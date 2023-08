Le Vietnam est entré de plain-pied dans la révolution numérique

23/08/2023

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, président du Comité national de la transformation numérique, a récemment donné quatre priorités concernant la transformation numérique nationale, que sont le développement de la base de données ; la promotion des services publics en ligne ; le développement des infrastructures et plateformes numériques; l’assurance de la sécurité du réseau et la sécurité des informations. Dans le même temps, il est nécessaire que tous les organes et les localités sensibilisent à la transformation numérique afin de se concentrer sur la mise en œuvre des tâches clés.

Ces dernières années, la mise en œuvre du Projet 06, qui vise à construire une base de données nationale sur la population, l'identification et l'authentification électroniques, période 2022-2025, avec vision à l'horizon 2030, a obtenu des résultats positifs. La sensibilisation et les actions sur la transformation numérique nationale continuent d'évoluer fortement dans tous les secteurs et localités.

En concrétisant le Projet 06, visant à construire une base de données nationale sur la population, l'identification et l'authentification électroniques, période 2022-2025, avec une vision à l'horizon 2030, le secteur de la santé de la province de Bac Giang promeut activement l'utilisation des cartes d'identité citoyenne électronique pour les procédures médicales et à des fins d'assurance maladie. Photo : Dong Thuy/VNA

L'économie numérique, les infrastructures numériques, les plateformes numériques continuent de se développer. Les services publics en ligne sont promus. L'assurance de la sécurité et de la sûreté des systèmes d'information, des bases de données et la protection des données personnelles joue un rôle important. Des ressources pour la transformation numérique sont investies. Des services publics sont créés, au service des citoyens, des entreprises et de la gestion de l'État. La transformation numérique contribue à la croissance économique, favorise l'industrialisation et la modernisation du pays.

Selon le Premier ministre, afin de concrétiser les 4 priorités ci-dessus, il est nécessaire de mobiliser des ressources, de participer à l'ensemble du système politique, des personnes et des entreprises pour mettre en œuvre et organiser la mise en œuvre de manière méthodique, ferme et drastique. De plus, il faut se concentrer sur l’investissement dans les ressources financières et humaines ad hoc. Les plateformes numériques devraient être riches, complètes et pratiques ; la base de données « correcte, suffisante, propre, vivante ».

« L'économie numérique doit être un moteur de l'économie, la société numérique doit être l'un des fondements de notre société. La culture numérique doit être un élément qui constitue la culture vietnamienne progressiste empreinte de l'identité nationale », a souligné le Premier ministre.

Le ministère de l'Information et des Communications (MIC) a approuvé le programme visant à promouvoir le développement et l'utilisation de 35 plateformes numériques nationales pour la transformation numérique, le développement du gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique. Actuellement, il existe 7 bases de données nationales (population ; registre des entreprises ; assurances ; état civil électronique national ; foncier national ; finances ; cadres, fonctionnaires et employés publics) qui ont été déployées, connectées, partagées au service de la mise en œuvre de services de base et essentiels pour les personnes et les entreprises.

Selon le MIC, la sécurité de l'information sur les réseaux, la sécurité du réseau, les ressources humaines numériques, les compétences numériques, les citoyens numériques, les entreprises numériques, le paiement numérique... ont tous fait de grands progrès. De plus, avec l'application d'identité électronique citoyenne (VNeID), les gens peuvent créer leurs propres données et les pousser vers des ensembles d'authentification spécialisés, sans trop investir dans la numérisation...

La transformation numérique est une tendance inévitable dans le monde entier et le Vietnam ne peut pas rester à l'écart. C'est un travail nouveau, difficile et sensible qui nécessite des ressources, du temps et d'autres conditions nécessaires. La transformation numérique a été identifiée par le 13e Congrès du Parti comme l'une des tâches clés. À cette fin, le gouvernement a élaboré et mis en œuvre le Projet 06./.

Texte: Revue Vietnam Illustré - Photos: VNA - Traduction: Hà Vu - Graphique: Trong Hanh