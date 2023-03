Le village de Tuong Binh Hiep, berceau de l'artisanat de la laque de Binh Duong

03/03/2023

Situé dans le quartier de Tuong Binh Hiep, à Thu Dau Mot, province méridionale de Binh Duong, le village de Tuong Binh Hiep est connu pour son artisanat de la laque. Ce métier existe depuis d’une centaine d’années et est transmis de génération en génération.

Le village de la laque de Tuong Binh Hiep dans la province de Binh Duong, est depuis longtemps considéré comme le berceau de l’art de la laque poncée du Vietnam.

À la fin du XVIIe siècle, des artisans en provenance du Nord et du Centre s’installèrent dans le quartier de Tuong Binh Hiep, en emportant avec eux le métier d’artisanat de la laque. Ils profitèrent des ressources en bois de la région afin de fabriquer des produits au service de la vie quotidienne de la communauté et répondant à ses goûts esthétiques. Ces produits ont leur propre style distinctif.

Le travail de laque demande beaucoup d'expériences de la part de l'artisan. Selon le type de produit, on peut utiliser différents matériaux, tels que bois utilisé pour les tables et les chaises, les armoires,…; contreplaqué utilisé pour faire des tableaux, des boîtes; céramique utilisée pour fabriquer des vases ou des statues.... Il existe trois types de laque traditionnelle : laque décorative, laque appliquée et peinture laquée.

La fabrication d'un produit dure de 3 à 6 mois, avec plusieurs étapes: application des couches de laque, décoration, gravure ou incrustation de coquilles d'œufs ou d'or, ponçage, polissage et vernissage. Le processus, minutieux et compliqué, demande non seulement des techniques correctes mais encore de la patience et de l'acharnement.

La beauté traditionnelle de la laque Tuong Binh Hiep s'est conservée à travers de nombreuses générations grâce à la sophistication dans la production. Chaque produit fabriqué dégage une élégance dans chaque détail.

Les produits en laque poncée sont bien appréciés des clients.

Malgré les vicissitudes historiques, l’artisanat de la laque de Tuong Binh Hiep est toujours imprégnée de la culture traditionnelle et de l'identité nationale. Le développement brillant dans tous les aspects de la laque de Tuong Binh Hiep ces dernières années n'est pas seulement la fierté du village artisanal mais aussi un héritage culturel du pays./

Texte et Photos: Thông Hai/VI – Traduction : Hà Vu