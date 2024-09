Le xôi aux cinq couleurs, l'essence du ciel et de la terre de Muong Lò

08/09/2024

En plus d'être un plat symbolique de la culture culinaire de la vallée de Muong Lò (district de Nghia Lô, province de Yên Bai), le xôi (riz gluant cuit à la vapeur) à cinq couleurs a également une signification particulière dans la cosmogonie du peuple thaï. Selon eux, ces cinq couleurs représentent les cinq éléments du cosmos. Ce plat est souvent préparé pendant les grandes fêtes, le Têt, les mariages...



Le xôi à cinq couleurs se compose de blanc, de violet, de noir, de jaune et de rouge. Chaque couleur a une signification symbolique pour les Thaï de Muong Lo, la deuxième plus grande zone de rizières de la région Nord-Ouest.



Les Thaï de Muong Lo croient que le xôi rouge symbolise le désir de vivre et le rêve d'un avenir radieux. Le xôi violet et noir symbolise la couleur d’un sol riche. Ils considèrent toujours la terre comme un objet précieux qui doit être préservé et développé. Le xôi jaune symbolise la prospérité. Le xôi blanc symbolise l'amour pur, la fidélité et le respect des parents.





Les Thaï effectuent les étapes de la teinture du riz.

Le riz gluant est teint à partir de plantes.

Les Thaï de Muong Lo présentent du xôi aux cinq couleurs dans de nombreux styles, selon l'occasion. Parfois le riz gluant sera présenté sous la forme d’une fleur à 5 pétales, chaque pétale étant d’une couleur différente. Parfois, ils utilisent des moules en bois pour former plusieurs couches, chacune d'une couleur différente, etc. Quelle que soit la décoration, le xôi à cinq couleurs garde toujours sa saveur d'exception.



Les ingrédients comprennent du riz gluant parfumé et des plantes cueillies en forêt. Bien que préparer ce riz gluant ne soit pas difficile, cela nécessite de la minutie.



La première chose est de choisir du riz gluant de Tu Lê (appelé aussi riz gluant de Tan La en langue Thaï), à la fois aromatique et souple, le plus célèbre de la vallée de Muong Lo. Et l’eau servant à faire cuire le riz à la vapeur doit venir du ruisseau de Muong Lo.





Le riz gluant, une fois coloré, est déposé couche par couche dans la marmite à fond percé de trous puis cuit à la vapeur.

Les feuilles d’arbres servant à teinter le xôi sont soigneusement sélectionnées, ni trop jeunes ni trop vieilles. Puis elles sont lavées et cuites avec de l'eau du ruisseau de Tu Lê. Ensuite, les grains de riz sont laissés à tremper pendant environ 6-8 heures, puis égouttés. La couleur violette provient des feuilles de la plante “da câm” (Hedyotis capitellata), auxquelles on ajoute de fines cendres du foyer pour obtenir le rouge. Le jaune vient d'une vieille racine de curcuma. Le blanc est la couleur du riz gluant naturel. Une fois teinté, le riz est cuit à la vapeur.



La saveur naturelle du riz gluant cinq couleurs séduit tout le monde.

Bien que le xôi à cinq couleurs soit un plat populaire, il cristallise de nombreuses valeurs idéologiques et culturelles du peuple thaï. Par conséquent, il est également considéré comme un plat contenant l’essence du ciel et de la terre de la vallée de Muong Lo./.