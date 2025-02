Le Vietnam mise sur la science et la technologie pour son développement futur

18/02/2025

Dans sa quête pour devenir un pays industriel moderne d’ici 2030 et un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam considère la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels de son développement. Selon le secrétaire général To Lam, ces domaines constituent la « clé d’or » permettant à la nation d’atteindre la force et la prospérité.

Le 18 mai 1963, la première conférence de l'Association vietnamienne pour la diffusion de la science et de la technologie s’est tenue dans la salle historique de Ba Dinh, marquant un tournant pour la science et la technologie du pays. Plus de six décennies plus tard, le 13 janvier 2025, une conférence nationale sur les avancées scientifiques, technologiques, l’innovation et la transformation numérique a été organisée par le Bureau Politique et le Secrétariat du Comité central du Parti. Cet événement illustre la volonté du pays et de l’ensemble du système politique de renforcer ces secteurs stratégiques.

Une conférence nationale sur les avancées scientifiques, technologiques, l’innovation et la transformation numérique s'est tenue le 13 janvier 2025, organisée par le Bureau Politique et le Secrétariat du Comité central du Parti. Elle a rassemblé 15 345 points de connexion à travers le pays. Photo : VNA

Le matin du 9 octobre 2024, le Comité populaire de la province de Son La a organisé une conférence en réponse à la Journée nationale de la transformation numérique 2024, sur le thème : « Développer les infrastructures et les applications numériques pour favoriser l’économie numérique – Nouveau moteur de croissance économique et de productivité ». Photo : VNA

L’objectif de cette conférence était d’évaluer la mise en œuvre des politiques en matière de science, technologie et innovation, et d’assurer l’application de la Résolution n° 57-NQ/TW (22 décembre 2024) visant à transformer profondément la perception et l’application des sciences et technologies au service du développement national.

En 2024, l’économie numérique représentait 18,3 % du PIB, avec un taux de croissance annuel supérieur à 20 %, soit trois fois plus rapide que celui du PIB, faisant du Vietnam le pays à la croissance numérique la plus rapide d’Asie du Sud-Est. Le commerce électronique de détail a généré 25 milliards de dollars de revenus, enregistrant une hausse annuelle d’environ 20 %. Le Vietnam s’est ainsi classé parmi les dix pays au monde connaissant la plus forte croissance du commerce électronique. Par ailleurs, les paiements sans numéraire ont progressé de plus de 50 % par an, positionnant le pays en tête de l’Asie du Sud-Est dans ce domaine.

Malgré ces avancées, plusieurs défis subsistent. Le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique reste encore en deçà des attentes, notamment en raison d’un rythme insuffisamment rapide et de l'absence de percées majeures dans la recherche et l’application technologique. Le niveau de développement scientifique et technologique du Vietnam demeure inférieur à celui des pays développés, freinant ainsi la compétitivité nationale.

La province de Kien Giang investit dans le développement des infrastructures de transformation numérique. Photo : VNA

Thai Thanh Quy, membre du Comité central du Parti et chef adjoint de la Commission économique centrale, a souligné que le Politburo reconnaît le rôle crucial de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique dans le développement du pays. Il s’agit d’une percée essentielle pour moderniser les forces productives, améliorer les relations de production, réformer la gouvernance nationale et accélérer le développement socio-économique. Cette démarche vise également à réduire le risque de retard technologique et à conduire le Vietnam vers une prospérité durable dans l’ère numérique.

La Résolution n° 57-NQ/TW affirme que la transformation numérique est une mission nationale impliquant l’ensemble du Parti et du peuple. Elle vise à libérer la créativité, le potentiel de travail et les ressources de toute la société pour stimuler la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique. Le Parti encourage l’instauration de mécanismes expérimentaux et spécifiques afin d’attirer les talents et de promouvoir l’innovation à l’échelle nationale. Il insiste sur le fait que les investissements dans ces domaines doivent être considérés comme des engagements stratégiques à long terme, et non comme des dépenses à court terme. Cette approche constitue l’un des aspects les plus novateurs et ambitieux de la résolution.

Élèves participant au concours de robotique des écoles FPT. Photo : VNA

Cette transformation représente une révolution profonde et globale dans tous les secteurs, menée avec détermination, persévérance, cohérence et synchronisation. Elle s’inscrit dans l’objectif de faire du Vietnam, d’ici 2030, l’un des trois premiers pays d’Asie du Sud-Est et l’un des 50 premiers au monde en matière de compétitivité numérique et d’indice de développement de l’e-gouvernement (E-Government Development Index – EGDI)./.

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu