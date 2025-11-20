Le Vietnam réaffirme sa position et son rôle au sein de l’ASEAN

20/11/2025

Du 26 au 28 octobre 2025, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation de haut niveau, s’est rendu à Kuala Lumpur (Malaisie) pour participer au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et aux conférences connexes, à l’invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Ce déplacement de travail, ponctué de nombreuses activités fructueuses, a démontré l’engagement du Vietnam, son dynamisme, sa créativité et sa responsabilité en collaboration avec les pays membres pour bâtir une Communauté de l’ASEAN unie, stable, autonome et durablement développée.

Événement phare de l’année pour l’ASEAN, le 47ᵉ Sommet et les Sommets associés ont réuni près de 30 chefs d’État et de gouvernement des pays membres ainsi que de partenaires tels que la Chine, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, les Nations Unies, l’Union européenne (UE) et le Fonds monétaire international (FMI).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à la session plénière du 47e Sommet de l'ASEAN et à la cérémonie de remise du deuxième protocole modifiant l'Accord de l'ASEAN sur le commerce des marchandises (ATIGA). Photo : Duong Giang /AVI

Le Premier ministre Pham Minh Chinh au dialogue de haut niveau du Sommet de l'ASEAN sur les affaires et l'investissement 2025. Photo : Duong Giang/AVI

Les dirigeants ont abordé de nombreuses questions régionales et mondiales et adopté près de 70 documents de coopération, contribuant à la concrétisation de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN. L’ASEAN a notamment admis officiellement le Timor oriental comme 11ᵉ membre, et la Thaïlande et le Cambodge ont signé une déclaration conjointe sur la paix et la résolution des conflits frontaliers.

15e Sommet ASEAN-Nations Unies. Photo : Duong Giang/AVI

Pour célébrer le 30ᵉ anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, le Premier ministre Pham Minh Chinh a mené, en seulement trois jours, près de 50 activités bilatérales et multilatérales, dont une trentaine de conférences et événements connexes. Il a partagé la vision et la stratégie de développement du Vietnam et proposé de nombreuses initiatives de coopération régionale, soulignant que « l’inclusion et la durabilité » constituent le choix stratégique et l’exigence de l’ASEAN, fondés sur trois piliers : la force de la solidarité et de l’unité ; le dynamisme, l’autonomie et la connectivité intra-bloc ; et la force de l’innovation et de la créativité. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a participé et pris la parole à tous les Sommets ASEAN et sessions avec ses partenaires.

Lors du Sommet ASEAN-États-Unis, il a proposé quatre axes de coopération : promouvoir la connectivité économique, commerciale et d’investissement ; coopérer en matière de transformation numérique, d’innovation et de sécurité énergétique ; renforcer la cybersécurité et prévenir la criminalité transnationale ; et consolider la coopération pour maintenir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.

28e Sommet ASEAN+3 (incluant la Chine, le Japon et la Corée du Sud). Photo : Duong Giang/AVI

Lors de la Conférence ASEAN-Chine, il a proposé trois orientations stratégiques : renforcer une connectivité intelligente, inclusive et durable ; stimuler l’innovation et créer une nouvelle dynamique de croissance ; et consolider la confiance stratégique afin de maintenir la paix et la stabilité régionales, en faisant de la Mer orientale une mer de paix, de coopération et de développement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim, président de l'ASEAN pour 2025. Photo : Duong Giang/AVI

Le Premier ministre Pham Minh Chinh avec les Premier ministres cambodgien Hun Manet et laotien Sonexay Siphandone. Photo : Duong Giang/AVI

Lors des conférences avec le Japon, l’Inde et la Nouvelle-Zélande, il a mis l’accent sur la coopération économique, l’éducation, la santé, l’environnement, le développement vert et les relations humaines. Ses initiatives et déclarations ont été très appréciées par les pays participants, contribuant à renforcer la coopération intra-ASEAN et à élargir ses partenariats. Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a salué le Vietnam comme un membre important, affichant une croissance économique impressionnante et des relations bilatérales de plus en plus solides.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre son homologue singapourien Lawrence Wong. Photo : Duong Giang/AVI

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le Premier ministre du Timor-Leste, Xanana Gusmão. Photo : Duong Giang/AVI

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré la plupart des 30 chefs de délégation participant au Sommet, dont les dirigeants de la Chine, du Japon, des États-Unis, de la Corée du Sud, du Brésil, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, ainsi que le président du Conseil européen et le directeur général du FMI. Ces rencontres ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et l’examen de questions spécifiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président américain Donald Trump lors du 13e sommet ASEAN-États-Unis. Photo diffusée par l’AVI

Cérémonie de signature de l'accord de libre-échange ASEAN-Chine 3.0. Photo : Duong Giang - AVI

Avec le Premier ministre chinois, il a suggéré de promouvoir la coopération dans le développement ferroviaire. Avec l’Union européenne, il a proposé de lever rapidement l’avertissement (« carton jaune ») concernant la pêche INN, d’exploiter pleinement les opportunités offertes par l’accord de libre-échange Vietnam-UE et de promouvoir la ratification de l’accord de protection des investissements Vietnam-UE.

Avec le vice-Premier ministre russe, il a recommandé d’accélérer les échanges et la signature prochaine des accords relatifs à la centrale nucléaire de Ninh Thuan No 1. Par ailleurs, le Vietnam et les États-Unis ont publié une Déclaration conjointe sur un cadre d’accord commercial réciproque, équitable et équilibré, et le Vietnam et Singapour ont annoncé leur programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global.

Grâce à ces rencontres, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont activement contribué au succès du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN, renforçant la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, autonome et durable, au service de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde./.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, les chefs de délégation de l'ASEAN et le président de la République de Corée, Lee Jae Myung, posent pour une photo souvenir lors du 26e Sommet ASEAN-République de Corée. Photo : Duong Giang/AVI