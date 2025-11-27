Le Vietnam marque son empreinte avec la Convention de Hanoï contre la cybercriminalité

27/11/2025

La cérémonie de signature et la Conférence de haut niveau de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), placées sous le thème « Combattre la cybercriminalité, partager les responsabilités, se tourner vers l’avenir », se sont tenues solennellement à Hanoï les 25 et 26 octobre 2025.

Le président Luong Cuong et le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, posent pour une photo souvenir avec les chefs de délégation participant à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, plus de 2 500 délégués venus de 119 pays et territoires ainsi que plus de 100 organisations internationales et entreprises technologiques de premier plan ont participé à cet événement, marquant un jalon historique pour la coopération mondiale en matière de cybersécurité.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le Président Luong Cuong a affirmé qu’il s’agissait d’un événement historique, ouvrant une nouvelle ère pour la coopération internationale dans le cyberespace. La Convention de Hanoï est non seulement le premier instrument juridique international de lutte contre la cybercriminalité adopté au niveau des Nations Unies, mais aussi une illustration concrète de la solidarité et du respect du droit entre les nations, confirmant la vitalité du multilatéralisme.

Le président Luong Cuong prononce le discours d’ouverture de la cérémonie de signature et de la Conférence de haut niveau de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité.

Composée de neuf chapitres et de 71 articles, la Convention a été initiée par les Nations Unies en 2019 et adoptée fin 2024. Elle fournit un cadre juridique complet pour prévenir, enquêter et lutter contre la cybercriminalité, tout en garantissant le respect des droits humains et en renforçant la coopération internationale.

Le Président Luong Cuong a souligné trois messages clés que la Convention de Hanoï adresse au monde : l’engagement à instaurer un ordre mondial garantissant la sûreté et la sécurité du cyberespace sur la base du droit international ; la promotion d’un esprit de partage, de solidarité et d’entraide ; la conviction que l’objectif ultime de tous les efforts est le bien-être des populations : la technologie doit servir la vie, le développement doit créer des opportunités pour tous, et personne ne doit être laissé en arrière dans le processus de numérisation mondiale.

Le Secrétaire général du Parti, To Lâm, rencontre le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité.

Les délégués débattent lors de l’atelier consacré au renforcement des stratégies de prévention de la cybercriminalité dans le cadre de la Convention de Hanoï. Photo : AVI

Grâce à une politique extérieure indépendante, autonome, pacifique et coopérative au développement, le Vietnam, en accueillant l’événement et en étant le premier pays signataire de la Convention de Hanoï, affirme son rôle pionnier, sa responsabilité et son prestige au sein de la communauté internationale. Le Président vietnamien a appelé les pays à ratifier et à mettre en œuvre rapidement la Convention afin d’établir un ordre numérique équitable, inclusif et fondé sur des règles.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Secrétaire général de l’ONU lors de la conférence de presse relative à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité et à la Conférence de haut niveau. Photo : AVI

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, rencontre le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, lors de sa visite officielle au Vietnam et de sa participation à la cérémonie de signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité. Photo : AVI

Lors de la cérémonie, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a remercié le Vietnam pour l’excellente organisation de l’événement et a affirmé que Hanoï est un symbole de l’esprit de l’ère numérique : innovation, dynamisme et connectivité. Il a souligné que la Convention de Hanoï constitue le premier traité international de justice pénale depuis plus de vingt ans et qu’elle crée un cadre juridique commun permettant aux pays de coordonner leurs efforts dans la lutte contre la cybercriminalité et de garantir la sécurité du cyberespace mondial.

La Directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Ghada Waly, a qualifié l’adoption et la signature de la Convention de tournant majeur, ouvrant la voie à une coopération judiciaire renforcée, au partage des preuves électroniques et à la protection des droits humains. Elle a affirmé que l’ONUDC continuera de soutenir les pays dans la mise en œuvre de la Convention, afin de construire un cyberespace plus sûr, plus humain et plus prospère.

Le Secrétaire général du Parti, To Lâm, reçoit les chefs de délégation des pays participant à la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité.

Immédiatement après la cérémonie d’ouverture, 72 pays ont signé la Convention, un nombre record témoignant du consensus et du ferme engagement de la communauté internationale en faveur de la cybersécurité mondiale. Selon le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, l’organisation de cet événement par le Vietnam confirme la détermination politique du pays et son rôle proactif dans la construction d’un écosystème mondial de cybersécurité.

La Convention de Hanoï constitue également une base importante pour permettre au Vietnam de promouvoir la coopération internationale, de bénéficier d’un soutien technique, de renforcer ses capacités d’enquête numérique et de protéger les droits des citoyens, des entreprises et la souveraineté numérique nationale.

La cérémonie de signature de la Convention de Hanoï s’est conclue avec succès, laissant l’image d’un Vietnam proactif, responsable et de bonne volonté, un pays en plein essor contribuant à renforcer la paix, la sécurité et la prospérité partagée de l’humanité à l’ère numérique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh visite l’espace présentant les réalisations des Nations Unies en matière de développement.

Des délégués visitent l’espace d’exposition technologique des Nations Unies lors de la cérémonie de signature de la Convention à Hanoï. Photo : AVI

Texte/VI - Photos: AVI Traduction: Diêu Vân