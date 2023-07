Lê Xuân Tùng, une jeune passionné de figurines en pâte de riz gluant

22/07/2023

Né dans le village de Xuân La, district de Phu Xuyên, en banlieue de Hanoï, qui est le « berceau » de la fabrication des figurines en pâte de riz (ou “tò he” en vietnamien), Lê Xuân Tùng est passionné par cet artisanat depuis son enfance.

Lê Xuân Tùng, l’artisan de figurines en pâte de riz gluant (ou “tò he” en vietnamien).

C'est en observant ses parents et des membres de sa famille que Lê Xuân Tùng a réussi à modeler la pâte de riz dès son enfance. Grâce à l’instruction des artisans du village, ses compétences se sont tellement améliorées qu’il est officiellement devenu artisan dès l'âge de 12 ans!

À l'âge de 17 ans, Xuân Tùng et son frère se sont installés à Hô Chi Minh-Ville. Ils durent travailler dur pour gagner leur vie comme faire du cirque, faire des bulles de savon, écrire des calligraphies... Après des hauts et bas, Xuân Tùng s'est rendu compte que la fabrication des “tò he” était le moyen de démarrer une entreprise et il a décidé de revenir à ce métier artisanal.

Ce métier ne demande pas beaucoup de capital ainsi que de surface. Il lui faut seulement un petit coffret contenant des pâtes de riz gluant colorées, des bâtons de bambou soigneusement taillés, un petit peigne, un morceau de cire... Cependant, la fabrication est un véritable art qui demande de l’habileté, de la créativité et de la précision.



Avec le désir de faire découvrir ce jeu folklorique à un grand nombre de personnes, en particulier aux enfants des villes, qui ne connaissent que les jouets modernes, Xuân Tùng a participé en 2014 au programme Vietnam's Got Talent. Il s’est classé dans le Top 49 des meilleurs candidats. Il a également surpris le jury ainsi que le public lorsqu'il a lui-même fait un tableau à partir des pâtes de riz gluant lors de la soirée de demi-finale. Sa performance a reçu des acclamations chaleureuses du public et du jury. Xuân Tùng a réalisé le tour de force de transformer l'art de la fabrication des figurines en pâtes en un art du spectacle.

Comme tous les autres jouets traditionnels, les figurines en pâtes doivent désormais concurrencer les jouets modernes. Cependant, avec leurs couleurs accrocheuses, leurs formes drôles et jolies, les “tò he” ont toujours un attrait particulier auprès des enfants et même des adultes.



En parlant de ses projets, Xuân Tùng espère trouver de nouveaux matériaux pour remplacer la farine de riz gluant car un “tò he” ne peut être conservé que pendant une courte période, environ 2-3 mois. C'est un véritable défi.

Xuân Tùng fait partie de ces rares jeunes de la campagne à vouloir préserver le métier artisanal de leur village et transmettre le feu aux générations futures./.

Le village de Xuân La dans la commune de Phuong Duc, du district de Phu Xuyên, en banlieue de Hanoï, est l’unique village dans le Nord du Vietnam dont la spécialité artisanale est la confection de figurines en pâte de riz gluant (tò hè en vietnamien).

Réalisé par Thông Hai – Traduction : Hà Vu