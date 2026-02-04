L’effervescence florale du Têt dans le Sud du Vietnam

04/02/2026

La décoration intérieure à base de fleurs fraîches et de plantes ornementales pendant le Têt constitue une tradition culturelle vietnamienne ancestrale et précieuse. Elle symbolise les vœux de retrouvailles familiales, de prospérité et d’un nouveau départ empreint de sérénité. Dans le Sud du Vietnam, la culture florale du Têt bat son plein, les provinces et les villes mobilisant leurs productions afin de répondre à la demande croissante à l’approche du Nouvel An lunaire 2026.



Les régions florales du Sud

Le Sud du Vietnam abrite de nombreux villages horticoles et jardins spécialisés dans les plantes ornementales, dont l’histoire remonte à plusieurs décennies. Parmi eux, le village de Sa Dec, dans la province de Dông Thap, qui est considéré comme la plus vaste région de culture florale dédiée au Têt dans le delta du Mékong. Fort d’un passé centenaire, Sa Dec voit, en fin d’année, ses jardins s’animer afin d’ajuster les cycles de floraison et d’assurer un approvisionnement conforme aux besoins du marché du Têt.

Sa Dec, surnommé le « pays des mille fleurs », affiche une histoire de développement remontant à plus d’un siècle. Photo : Kim Cuong

Le village horticole de Sa Dec cultive une grande variété de fleurs et de plantes ornementales au fil des saisons. Photo : Kim Cuong

Le deuxième Festival des fleurs du printemps de Sa Dec, organisé du 27 décembre 2025 au 4 janvier 2026, a coïncidé avec la période de pointe des préparatifs du Nouvel An lunaire 2026, stimulant ainsi la demande en fleurs et en plantes ornementales. En amont de l’événement, de nombreuses pépinières et coopératives ont élargi leurs surfaces de culture et préparé des centaines de milliers de pots destinés au marché du Têt. Outre les roses du désert (Adenium obesum), l’offre s’est enrichie de nouvelles variétés de chrysanthèmes et de tournesols aux formes et aux coloris inédits.

Sa Dec est réputée pour ses nombreuses variétés de fleurs saisonnières – œillets d’Inde, chrysanthèmes, marguerites, pétunias, glaïeuls, tournesols – ainsi que pour ses dizaines de variétés de roses, répondant à la fois aux besoins commerciaux et touristiques. Fournisseur majeur de fleurs pour le Têt, ce village est également devenu une destination touristique prisée chaque printemps.

Jardins de chrysanthèmes – une fleur emblématique du village horticole de Sa Dec pendant le Nouvel An lunaire. Photo : Kim Cuong

Outre Sa Dec, le Sud compte plusieurs autres zones floricoles importantes, telles que le village de Cai Môn (province de Vĩnh Long), réputé pour ses plantes aux formes artistiques ; le village de Thoi Nhut (ville de Can Tho), riche d’une histoire de plus de cent ans ; la zone de Tân Ba (arrondissement de Tân Dông Hiêp, Hô Chi Minh-Ville), spécialisée dans les œillets d’Inde et les tournesols ; Cu Chi, fournisseur dabricotier auxfleurs jaunes, d’orchidées et de plantes ornementales pour le marché urbain.



Un atout touristique majeur de Ho Chi Minh-Ville



Hô Chi Minh-Ville constitue le plus grand marché floricole du Sud. À l’approche du Têt, des marchés emblématiques tels que Hô Thi Ky (arrondissement de Go Vâp) et Bên Binh Dông (arrondissement de Binh Dông) s’animent jour et nuit, attirant résidents et visiteurs venus flâner, admirer les compositions florales et immortaliser ces instants.

Vue aérienne du quai de Bình Đông, lieu emblématique du marché aux fleurs du Têt à Ho Chi Minh-Ville. Photo : Kim Cuong

La plupart des bateaux transportant des fleurs et des plantes ornementales vers le quai de Binh Dong proviennent des provinces du delta du Mékong. Photo : Kim Cuong

Le marché aux fleurs du printemps de Bên Binh Dông, avec son concept original « sur les quais et sur les bateaux », est devenu un symbole culturel de la ville. Des centaines d’embarcations, venues des provinces du delta du Mékong et chargées de fleurs destinées au Têt, s’y succèdent, offrant un spectacle vivant qui rappelle la tradition fluviale du Sud tout en s’inscrivant dans un paysage urbain moderne. Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville organise de nombreuses manifestations et espaces dédiés aux festivités printanières, chacun doté de caractéristiques propres. Parmi eux figurent le Festival des fleurs du printemps de Tao Dan, le marché floral du parc du 23 Septembre et la rue des fleurs Nguyên Huê. Ces lieux bénéficient d’un aménagement paysager soigné et de thématiques variées, associant activités culturelles et arts traditionnels – danse du lion, spectacles de musique traditionnelle et performances d’art de rue – afin de créer une atmosphère festive propre à ce début d’année.

Des fleurs éclatantes recouvrent la rue Binh Dong, annonçant l'arrivée du printemps. Photo : Le Linh