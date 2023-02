Le tissage de brocart des Pà Then

05/02/2023

Les Pà Then, l’une des 54 ethnies du Vietnam, vivent principalement dans les provinces montagneuses de Hà Giang et de Tuyên Quang. Comme d’autres ethnies minoritaires du Vietnam, les femmes Pà Then maîtrisent l’art de tisser les vêtements traditionnels. Ce métier d’artisanat fait la fierté du peuple Pà Then.

Les femmes Pà Then créent leurs beaux produits à l'aide de simples métiers à tisser.

L’ensemble des étapes de confection (tissage, broderie…) se font manuellement. Dans le passé, la matière première pour le tissage était tirée des fibres de coton et de jute, maintenant ils utilisent principalement de la laine et du fil. Après teinture, le fil est tissé en morceaux de tissu de brocart carrés ou en petites et larges bandes de tissu, qui sont appliqués directement sur le tissu d'une chemise, d'une écharpe ou d'une jupe. Le rouge est la couleur principale des costumes des femmes Pà Then. Cette couleur est assimilée à celle de l'oiseau de feu.

Le brocart est une technique complexe qui permet d'insérer des motifs géométriques dans le tissage en ajoutant des fils supplémentaires entre les fils de chaîne du métier, donnant l'impression que le motif a été brodé. Selon Ly Thi Toan, une femme Pa Then résidant dans la commune de Hong Quang, district de Lam Binh, province de Tuyên Quang, sur les costumes de son ethnie il y a toujours des images comme un pont, une maison, un chien, un canarium,… Elle nous a raconté une histoire liée à l’origine de ces motifs. Autrefois il y avait une fille Pà Then orpheline qui est allée à la foire du printemps. Quand elle a vu que d'autres groupes ethniques avaient leurs propres costumes, la jeune fille était triste parce que le Pà Then n'en avait pas. Elle a immédiatement confectionné le costume elle-même. Levant les yeux vers le ciel, la jeune fille a vu des oiseaux aux plumes colorées de bleu, rouge et violet alors elle les a interprétées sur le costume. Comme la fille était orpheline, elle avait toujours rêvé d'une famille et d'un foyer avec son amoureux et un chien. La forêt où elle vivait avait beaucoup de canariums blancs, elle a donc inclus la forme de noix de canarium dans le costume pour le rendre plus vivant. Parmi les motifs des costumes traditionnels des Pà Then le pont représente l'amour, la maison le bonheur et le sacrifice, le chien la protection mutuelle et les noix de canarium l'espoir d'une vie belle et positive.

La palette de couleurs des costumes de Pà Then, qui est si vibrante que les porteurs sont comparés à des papillons et des fleurs. Un costume complet nécessite des mois de travail.

Les femmes sont toujours fières de leurs tenues traditionnelles. Avec leurs mains habiles et talentueuses et avec diligence, les femmes Pà Then créent des tenues uniques, honorant non seulement la culture de leur groupe ethnique, mais aussi la beauté de l'ensemble des femmes vietnamiennes./.

Une touriste découvre les costumes des Pà Then.

Texte: Vy Thao - Photos: Trân Thanh Giang – Traduction: Hà Vu