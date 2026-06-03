Le Vietnam devrait privilégier l’éducation numérique, l’IA et les énergies vertes

03/06/2026

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Israël, Mel Shalev, ancien expert israélien de haut niveau en technologies avec plus de 40 ans d’expérience dans le secteur technologique, dont 37 ans chez IBM, a déclaré que le plus grand atout du Vietnam ne réside pas dans son capital ou ses ressources naturelles, mais dans son peuple, en particulier sa jeune génération et la tradition culturelle profondément enracinée qui accorde une grande valeur à l’éducation et à l’apprentissage.



- Avec des ressources limitées, quels sont les domaines technologiques stratégiques que le Vietnam devrait privilégier au cours des cinq prochaines années pour un impact maximal ?

Je me souviens de mon premier séjour à Hanoi, il y a plus de vingt-cinq ans. Mes hôtes m’ont emmené visiter un temple de la ville. Certaines parties du site étaient très anciennes. Le temple était dédié à Confucius et à un érudit vietnamien. Je ne me souviens pas que les bâtiments m’aient particulièrement marqué, même si je me souviens encore des sculptures et des bas-reliefs en bois finement travaillés. En tant que jardinier amateur, j’ai également apprécié les jardins et les aménagements paysagers, bien conçus et entretenus.

Cette visite m’a profondément marqué, non pas à cause des bâtiments ou des jardins, mais plutôt par le respect témoigné aux érudits commémorés, respect qui transparaissait dans la description que mes hôtes en ont faite. Et je n’ai pu m’empêcher de remarquer que, ce jour de week-end (car il s’agissait d’un voyage d’affaires, le tourisme étant réservé au week-end), de nombreux enfants étaient présents avec leurs parents.

Mel Shalev, ancien expert israélien de haut niveau en technologies. Photo : gracieuseté de Mel Shalev

Bien sûr, de nombreuses nations occidentales, orientales, septentrionales et méridionales vénèrent leurs érudits, mais j’étais témoin ici de quelque chose de bien plus profondément ancré. Pourquoi m’attarder sur une histoire en apparence si anodine ? Eh bien, parce que la première partie de la question est erronée. Le Vietnam regorge de ressources. Votre jeunesse est loin d’être une ressource limitée (même s’il faut rester vigilant face à la «transition démographique» et au «déclin démographique», phénomènes désormais mondiaux), et si vous combinez cette ressource illimitée avec le respect du savoir, intimement lié à l’identité nationale, vous obtiendrez une équipe imbattable.

Ainsi, avant toute technologie, il est impératif de maintenir l’afflux constant, voire croissant, de jeunes apprenants dans le système éducatif. Il est également essentiel de veiller non seulement à la quantité, mais aussi à la qualité. Pour ce faire, il faut non seulement améliorer les programmes scolaires, mais aussi adopter de nouvelles méthodes et technologies éducatives afin de transmettre les connaissances et la compréhension plus efficacement, plus rapidement et à moindre coût.

Avec l’avènement de l’intelligence artificielle, nous sommes confrontés à une vague de changements massifs et perturbateurs dans le domaine de l’éducation. Il ne faut pas la craindre, mais plutôt l’accueillir. Les enseignants, en particulier, ne doivent pas s’opposer à ces changements, mais plutôt les considérer comme inévitables et, à terme, bénéfiques pour la société. Les enseignants conserveront un rôle, mais davantage en tant qu’organisateurs, administrateurs et mentors. Une grande partie des tâches d’enseignement traditionnelles sera transférée aux élèves, qui utiliseront des plateformes, des outils et des didacticiels numériques.

Je vais enfin aborder les technologies prioritaires pour les cinq prochaines années.

D’abord, je privilégierais en premier lieu les technologies éducatives, notamment celles qui exploitent l’intelligence artificielle, et plus particulièrement celles destinées aux jeunes enfants. C’est en effet à cet âge que la curiosité est à son comble et que le potentiel d’absorption du cerveau est maximal. C’est une période qui, à bien des égards, déterminera les futures réussites intellectuelles. Une fois la preuve de concept établie au Vietnam, nombre de ces produits pourront être adaptés et développés localement pour d’autres pays. Après tout, les parents du monde entier investissent massivement dans l’éducation de leurs enfants.

Ensuite, je me concentrerais sur les logiciels. Les services logiciels (développement et maintenance) resteront longtemps un secteur porteur, et le Vietnam compte des entreprises de renommée mondiale qui ont prouvé leur capacité à rivaliser à l’échelle internationale et qui progressent constamment dans la chaîne de valeur. Dans le vaste domaine des logiciels, il convient d’être sélectif, car il sera difficile, voire impossible, de déloger et encore moins de concurrencer les leaders dans de nombreux domaines tels que les systèmes d’exploitation, les plateformes de développement, les outils de test, les ERP, les outils graphiques et de conception haut de gamme, etc.

Les outils d’IA et les applications verticales d’IA, construits sur des plateformes de gestion de la vie quotidienne (LLM) et des chatbots existants, présentent un potentiel considérable, et il s’agit d’un marché encore jeune où de nouveaux acteurs peuvent réussir. Parmi les secteurs verticaux prometteurs pour les applications verticales d’IA, on peut citer : la planification de voyages, la gestion de la santé, le commerce intérieur et extérieur, les technologies éducatives, la maison connectée et l’investissement (y compris l’agro-investissement).

Ensuite, je me concentrerais sur les énergies vertes : solaire, éolienne, mini-hydroélectricité, géothermie, énergie des vagues/marémotrices, etc. Ce secteur présente un potentiel considérable pour le Vietnam, étant donné que le pays est un important importateur net de pétrole et de gaz naturel. Il serait judicieux de nouer des partenariats avec les leaders mondiaux afin de planifier et de mener à bien des projets locaux d’envergure, puis, une fois les technologies maîtrisées, de commencer à fabriquer des composants clés destinés à l’exportation et de s’engager dans de grands projets à l’étranger, en Asie de l’Est puis, à terme, dans le monde entier.

Je me concentrerais ensuite sur les biotechnologies et l’agrotechnologie. Le Vietnam produit déjà une large gamme de médicaments, notamment des génériques, des vaccins, des antibiotiques, des vitamines et certains remèdes traditionnels à base de plantes. Une première étape judicieuse consisterait à créer des coentreprises avec une ou plusieurs des trois plus grandes entreprises mondiales de génériques (Teva, Sandoz et Sun Pharmaceutical, respectivement basées en Israël, en Suisse et en Inde).

Le Vietnam possède un secteur agricole très important, incluant des cultures de rente à forte valeur ajoutée comme le café. Quelles autres cultures de rente, actuellement considérées comme inadaptées en raison du climat, du sol ou des ravageurs, pourraient être adaptées au Vietnam ? Comment améliorer la qualité et les revenus des cultures de rente comme le café grâce à l’utilisation de robots pilotés par intelligence artificielle pour la cueillette sélective ?

Je me concentrerais enfin sur l’électronique grand public. Ce secteur englobe aujourd’hui une très large gamme de produits ; il est donc essentiel d’être sélectif et ciblé. Les transports privés « intelligents » (petits véhicules électriques, voiturettes de mobilité intelligentes, scooters) représentent un domaine prometteur. Le Vietnam compte déjà un constructeur de véhicules électriques très prometteur et il existe certainement un potentiel pour le marché local et l’exportation.

La conception et la fabrication de circuits imprimés, composants essentiels de l’électronique grand public, doivent être encouragées. Le service de conception et de vérification de puces s’est déjà révélé particulièrement adapté au Vietnam, et des entreprises prospères sont implantées à Hô Chi Minh-Ville. Quant à la fabrication de puces, elle est également envisageable à condition qu’une grande entreprise mondiale comme Nvidia, Intel, Samsung, Sony ou Toshiba s’installe au Vietnam et que ce soit elle (et non le Vietnam) qui réalise les investissements considérables nécessaires à la mise en place de ces usines. Cette stratégie a été mise en œuvre avec succès par la Chine, l’Inde, Israël, l’Irlande et la Malaisie, grâce à des incitations fiscales et des subventions très importantes (y compris des concessions de terrains).

Les données ne sont plus un simple outil de traitement en arrière-plan, mais le « cœur battant » de la révolution de l'intelligence artificielle, selon des experts au Forum d'été sur les données et l'IA 2026, ouvert le 8 mai à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

- Comment le Vietnam peut-il développer ses produits technologiques stratégiques de manière à éviter le «piège de l’autosuffisance» et à aider les entreprises locales à s’intégrer aux chaînes d’approvisionnement mondiales ?



Je me souviens très bien de l’un de mes premiers voyages au Vietnam : un collègue du bureau local de Hanoi m’a emmené au Village de la Soie. Ce fut la preuve que l’autosuffisance fonctionne, du moins comme étape initiale, et que, pour certains secteurs de niche, elle peut constituer un excellent tremplin pour lancer une entreprise d’envergure mondiale.

On nous a montré comment on préparait la nourriture des vers à soie, comment on les nourrissait, comment on récoltait la soie brute, comment elle était transformée en fil, comment ce fil était tissé pour obtenir du tissu, comment le tissu était teint, et comment le tissu teint était transformé en chemise, en sous-vêtement, etc. Enfin, on nous a conduits dans une boutique de vêtements locale et on nous a invités à faire nos achats. J’ai acheté plusieurs chemises en cadeau et une chemise d’été pour moi. Je l’ai toujours, plus de vingt ans après et d’innombrables lavages. Ses couleurs sont toujours aussi vives et son tissu est impeccable. C’est l’une de mes chemises préférées et je la porte dès que j’en ai l’occasion, car elle est si légère et confortable.

Tout cela est bien beau, et le village, grâce à ses vers choyés, est devenu un écosystème touristique comprenant restaurants et cafés, boutiques de souvenirs et magasins de vêtements. Mais si l’ambition est de devenir un acteur mondial de la mode et de maintenir une grande partie de la production localement, il est clair que l’autosuffisance ne suffira pas.

Tout cela rappelle une anecdote des débuts de l’IBM PC. Avec l’apparition de l’Apple I et le succès fulgurant de l’Apple II, les dirigeants d’IBM comprirent que le marché du PC était un secteur à ne pas négliger. Face à l’urgence, ils contactèrent plusieurs directeurs des principaux laboratoires de matériel d’IBM pour leur confier le développement de l’IBM PC, en précisant que le délai total de développement ne devait pas excéder un an.

À l’époque, le développement d’un nouveau produit prenait entre trois et quatre ans ; il n’est donc pas surprenant qu’aucun laboratoire ne se soit manifesté. Ils se tournèrent alors vers un laboratoire plus petit, situé à Boca Raton, en Floride. Contre toute attente, ce dernier accepta, mais à une condition : obtenir l’autorisation d’utiliser des composants et des logiciels de fournisseurs externes si cela s’avérait plus économique et plus rapide.

Les deux parties parvinrent à un accord et les premiers prototypes d’IBM PC furent livrés presque exactement un an plus tard. Cela représentait une rupture radicale avec la politique d’IBM, qui interdisait tout achat auprès de fournisseurs externes de composants produits en interne. Au final, seul le BIOS, parmi les nombreux composants des PC, était développé en interne. Même les logiciels étaient achetés auprès de fournisseurs externes. Dès lors, l’ouverture aux fournisseurs externes devint une caractéristique des produits IBM.

L’intérêt de ces deux histoires, celle du Village de la Soie et celle de l’IBM PC, réside dans le fait que, tout comme la croissance et le succès d’une activité artisanale villageoise dépendent des ambitions de ses dirigeants, et que la croissance et le succès d’une entreprise dépendent des ambitions de son équipe dirigeante, le succès d’une politique technologique nationale doit lui aussi dépendre des ambitions technologiques nationales.

Si, il y a 20 ans, le chef du Village de la Soie avait eu l’ambition de bâtir une entreprise de mode d’envergure mondiale dans son village et de créer la marque mondialement reconnue «Village de la Soie», cela aurait été tout à fait possible. Le démarrage n’aurait pas nécessité d’investissement majeur : l’embauche de cinq jeunes stylistes diplômés, d’un styliste expérimenté et, enfin, de deux spécialistes du développement commercial. Le projet aurait bien sûr pu échouer. Mais lorsque les ambitions font défaut ou sont étouffées par la peur du risque, quel progrès est envisageable ? Un conseil au chef du Village de la Soie : il n’est pas encore trop tard !

Si IBM avait persisté dans sa politique d’autosuffisance, où en serait-elle aujourd’hui ? IBM s’est réinventée au moins quatre fois au cours de sa longue histoire, et c’est là le secret de sa survie. La plupart de ses premiers concurrents ont disparu ou ont quitté le secteur informatique. Je me souviens d’une visite chez une grande entreprise informatique indienne, au sein d’une délégation IBM : j’avais été frappé de constater qu’IBM et cette entreprise étaient à la fois concurrents, partenaires commerciaux et fournisseurs l’un de l’autre ! Et il n’y avait aucune contradiction, ni aucune intention de changer quoi que ce soit.

La leçon à retenir est que, dans le contexte économique, technologique et géopolitique actuel, l’insularité et l’autosuffisance sont impossibles si l’on veut survivre, et encore moins prospérer. Recherchez des partenaires nationaux et des partenaires d’entreprise : la moitié du travail est déjà faite. Un pays peut être une source d’apprentissage, mais cela ne signifie pas qu’il faille rejeter les pays qui peuvent apprendre de vous. Une entreprise doit être une source d’apprentissage, mais pour cela, il est nécessaire de mettre en place des incitations.

- Selon vous, comment le Vietnam peut-il encourager l’innovation et soutenir la R&D à haut risque tout en maintenant une réglementation efficace et en évitant les subventions inutiles ?

Avant tout, le Vietnam peut encourager l’innovation en l’enseignant. Si les enfants sont naturellement curieux et créatifs, ces qualités sont souvent occultées à l’âge adulte par les exigences de la scolarité, du travail et de la famille. On ne peut donc pas se fier uniquement à la curiosité et à l’esprit d’innovation des adultes. L’art et la science de l’innovation et de la créativité peuvent s’enseigner et s’apprendre. Il existe d’excellents ouvrages sur le sujet qui pourraient servir de manuels. J’en possède trois dans ma bibliothèque : «Technologie et créativité» et «La créativité dans l’invention et le design», tous deux de Subrata Dasgupta, et «Confiance créative» de Tom et David Kelley. Ces livres, ainsi que d’autres similaires, devraient être traduits en vietnamien et utilisés dans les cursus universitaires d’ingénierie et de sciences.

Pour soutenir la R&D risquée sans subventions directes, plusieurs solutions existent. La plupart des pays technologiquement avancés accordent des déductions fiscales équivalant à 100 % ou plus des coûts de R&D, déduits du chiffre d’affaires imposable de l’entreprise. Dans certains pays, pour les jeunes entreprises sans chiffre d’affaires ni résultat net positif, l’État prend en charge une partie des coûts de R&D. Il s’agit là d’une subvention directe, probablement inadaptée au Vietnam dans la plupart des cas, sauf peut-être dans des secteurs stratégiques.

Une autre méthode courante pour les pays ayant une longue tradition d’innovation technologique consiste à attirer des investissements directs étrangers (IDE). Le Vietnam étant un pays émergent en matière d’innovation technologique, le meilleur moyen d’attirer ces IDE est de mettre en place des projets de R&D conjoints avec des universités étrangères et/ou de grandes entreprises reconnues pour leur expertise en R&D. Mais n’attendez pas qu’ils viennent à vous : il vous faut les rechercher, les identifier et les convaincre.

Il est certes judicieux de consulter un large éventail de professionnels expérimentés, forts de plusieurs décennies d’expérience dans les secteurs technologiques, avant d’élaborer un plan quinquennal de recherche et développement technologique à l’échelle nationale. Il convient également de consulter au moins deux des meilleurs chatbots d’IA avant de finaliser un tel plan. Mais il faut toujours garder à l’esprit l’émergence ou l’arrivée imminente de technologies de rupture majeures : IA, intelligence artificielle générale, ordinateurs quantiques, batteries bon marché et haute capacité, circuits optiques intégrés, etc. Certaines d’entre elles modifieront les hypothèses fondamentales et les conditions initiales de tout plan quinquennal axé sur cinq technologies clés.

Cela rappelle les célèbres paroles de Daniel Eisenhower, ancien président des États-Unis et commandant en chef des Alliés occidentaux en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale sur la planification en vue d’un combat : «Les plans sont inutiles mais la planification est indispensable.» L’idée est bien sûr de garder à l’esprit que les plans ne sont pas immuables et que, face à l’incertitude, des changements brusques et drastiques peuvent s’avérer nécessaires. Il convient de rappeler que, si les plans ne sont évidemment pas inutiles, ils doivent être considérés comme dépendants des conditions initiales et des hypothèses qui ont servi à leur élaboration. – VNA.VI



