Han-Nôm, ces scènes sculptées sont une précieuse source de documents réaffirmant la souveraineté séculaire indiscutable du Vietnam sur les archipels des Spratly et Paracels.

Plantes et d'animaux typiques du pays.

En plus de la valeur exceptionnelle des informations documentaires et encyclopédiques, ces urnes sont également considérées comme des chefs-d'œuvre de la technique de moulage du bronze du peuple vietnamien au 19e siècle.

Une autre chose intéressante est que si l'on regarde l'histoire des dynasties féodales des pays de la région comme la Chine, le Japon et la Corée, on ne peut pas trouver de telles urnes en bronze. Même au Vietnam, les dynasties précédentes n’ont laissé aucun document de ce type.

Les neuf urnes ne sont pas seulement une « encyclopédie » en image mais aussi des chefs-d'œuvre en bronze du Vietnam féodal.

Par conséquent, ces neuf urnes constituent de précieux héritages vieux depuis près de deux siècles et sont donc devenus une collection d’antiquités extrêmement importante. En outre, il s'agit également d'une collection unique d'images en relief, de calligraphies (inscriptions posthumes des rois), d'œuvres d'art extrêmement diverses, riches et de grande valeur./.





Texte et Photos: Thanh Hòa/VI & Archives - Traduction: Hà Vu