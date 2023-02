Le Vietnam déterminé dans sa transition vers l’économie verte et circulaire

17/02/2023

Le monde est en train de subir les impacts d’une envergure jamais enregistrée de trois grandes catastrophes à savoir l’épidémie Covid-19, le changement climatique et l’épuisement des ressources naturelles, ce qui a de grands impacts sur plusieurs importants plans et devrait pénaliser les futures générations.

Les candidates du concours de beauté « Miss Tourisme du monde 2022 » font un tour de bateau sur un lac dans le district de Quynh Nhai, province de Son La. Photo : Quang Quyêt/AVI

Le Premier ministre a promulgué la décision 1658/QĐ-TTg approuvant la Stratégie nationale sur la croissance verte en phase 2021-2030, la Vision 2050 et la décision 687/QĐ-TTg approuvant le projet de Développement de l'économie circulaire. En une dizaine d’années de réalisation de l’économie verte, sous la direction du Parti et de l’Etat, grâce à la prise de conscience de la société sur l’importance de l’économie verte, l’économie vietnamienne a enregistré des progrès spectaculaires en la matière.

Développer le tourisme en suivant la tendance de croissance verte et durable. Photo : AVI

Le niveau de vie des habitants s’améliore sans cesse, de nombreux centres urbains ont été fondés, particulièrement en zone rurale. Ces derniers temps, pour développer l’économie verte, le Vietnam a bénéficié des assistances et partages d’expériences d’organisations internationales, de la communauté internationale, a pu attirer des fonds directs étrangers (FDI) dans son économie verte, particulièrement dans le développement de l’industrie verte et des énergies vertes.

L’économie verte est une association entre l’économie, l’environnement et la société, à caractère durable et respectueuse de l’environnement, s’orientant vers le développement de la société humaine.

En termes d’économie verte, les ressources naturelles sont le facteur important et décisif du développement économique et de l’amélioration de la chaîne de valeurs. Protéger l’environnement, gérer et utiliser de façon raisonnée et durable les ressources naturelles, résister et s’adapter au changement climatique sont considérés comme le facteur clé de l’économie verte.

Exploiter de façon durable les ressources naturelles est le facteur clé de l’économie verte. Photo : AVI



L’Etat et le secteur privé se concentrent dans l’investissement dans l’économie, les infrastructures, les ouvrages assurant la réduction de la pollution et l’émission de CO2, l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources naturelles et de l’énergie, la limitation de l'érosion de la biodiversité.

L’économie circulaire exige une coordination d’action entre sociétés, clients, fournisseurs et participants à la chaîne de valeurs. Selon le rapport sur les perspectives d’énergies du Vietnam 2021, le pays dispose du plus fort potentiel d'énergies renouvelables en Asie du Sud-Est et deviendra un centre régional en la matière.

Une économie verte et intégrale signifie l’orientation vers un développement durable. Photo : AVI



Bien que la tendance de l’économie verte et circulaire soit récemment apparue, le Vietnam est capable de développer une économie verte intégrale, tout en s’orientant vers un développement durable, afin d'atteindre ses objectifs d'harmonie entre croissance économique, assurance du bien-être social et protection de l’environnement, au bénéfice des entreprises et des citoyens./.

Selon la Banque mondiale, parmi les dix premiers pays du monde investissant le plus dans les énergies renouvelables, le Vietnam se classe 8e avec un fonds total de 7,4 milliards d’USD.

Texte : VI. Photos : AVI et archives. Traduction : Diêu Vân