Le Vietnam et l’ASEAN : 30 ans d’intégration régionale et de coopération stratégique

12/07/2025

Le Secrétaire général du PCV, Tô Lâm s’exprime lors de la célébration du 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN. Photo : AVI

Dans son processus d'intégration régionale et internationale de plus en plus profond, avec l'ASEAN comme point de départ, le Vietnam s’est toujours efforcé de contribuer de manière proactive, positive et responsable à une ASEAN forte et unie, tout en jouant un rôle majeur dans la région et le monde. Les intérêts liés à la coopération au sein de l'ASEAN ont également joué un rôle clé dans son développement intégral au cours de ces 30 dernières années.

Le secrétaire général du PCV, Tô Lam et son épouse, ainsi que le secrétaire général de l'ASEAN Kao Kim Hourn et son épouse, coupent du gâteau pour célébrer les 30 ans de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN. Photo : AVI

Le Vietnam est devenu membre officiel de l'ASEAN le 28 juillet 1995. Après près de 30 ans d’engagement avec l’ASEAN, le Vietnam est passé d’un pays ravagé par la guerre, isolé et frappé par un embargo économique, à un pays ayant établi des relations diplomatiques avec 194 nations, tout en étant membre de plus de 70 forums et organisations régionaux et internationaux. Parmi ces pays, 34 ont établi des partenariats stratégiques globaux, des partenariats stratégiques et des partenariats globaux avec le Vietnam. Tous sont membres de l'ASEAN et partenaires clés de l’Association.

La garde d'honneur assiste à la cérémonie de hisser du drapeau de l'ASEAN. Photo : AVI

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et des dirigeants de l'ASEAN, du CCG et de Chine. Photo : Duong Giang/AVI

L'orchestre de l'armée malaisienne joue lors de la cérémonie d'ouverture de l'échange d'orchestres militaires de l'ASEAN 2024, sur le thème « La musique, un lien d'amitié ». Photo : AVI

Les accords de libre-échange (ALE) que le Vietnam a mis en place avec une soixantaine de partenaires ont contribué à le propulser parmi les 40 plus grandes économies mondiales, ainsi qu’au sein des 20 premières économies en termes d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) et d’échanges commerciaux. L'environnement pacifique et stable favorisé par l’ASEAN a permis au Vietnam de se développer et d’obtenir des résultats spectaculaires, notamment dans le secteur économique.

Le PIB par habitant est passé de 289 USD en 1995 à 4 700 USD en 2024, et la taille de l’économie a été multipliée par plus de 20, passant de 20,8 milliards USD à 476 milliards USD. Les IDE ont augmenté de 10 milliards USD en 1995 à près de 40 milliards USD en 2024. Le chiffre d'affaires commercial entre le Vietnam et l'ASEAN a été multiplié par 18 entre 1995 et 2024.

Le président du Timor-Leste Jose Ramos-Horta (veste jaune) et des délégués regardent la maquette du parc industriel Vietnam-Singapour (VSIP) Bac Ninh. Photo : AVI

En participant activement aux accords de libre-échange (ALE) entre l'ASEAN et ses principaux partenaires, le Vietnam est devenu un acteur clé des échanges économiques régionaux et mondiaux. Le Vietnam a également contribué de manière significative au processus d’élargissement de l’ASEAN. Il a activement encouragé l’admission du Laos et du Myanmar en 1997, puis du Cambodge en 1999, permettant à l’ASEAN de réaliser son rêve d'une "grande famille ASEAN" composée de dix pays d’Asie du Sud-Est.

Les délégués participant à la conférence des ministres des A.E de l’ASEAN prennent une photo souvenir. Photo : AVI

Le Vietnam a pris en charge avec succès son rôle de leader, organisant d’importantes activités et conférences de l'ASEAN. Trois ans après son adhésion, le Vietnam a accueilli le 6e Sommet de l’ASEAN à Hanoï en décembre 1998. Le pays a également assuré avec succès la présidence de l’ASEAN en 2010 et 2020, obtenant des résultats substantiels et contribuant au renforcement de la solidarité et de l’unité au sein de l’Association.

Lors de la célébration du 30e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, qui a eu lieu en Indonésie en mars 2025, le Secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a souligné que pour promouvoir efficacement et durablement les réalisations obtenues et affirmer sa position centrale, l’ASEAN a besoin de solidarité, de consensus, mais aussi de réflexion innovante pour valoriser ses valeurs stratégiques et renforcer son prestige et son rôle.

"Le Vietnam considère l’ASEAN comme l’une de ses principales priorités en matière de politique extérieure, de sécurité, d’économie et de défense, et continue de faire tout son possible pour une ASEAN unie et prospère, jouant un rôle croissant dans la région et le monde", a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors du Forum sur l’avenir de l’ASEAN 2024.

Le système de ports Vung Ang – Son Duong sont capables de recevoir des navires d’une jauge chacun de 50.000-300.000 DWT. Actuellement, plus de 30% des marchandises transportées via le port Vung Ang sont des exportations du Laos. Photo : AVI

La Semaine de marchandises du Vietnam a été organisée dans la province d’ Udon Thani (Thaïlande) Photo : AVI

Le Vietnam a participé activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de nombreux documents importants, tels que le Traité sur la zone exempte d’armes nucléaires de l’Asie du Sud-Est (SEANWFZ), la Vision de l’ASEAN jusqu'en 2020, la Charte de l'ASEAN et la feuille de route pour la construction de la communauté de l’ASEAN. En particulier, le Vietnam a encouragé l’ASEAN à adopter une position commune sur la question de la mer Orientale, à mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et à promouvoir les négociations avec la Chine pour un Code de conduite en mer Orientale (COC).

Des hôtesses de l’air posent devant l’avion ayant le logo « Tourisme de Malaisie 2026 « lors de la cérémonie de lancement Photo : Bernama/AVI

La sélection nationale du Vietnam devient championne de l’ASEAN Cup 2024 de façon très convaincante. Photo : AVI

Depuis le début de son ouverture et de son intégration, le Vietnam considère l’ASEAN comme un mécanisme de coopération multilatérale fondamental. Avec ses orientations et politiques extérieures définies au début de la nouvelle ère, le Vietnam continuera de contribuer activement à la nouvelle phase de développement de l’ASEAN./.

Texte : Vietnam Illustré Photos : Agence vietnamienne d’information Traduction : Diêu Vân Graphisme : Huong Thao