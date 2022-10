Le thé Suong Mai à la conquête du marché mondial

21/10/2022

Le thé Suong Mai est la première marque à avoir obtenu un certificat de chaîne de production propre du Département de l'agriculture et du développement rural de la province de Thai Nguyen (c'est-à-dire propre de la plantation, de la récolte, de la production et du stockage à la distribution). C'est aussi le produit qui a remporté le trophée d'honneur de l'Entreprise Verte pour les consommateurs et celui d'honneur de l'entreprise de développement durable. Grâce à des produits de haute qualité, le thé Suong Mai est présent dans de nombreuses régions du monde.

Créée par l'homme d'affaires Bui Huy Hùng et la femme d'affaires Lê Thi Mai, un nutritionniste formé au Japon, la société par actions Suong Mai s’est installée dans la célèbre région du thé Thai Nguyen au Vietnam. Depuis sa création, la société a déterminé que la normalisation du processus de qualité est une condition préalable à la conquête du marché mondial.

Les étapes de production de la société Suong Mai, depuis la plantation jusqu'à la récolte, la transformation et l’emballage sont réalisées dans un environnement bactéricide et stérile. Par conséquent, la société Suong Mai est la première société de la province de Thai Nguyên qui soit estampillée "chaîne alimentaire propre" (propre de la plantation, de la récolte, de la production à l’emballage).

Selon Lê Thi Mai, le thé vert vietnamien a un contenu nutritionnel, une composition en vitamines et des acides aminés beaucoup plus riches que le thé vert d'autres pays d'Asie. L'exploitation de cette grande valeur des théiers vietnamiens créera des produits de haute qualité répondant aux besoins des consommateurs vietnamiens.

La qualité des produits de thé Suong Mai dépend du climat, du sol et de l'altitude tandis que sa forme et son goût dépendent du processus de transformation. La terre de Tan Cuong - Thai Nguyen est dotée de conditions particulières en termes de climat, de sol et d'altitude, propices à la croissance des théiers. Les produits à base de thé fabriqués à partir de cette terre ont un arôme, une douceur, une couleur verte et un contenu nutritionnel plus élevé que les produits à base de thé fabriqués à partir d'autres localités.

La société a trouvé une formule pour extraire la vitamine C, la vitamine A, le zinc, en particulier les radicaux antioxydants catéchines avec la meilleure teneur du thé vert pour fabriquer des matières premières pour différents produits tels que : produits cosmétiques, produits minceurs. Tous les produits de la société sont fabriqués à partir du thé vert de Tân Cuong en appliquant une technologie japonaise et celle du nano-argent.

Quelques produits de la société Suong Mai. Photo : Thanh Giang

Un espace de dégustation du thé vietnamien. Photo : Thanh Giang

Grâce à leur haute qualité et à de beaux emballages, les produits de la société par actions Suong Mai sont sélectionnés comme cadeaux pour la famille royale japonaise, royale thaïlandaise, ou pour les ambassades de France, de Russie, d’Afrique du Sud, du Laos. Ils sont aussi exportés vers la Russie, la France, les États-Unis et le Japon./.

La société par actions Trà Suong Mai a été créée en 2015. Sa mission est de préserver la culture vietnamienne et d’apporter une marque de thé nationale à la conquête du marché mondial.

Texte: Thao Vy – Photos: Trân Thanh Giang – Traduction: Hà Vu